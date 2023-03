Aggressioni a Pro-Life a Roma, Firenze e Padova. Violenza Abortista.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, appare evidente che la violenza nei confronti di chi cerca di difendere la vita dei nascituri stia crescendo. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un messaggio di Pro Vita & Famiglia. Ieri abbiamo ricevuto due lettere, che offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e diffusione.

§§§

Gentili signori,

si denuncia in questi giorni la violenza fascista in Italia ed il relativo squadrismo, con manifestazioni che registrano la partecipazione di tutta la nomenclatura di sinistra, partiti, movimenti, sindacati, centri sociali, cooperative etc.

Vi segnalo, senza vittimismi di sorta, che ieri a Padova, dove avevo organizzato un presidio pro life per la mia associazione, un giornalista (non un mero militante) di sinistra di una testata locale mi ha minacciato (“Ti spacco una gamba”), insultato e bloccato (impedendo di muovermi) perché mi rifiutavo di rispondere alla sue domande, in presenza di molti testimoni, tra cui le forze dell’ordine che lo hanno fermato ed identificato.

Il tutto è documentato in un filmato e può essere confermato dagli agenti.

E’ questo la squadrismo fascista lamentato dalla sinistra o la verità è un’altra?

Qualcuno riferirà di questo fatto?

Vi ringrazio.

Avv. Pietro Guerini -Presidente nazionale Comitato NO194 ed omonima associazione

§§§

Egregio dott. Tosatti, ecco il racconto delle due aggressioni da cui può prendere spunto. con stima.

Dott. Gianluca Martone

Due giornate eroiche a Roma con il vice presidente Christian Ignacio Gonzales Lugones. Ecco la cronaca di due giornate che resteranno indelebili per sempre per me e per il mio carissimo amico boliviano. Giovedì 26 gennaio, dopo la messa privata celebrata dall’ottimo sacerdote portoghese don Uno, ci siamo recati all’ Università Sapienza di Roma. Abbiamo iniziato un volantinaggio assediando i due portoni d’ingresso principali della Sapienza, Avevamo indosso i manifesti della Madonna e di san Michele arcangelo.

Abbiamo distribuito incessantemente centinaia e centinaia di volantini; un ragazzo si è fermato con due ragazze e mi ha attaccato dicendomi: ma non si vergogna di questi volantini? ma lei chi crede di essere? io ho risposto: io sono contro l’aborto e non parlo con voi, dato che voi non volete dialogare. e si sono allontanati.

Alle 11.50, dopo aver cercato di aggredire Christina all’altra porta d’ingresso della Sapienza, una ragazza bionda si è avventata con violenza contro di me, cercando di strapparmi i volantini e poi il cellulare, dato che tentavo di chiamare il 112, senza reagire alle sue provocazioni. Mi urlava: l’utero non ce l’hai, voi uomini non capite nulla, devi bruciarli questi volantini a quel punto, ho deciso con Christian di recarmi al commissariato del Verano e di sporgere denuncia, avvalendomi anche delle videocamere di video sorveglianza, che certamente confermeranno in sede giudicante la mia versione dei fatti. Nel pomeriggio siamo ritornati a volantinare alla Sapienza, ma solo per un’ora e scortati dal vice commissario e dall’ispettore del commissariato del Verano. Il vice commissario tutelava me, l’ispettore Christian. Nonostante ciò, ho subito un altro attacco da parte di due ragazze che volevano interrompere il volantinaggio. L’intervento del vice commissario mi ha salvato.

Un mese più tardi alle ore 14 circa, ho iniziato il volantinaggio davanti al dipartimento di giurisprudenza dell’università di Firenze. Verso le 14.10, due ragazze si sono avvicinate al sottoscritto e, dopo aver capito che ero un militante pro life, mi hanno subito minacciato e una di loro ha cercato di togliermi i volantini. io le ho detto: ragazza, è meglio che te ne vai. non voglio denunciarti come la tua collega della Sapienza di Roma. e mi sono allontanato, spostandomi dall’altra parte del marciapiede. Dopo alcuni minuti, mentre avevo appena consegnato un volantino ad un ragazzo, una delle due ragazze inferocita si è scagliata contro di me urlando: te ne devi andare stronzo da qui, e ora chiama i tuoi amici sbirri. da parte mia, mentre lei cercava di strapparmi i volantini da mano, vedendo che resistevo, lei mi strappava dal petto il manifesto della Madonna, attaccato al cappotto con due mollette. Mi sono recato al commissariato della stazione di Firenze Santa Maria Novella e ho denunciato l’episodio.

§§§

§§§

