Se George Soros fa la Politica Estera degli USA. Douglas Macgregor.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questa intervista realizzata da Maike Hickson, che ringraziamo di cuore, con l’ex consigliere per la Sicurezza USA nell’amministrazione Trump, il colonnello Douglas Macgregor, pubblicata da Life Site News. Buona lettura e diffusione.

Il colonnello statunitense in pensione Douglas Macgregor, consigliere per la sicurezza del Segretario alla Difesa sotto Donald Trump, ha recentemente parlato dell’influenza che il miliardario George Soros ha sull’amministrazione Biden, descrivendo il megadonatore di sinistra come un “consigliere ombra per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca”.

All’inizio dell’intervista del 13 febbraio, il laureato e autore di West Point ha descritto l’attuale situazione in Ucraina come una situazione che può essere in gran parte ricondotta alla provocazione dell’Occidente nei confronti della Russia, con il rovesciamento del governo filorusso dell’Ucraina nel 2014 e la sua sostituzione con un regime filoamericano e alleato dell’Occidente – un punto che Macgregor ha toccato in un’intervista esclusiva rilasciata a LifeSiteNews alla fine dello scorso anno. relazioni tra Stati Uniti ed Europa: “La NATO è irrilevante. Washington prende le decisioni. Washington tratta i Paesi dell’Europa occidentale e orientale essenzialmente come Stati vassalli. Non presta attenzione a ciò che dicono o vogliono quei popoli. Non l’hanno mai fatto. Tutto viene deciso a Washington”.

Prima di parlare dell’influenza di Soros in America, Macgregor ha spiegato che il raggio d’azione del miliardario si estende anche all’Europa e ai suoi leader, delegittimando ulteriormente l’idea di un’alleanza NATO equilibrata e autentica: “Il signor Macron è una persona che è stata selezionata, curata e insediata in carica, in gran parte grazie a George Soros”, ha detto del presidente francese Emmanuel Macron.

È qui che il colonnello statunitense ha fatto il commento chiave sul ruolo attuale di Soros a Washington D.C., e ha persino indicato l’influenza di Soros sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “George Soros è spesso citato come il consigliere ombra per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca in questi giorni, e anche il signor Zelensky deve molto a George Soros, insieme ad altri oligarchi, per la sua posizione”.

Secondo Macgregor, la politica estera degli Stati Uniti è guidata da pochi oligarchi selezionati, tra cui Soros, il che rende l’America non dissimile da come operano altri Paesi non democratici: Stiamo parlando di una classe di burocrati e politici che condividono lo stesso tipo di atteggiamenti. Ma in realtà si tratta di Washington D.C. e di chi sta dietro al Presidente [Joe] Biden. E ancora, invito le persone a tornare indietro e a guardare gli oligarchi che stanno dietro alla Casa Bianca e al suo partito. Sono queste le persone che guidano questo treno. Queste sono le persone che stanno forzando questa guerra. L’americano medio non ne sa nulla. E francamente, perché dovrebbe? A loro non interessa questo genere di cose.

Se si considera chi sono gli “oligarchi” d’America, LifeSiteNews ha già riferito che Soros ha speso ben 21 miliardi di dollari per sostenere gruppi politici e individui di sinistra dal 2000, e che il 92enne miliardario ha investito 2,7 miliardi di dollari in cause di sinistra solo nel 2021.

Proseguendo nell’intervista, Macgregor ha spiegato che a causa di questa influenza oligarchica, il popolo americano è costretto a sostenere una guerra in Ucraina che non vuole e che mira solo a danneggiare il popolo ucraino:

“Perché sta accadendo tutto questo? È tragico. Lo è davvero, perché qui ci sono due persone, due gruppi di persone, ucraini e russi. Qualunque siano le loro differenze, non dovevano entrare in guerra e l’Ucraina è distrutta. Una nazione è finita e questo fardello grava sulle nostre spalle. Siamo stati noi a far nascere tutto questo. È orribile. Le affermazioni di Macgregor non sono prive di prove, poiché Soros stesso ha ammesso di aver avuto un ruolo nel colpo di Stato politico del 2014 in Ucraina, proprio l’evento che molti esperti di geopolitica indicano come la genesi dell’attuale conflitto.

