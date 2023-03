Alleati dell’Eucarestia. Nuovi Gruppi in tutta Italia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo che illustra lo stato dell’arte del movimento degli Alleati dell’Eucarestia. Buona lettura e diffusione.

Gli Alleati dell’Eucarestia :

Nuovi gruppi locali e qualche cenno di cronaca.

Immediatamente dopo la fondazione degli “Alleati dell’Eucarestia” gruppo rinominato presto in “Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo”, nato per iniziativa condivisa tra Valter Tuninetti e Veronica Cireneo (canale telegram https://t.me/veronicacireneo ) è stato costituito un canale telegram nazionale ufficiale col link d’invito https://t.me/alleanza3 e chat collegata https://t.me/+YrXcBQyIwvpjMTQ0.

Per motivi di conconcretezza il canale ha poi dato vita a numerosi gruppi locali in diverse città italiane, che attualmente contano il numero di 19 province attive, con lo scopo di aiutare ad affrontare non più da soli, bensì in gruppo, le difficoltà che ciascuno aveva patito nell’isolamento e nella discriminazione più totale, per essersi rifiutati di oltraggiare il Corpo Sacratissimo di Nostro Signore Gesù Cristo nella pratica sacrilega della Comunione sulle mani o per aver denunciato singolarmente abusi liturgici.

La notizia dell’esistenza degli Alleati si è diffusa rapidamente, per la condivisione dei nostri post su diversi social, il supporto di alcuni sacerdoti, ma anche e soprattutto per le pubblicazioni di autorevoli blog italiani tra cui quelli dei docc (in ordine alfabetico): Tosatti, Valli e Van Brantegem che ringraziamo di cuore, per la sempre generosa e tempestiva ospitalità.

In un mese, con entusiasmo, hanno aderito all’iniziata circa un migliaio di persone che hanno potuto incontrarsi di persona, conoscersi, scambiarsi testimonianze e soprattutto trovare il coraggio di andare insieme ad inginocchiarsi davanti all’Ostia in atteggiamento di dovuta Adorazione, ottenendo anche sublimi risultati, come avvenuto nel caso di una parrocchia di Modena, di cui abbiamo già parlato, ed altri più recenti, riportati in quelle di Siena e Loreto.

Dall’altro lato si è scatenato un feroce sabotaggio contro i sottogruppi provinciali che avrebbe dell’incredibile, se non fossimo consapevoli che l’Adorazione del Santissimo Sacramento e il contrasto agli abusi liturgici – unici scopi degli Alleati caratterizzati dalla trasparenza e dalla dissociazione da qualsiforma di circolazione di denaro – scoperchi più di una pentola, suscitando le ire infernali dei demoni e dei suoi emissari.

Tra i nemici degli Alleati enumeriamo quelli che detestano a vario titolo la Santa Messa e i Sacramenti, e quelli che per biechi interessi finanziari hanno tentato di usarne il nome e il nutrito seguito degli Alleati per portare acqua al mulino delle proprie attività professionali.

Entrambe le categorie riconosciute ostili fin da subito, seppur non sempre agilmente sventate, ma sventate, così hanno rispettivamente proceduto nell’attacco.

Il gruppo di Roma, ad esempio, un bel giorno è stato assaltato da troll, hacker e disturbatori vari che, su mandato di autori che conosciamo e di cui per noncuranza non facciamo i nomi, hanno introdotto in massa, tramite il link d’invito che allora era pubblico, ed ora non più, personaggi strani con nomi in cirillico e tanto di foto pornografiche nel profilo.

Ovviamente l’abbiamo chiuso, aprendone poi un altro con link privato. Per salvaguardarne la tranquillità, gli Alleati che non furono direttamente interessati, dagli amministratori nazionali venivano tenuti all’oscuro dell’assalto subito e probabilmente molti di loro apprenderanno la notizia solo adesso, grazie a questo articolo.

