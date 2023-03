Batalla contra Satanás, las indicaciones de Benedicto. Ettore Gotti Tedeschi

Ettore Gotti Tedeschi: “HABIENDO COMPRENDIDO CONTRA QUIÉN ES LA BATALLA, ¿TENEMOS INDICACIONES SOBRE CÓMO LIBRARLA HOY?”

Sí, las tenemos, Benedicto XVI nos las ha dado

En su espléndido artículo en Il Pensiero Cattolico (“¿Contra quién es la batalla?”), el padre Alberto Strumia nos señala el adversario contra el que debemos combatir y nos invita a tenerlo en cuenta. Muy inteligentemente resume la obra de nuestro adversario de hoy, refiriéndose a Sor Lucía de Fátima que explicó que Satanás está construyendo una Anti-Creación.

Así es, perfecto. Satanás está reescribiendo el Génesis: el Creador ya no les creó hombre y mujer, ya no les dijo id y multiplicaos, ya no les invitó a someter la tierra y todo ser viviente. El nuevo Génesis blasfemo dice exactamente lo contrario: sexismo, neomalthusianismo, ecologismo y animalismo. Esto lo entendemos también leyendo un par de noticias de hoy sobre la decisión del Presidente del Véneto de llevar a cabo también una revolución de los derechos civiles, financiando una clínica de cambio de sexo (una opción de civilización) o leyendo lo que está ocurriendo en el mismo ámbito, en la Iglesia alemana.

Quisiera intentar integrar el pensamiento de don Alberto, cuando recuerda la expresión de don Giussani de que “se debe tener en cuenta la totalidad de los factores (en juego)”, especificando que se debe tener en cuenta también la totalidad de los “actores en juego”, sus objetivos, sus medios, etc. Es decir, nosotros los católicos criteriosos debemos “pensar estratégicamente” y actuar estratégicamente. Esto es, en mi opinión, lo que quería decir don Giussani con esta consideración. Lo especifica bien don Strumia cuando habla, de hecho, del adversario contra el que debemos luchar. Reflexionemos un momento sobre este adversario: el diablo.

Toda la historia de la humanidad, no sólo la historia sagrada, sufrió la influencia de él. Hoy parece actuar con mayor malicia, ofreciendo a la humanidad la propuesta de mejorar en todo haciéndose científico, y por tanto cambiando objetivos y medios, revolucionando así el mismo Génesis y sus indicaciones. Esta es la gran tentación de este siglo, pero deberíamos recordar que el Señor nos ha dado todos los medios para vencer siempre toda tentación en todo tiempo y condición. Precisamente el gran cardenal Carlo Caffarra (con otros tres cardenales) nos lo recordó con los DUBIA referidos a Amoris Laetitia, que parecería proponer algo distinto, muy distinto. ¿Pero el Señor no nos ha llamado precisamente a la santidad, a ser perfectos como es perfecto Nuestro Padre? Y a serlo precisamente hoy y en nuestro estado. Precisamente hoy y precisamente en nuestro estado, no “a pesar de” las tentaciones de hoy y las dificultades de nuestro estado. ¿Estamos de acuerdo o no en que la crisis de hoy es una crisis de santidad?

Benedicto XVI concluye Caritas in Veritate explicando que estas crisis no se resuelven cambiando los instrumentos, sino el corazón de los hombres. Y en la parte que escribió de Lumen Fidei explica que quien tiene la responsabilidad de cambiar el corazón de los hombres es la Iglesia, con tres instrumentos: la oración, el magisterio y los sacramentos. Los sacerdotes católicos y los laicos católicos deberían reflexionar bien sobre estos dos puntos. Pero para empezar es necesario volver a las recomendaciones de don Strumia: reconocer el adversario y aborrecer el pecado, que ciertamente no es consecuencia de la miseria material (“la inequidad”, en la distribución de los recursos) que lo genera, sino que la miseria moral genera la miseria material (como echamos de menos la enseñanza del tomismo en los seminarios).

¿Qué hacer? Ciertamente, el Señor no quiere que confiemos demasiado en nuestras capacidades y tengamos demasiada fe en el esfuerzo humano, pero tampoco (creo, y pido confirmación a don Strumia) quiere que nos refugiemos en la pasividad de la acción, que con la excusa de abandonarnos en las manos de Dios transforma de hecho la esperanza en “pereza espiritual”… Si recuerdo bien, Santo Tomás escribió en la Summa que la Gracia no sustituye a la Naturaleza y que Dios ha puesto en nuestras manos los instrumentos que sirven para no descuidemos hacer lo que se puede, esperando la ayuda de Dios. Porque, si no he entendido mal, esto equivaldría a “tentar a Dios” y, por lo tanto, la Gracia tampoco actuará.

Pero tengo una última reflexión que es una pregunta para don Strumia. Hasta ayer los católicos nos medíamos por los Misterios de la fe. Hoy tenemos un “misterio” más con el que lidiar, ser capaces de entender hacia dónde la Iglesia actual quiere llevar la fe católica y por qué. Un pequeño nuevo sub-misterio es también entender cómo el Temor de Dios (que no es terror a Dios…) se ha transformado en temor a la autoridad moral.

En un tiempo se nos enseñaba a sentirnos “hijos de Dios” y a actuar como tales. Hoy parecería que se nos invita a considerarnos cáncer de la naturaleza y a avergonzarnos de no ser jardineros o hortelanos. Si el mundo católico de hoy no tiene paz, no puede sembrar paz y fe con alegría. No sólo no creo en el refugiarse en el “pequeño rebaño” (una “secta” de facto) ni en el pasarse a religiones más ortodoxas (¡que es exactamente lo que quiere nuestro adversario!), sino que creo que debemos releer Caritas in Veritate (y Lumen Fidei) de Benedicto XVI.

Nos ha explicado todo lo que tenemos que hacer. Este será el tema central que se debatirá en los próximos encuentros de la Escuela Ecclesia Mater. Benedicto XVI ya había explicado contra quién estamos combatiendo y cómo combatir hoy.

Publicado originalmente en italiano el 14 de marzo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/03/14/battaglia-contro- satana-le-indicazioni-di- benedetto-gotti-tedeschi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