In un’intervista del 2015, Soros è stato interrogato sul lavoro della sua Open Society Foundation in Ucraina. Alla domanda sul suo ruolo in Ucraina in quel momento, Soros ha risposto: “Beh, ho creato una fondazione in Ucraina prima che l’Ucraina diventasse indipendente dalla Russia. E da allora la fondazione è sempre stata attiva. E ha avuto un ruolo importante negli eventi attuali”. Anche nel 2015 – dopo il rovesciamento del governo filorusso in Ucraina da parte degli Stati Uniti – Soros ha esortato l’Occidente a punire la Russia con sanzioni che ha definito un “male necessario” per spingere le forze russe fuori dall’Ucraina. La sezione ucraina della Open Society Foundation di Soros ha anche reso pubblico, subito dopo il colpo di Stato del 2014, che sta fornendo consulenza al nuovo governo ucraino. Come riportato all’epoca: “Gli ucraini sono consigliati in modo diverso dalla Open Society Foundations, l’organizzazione mondiale di sovvenzioni del miliardario George Soros. L’organizzazione gestisce a Kiev una filiale chiamata International Renaissance Foundation, fondata dopo la caduta dell’Unione Sovietica, e sta pianificando la costruzione di tre filiali in altre parti dell’Ucraina, secondo Leonard Benardo, direttore regionale dell’Open Society Foundations per l’Eurasia. Benardo ha detto che, sebbene l’obiettivo dell’Open Society Foundations sia quello di sostenere le riforme all’interno dell’Ucraina, essa “incoraggia il governo di Kiev a lavorare in modo produttivo con gli Stati Uniti e con altri paesi. Laddove gli sforzi di riforma necessitino di un sostegno da parte di altri donatori bilaterali, tra cui il governo statunitense, cerchiamo sicuramente di incoraggiare l’utilizzo del nostro sostegno da parte di altri”, ha affermato. Cerchiamo di promuovere fondi collaborativi per i programmi”.

La Open Society Foundation ha anche prodotto un proprio rapporto sulla sua influenza nel colpo di stato ucraino del 2014 (attraverso il sostegno alle proteste di Euromaidan), e sul suo ruolo nel finanziamento e nella consulenza all’attuale governo di Zelensky.

Quando il conflitto russo-ucraino è degenerato nell’invasione russa nel febbraio 2022, Soros ha nuovamente confermato il suo sostegno alle riforme ucraine, risalente addirittura a prima del colpo di Stato del 2014, e ha poi invitato l’Occidente a combattere contro la Russia.

Il 26 febbraio 2022 Soros ha scritto: “Ho visto l’Ucraina trasformarsi da parte dell’Unione Sovietica in una democrazia liberale e in una società aperta. Ha affrontato innumerevoli atti di aggressione russa, ma ha persistito”.

“È importante”, ha proseguito Soros, “che sia l’alleanza transatlantica (Stati Uniti, Canada, Unione Europea e Regno Unito) sia altre nazioni facciano tutto ciò che è in loro potere per sostenere l’Ucraina in questo momento di minaccia esistenziale”.

In ulteriori commenti nella stessa intervista del 13 febbraio, Macgregor ha anche parlato del ruolo del Forum economico mondiale (WEF) e di come questo gruppo sia solo un altro esempio di come un piccolo ma potente gruppo di élite globale tenti di dettare il corso del mondo.

Quando si è parlato del fatto che sia la Svezia che la Finlandia stanno attualmente cercando di diventare membri della NATO, aumentando così il loro coinvolgimento nel conflitto in Ucraina, l’esperto militare ha dichiarato: “Per quanto riguarda gli svedesi e i finlandesi, credo che le élite di quei Paesi facciano parte di questa cabala neocon globalista che si riunisce regolarmente al World Economic Forum per trasformare il mondo in alcuni tipi di società di internazionalisti che loro sognano”.

Secondo Macgregor, “queste persone sono fuori dalla realtà”, poiché “non c’è mai stato alcun pericolo per la Finlandia e i finlandesi”.

Macgregor ha poi aggiunto che la decisione della Finlandia di entrare in questo conflitto non è stata presa per servire gli interessi del popolo finlandese, ma quelli di una classe oligarchica: “[Quando si scava più a fondo in Finlandia] si cominciano a trovare persone che dicono: “Aspetta un attimo, è davvero necessario? Che cosa significa?” … Significa che spenderemo un sacco di soldi per la difesa [per entrare nella NATO], cosa che non hanno dovuto spendere in passato”.

Macgregor ha espresso il timore che questa agenda globalista sia la stessa che gestisce la politica estera degli Stati Uniti, e che finisca per danneggiare la reputazione del Paese in un modo che a lungo andare sarà dannoso per l’intera nazione.

“Il problema per noi in questo momento è che i cinesi, i russi, insieme a tutti i BRICS [Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica] e un numero sempre maggiore di Paesi del mondo, tra cui l’India, stanno cercando… di smettere di usare il dollaro [statunitense come] valuta di riserva globale”, ha spiegato, aggiungendo che “questo è uno sviluppo molto pericoloso” perché “la nostra valuta di riserva ci conferisce davvero un enorme potere e influenza”.

Ma gli Stati Uniti hanno abusato di questo potere, ha spiegato il colonnello: “E purtroppo ne abbiamo abusato. Abbiamo fatto la prepotenza di altri Paesi. Abbiamo imposto ai Paesi dell’America Latina e dell’Africa quali colture possono coltivare e quali no. Abbiamo minacciato con l’uso del nostro sistema finanziario chi, per alcuni motivi, commercia con persone che non ci piacciono. E questo sta finalmente tornando a galla”.