La seconda categoria invece ha visto all’opera, ad esempio, degli ingenui cialtroni che hanno tentato di usare il nome e il numeroso seguito degli Alleati per aprire gruppi locali in segreto, contravvenendo al rigoroso regolamento di sicurezza nazionale. Individuati e allontanati per la confusione e il disorientamento generato, li abbiamo scoperti poi attori in ambito di agenzie di pellegrinaggi et similia…

Nonostante ciò non abbiamo temuto nulla.

Sappiamo che le cose benedette da Dio – Unico Proprietario dell’iniziativa degli Alleati – non finiscono mai.

Anzi, cogliamo l’occasione per ringraziare i suddetti detrattori che ci hanno, involontariamente, suggerito una soluzione organizzativa più capillare e più sicura, avvenuta tramite una manovra di trasformazione che si è rivelata di gran lunga migliore di quella messa a punto originariamente.

I gruppi attuali attivi infatti, hanno oggi un link d’invito privato e delle limitazioni circa l’approvazione dei membri, capaci di evitare preventivamente l’ingresso di chiunque, anche semplici “curiosoni” spesso destabilizzanti e nemici dell’Eucarestia.

I gruppi provinciali costituiti sono attualmente 19, distribuiti piuttosto regolarmente nello spazio geografico della penisola.

Sono gruppi sicuri, perfettamente funzionanti, che sotto elenchiamo, con preghiera di non tener conto di nessun altro link d’ingresso che qui non compaia. Di ogni provincia Alleata, come vedrete, rendiamo noto solo il nome dell’amministratore del gruppo, la città di appartenenza, il suo username e la sua mail.

Mentre sconsigliamo di aderire a gruppi che non siano ad oggi in questo elenco in ampliamento, evitando di imbattersi più in affaristi e politicanti che in veri Alleati dell’Eucarestia, invitiamo chi appartiene alle zone sotto elencate e voglia aggregarsi al gruppo più vicino al proprio luogo di residenza, a scrivere al responsabile locale, via telegram o via mail, facendo una breve presentazione di se stessi, possibilmente accennando alle difficoltà personali incontrate circa gli abusi eucaristici e liturgici.

1)MILANO. Piera

Telegram: @pierpt

2)CUNEO. Valter

Telegram: @Legionarius75

3)ROMA. Nicoletta

telegram: @chiocciola19

4)MODENA. Barbara

Telegram :@Shayha1

5)PADOVA. Tiziana

Telegram: @Tissi_30

6)MONZA/BRIANZA. Giovanni

Telegram @GiovanniMaio

7)UDINE. Laura

Telegram @lauraius udine

8)LORETO /ANCONA. Maria Grazia

Telegram: @mgm2011

9)VICENZA. Alessandro

Telegram @ferralex

10)SIENA. Beatrice

Telegram @bea956

11)FIRENZE. Maria

Telegram : @Orcio23

12)CHIETI. M. Paola

Telegram @mpabluccia

13)BRESCIA. Miriam

Telegram @miriam1966

14)VITERBO. Stefano

Telgrm @StefanoilGiglioMonarchico

15) POTENZA. Dominga

Telegram @D1228B

16) TARANTO. Anna.

Telegram @Anna_venza

17) PESCARA. Maria Grazia

Telegram @Grazy74

18) TORINO. Vincenzo

Telegram @fedenzo

19) LECCE. Elisa

Telegram @Celisa60

Con la domanda cruciale: “la Comunione in mano è volontà di Dio o volontà di satana? sulla quale vi invitiamo ad informarvi e a riflettere, gli Alleati ringraziano per l’attenzione, salutano e vi attendono nel campo della buona battaglia per la fede.

Grazie ti siano rese oh Padre, che sempre esaudisci i Tuoi figli, dediti alla difesa dei Tuoi Diritti Divini e Regali. Sia fatta la Tua Volontà. Amen

Veronica Cireneo (con amministratori e Alleati tutti)