Secondo Macgregor, persino la Germania, uno dei più forti alleati dell’America in Europa, non è soddisfatta della costante spinta dell’amministrazione Biden alla guerra con la Russia.

“I tedeschi non sono interessati a entrare in guerra con la Russia. Hanno ritenuto correttamente che non ci fosse alcuna minaccia da parte della Russia, ed è per questo che stavano prendendo il gas naturale che stavano ottenendo dai russi e lo stavano usando con grande successo perché era economico, era disponibile, era veloce e stava alimentando la base industriale scientifica tedesca, che è il vero motore della prosperità in Europa”.

Per l’esperto militare, l’intera alleanza NATO è debole. “Penso che se qualcuno pensa che la NATO sia in buone condizioni, è un illuso. Ma d’altra parte non li biasimo perché non ricevono la verità dai media”.

Macgregor ha anche accusato i media tradizionali di diffondere falsità, affermando: “Voglio dire, le bugie che escono dalle bocche delle persone dei media mainstream in Occidente sono sorprendenti. È semplicemente incredibile. Quando si chiede loro: ‘Cosa sapete dell’Ucraina? Cosa sapete di quello che stava succedendo in quel Paese, di quello che è successo lì negli ultimi dieci anni?”. Nessuno lo sa”.

“Nessuno sa che abbiamo installato un governo lì. Nessuno sa che abbiamo manipolato quel luogo e lo abbiamo trasformato in una piattaforma di attacco contro la Russia”, ha dichiarato Macgregor.

Senza giri di parole, l’esperto militare ha persino sostenuto che il regime di Zelensky è di gran lunga peggiore di quello di Putin in Russia, paragonando Zelensky a Stalin per quanto riguarda il trattamento del suo popolo.

Secondo il colonnello, il conflitto ucraino potrebbe diventare un punto di svolta per gli Stati Uniti se continuerà ad estendere eccessivamente il proprio potere e ad alienarsi importanti alleati, come la Germania.

Macgregor ha spiegato che “la crisi con l’Ucraina e la Russia ha semplicemente gettato tutto questo in un forte rilievo. La nostra posizione nel mondo si è indebolita drasticamente negli ultimi 12 mesi e credo che si indebolirà sempre di più nei mesi a venire, perché improvvisamente siamo visti come una forza maligna nel mondo, responsabile di corruzione e violenza. Non siamo più visti come un magnanimo motore di prosperità, come eravamo un tempo”.

Per illustrare la caduta della nazione, Macgregor ha paragonato l’America di oggi con quella degli anni ’60 della sua giovinezza: C’era un programma che amavo da ragazzo negli anni Cinquanta. Si chiamava Gli uomini di West Point. Potete ancora andare su YouTube e trovare alcuni episodi. Era un programma meraviglioso, meraviglioso. Lo adoravo. E tutto quello che volevo fare era andare a West Point. Volevo essere uno di quei cadetti di West Point. Era un mondo diverso. Era disciplinato. Era tutto maschile. Le persone non si facevano scrupoli su chi e cosa fossero. Non c’erano discussioni sul transgenderismo. Non c’erano discussioni su “sei davvero un americano o sei un’altra cosa con i trattini?”.

Era un mondo molto diverso, e quel mondo è cambiato.

Macgregor non è il solo a pensare che l’America farebbe bene a tornare a queste radici. Anche un articolo pubblicato di recente da Josiah Lippincott sembra sostenere questa tesi.

Dopo aver parlato del rapporto del giornalista veterano Seymour Hersh sull’attacco degli Stati Uniti del 2022 ai gasdotti Nord Stream di proprietà di Russia e Germania, Lippincott ha parlato anche di questa nuova regola globalista che assomiglia molto alla tirannia comunista.

Il bombardamento del Nord Stream mostra un’enorme faccia tosta da parte dell’élite dominante americana. Ma è anche un appello chiaro per tutti coloro che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire: Un mondo dominato da Washington è un mondo senza libertà e vita politica reale. L’Europa non sarà mai più un cuore di cultura e civiltà finché rimarrà in balia del potere di Washington. Finché non sarà liberata da questo giogo, l’Europa rimarrà un parco a tema di storia medievale, le sue chiese vuote, i suoi militari ridicoli e i suoi cittadini moralmente e spiritualmente degradati. Gli americani, al di fuori dei saloni del potere finanziario e politico di New York e della Silicon Valley, non stanno molto meglio.

Per coloro che sognano un mondo migliore, la strada è chiara: l’ordine internazionale postbellico deve morire. Solo dopo la sua fine gli uomini di alta visione potranno iniziare il processo di creazione di un nuovo ordine mondiale, più libero e più nobile.

