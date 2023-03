La Democrazia è Morta, ma non Sepolta. L’Ipocrisia al Potere. Agostino Nobile.

La democrazia è morta, ma non sepolta

Quando il primo cittadino Sergio Mattarella parla del dovere di difendere la “democrazia” ucraina, sembra veramente convinto. In realtà dovrebbe ricevere il Nastro d’argento per il miglior attore protagonista, mentre Mario Draghi e Giorgia si meriterebbero un premio come co-protagonisti. Non solo recitano un copione trito e ritrito, mentono, sapendo di mentire.

Tutti gli addetti ai lavori sanno che l’Ucraina è uno dei paesi più corrotti del pianeta. Ecco cosa scriveva sull’Ucraina il Dipartimento di Stato americano: https://www.marcotosatti.com/2022/04/14/agostino-nobile-l-ucraina-analizzata-dal-dipartimento-di-stato-americano/ Ascoltate cosa diceva Bruno Vespa, uno dei più impavidi sostenitori di Zelensky, prima del conflitto russo/ucraino: https://www.facebook.com/francescoamodeofficial/videos/604029407807844.

Prima di essere eletta PM, Georgia Meloni scriveva: https://www.lapressa.it/articoli/mondo/quando-meloni-e-crosetto-attaccavano-la-nato-e-difendevano-la-russia.

Siamo, dunque, in mano a gente priva di dignità e di empatia verso il proprio popolo. Individui che mirano solo a far parte dell’élite, il gruppo di miliardari che ha azzerato le democrazie al fine di gestire l’intero occidente. Il programma mondialista che mirava al controllo del pianeta si è frantumato grazie al conflitto russo-ucraino. Probabilmente la testardaggine anglo-americana, che ha rifiutato l’alleanza proposta dal presidente Putin, ci ha risparmiato dal totalitarismo mondialista.

Mattarella & Co. parlano spesso della difesa dei valori democratici. Quali? La valanga di bufale sul surriscaldamento di natura antropica? O quelli sul Covid? Forse si riferisce alle forze dell’ordine che bastonano a Trieste portuali contrari al green pass? Oppure ai lavoratori costretti a farsi bucare con un siero che si è rivelato pericoloso? Forse si riferisce ai medici, agli insegnanti e alle altre categorie a cui è stato tolto lavoro e salario perché, per diritto costituzionale, hanno deciso di non vaccinarsi? Magari augurandogli la morte più impietosa. Nemmeno i peggiori totalitarismi sono arrivati a tale repressione con i propri cittadini. Con quale faccia parlano di democrazia e di valori?

Nonostante i dubbi manifestati dalle eccellenze mediche internazionali, non c’è stata nessuna autorità che abbia cercato di aprire un confronto pubblico. Nemmeno la guida morale vaticana si è spesa per la verità. Al contrario, durante le persecuzioni covidiane e vaccinali, la chiesa di Bergoglio è stata la più zelante.

Personalmente, non ho mai creduto nell’integrità etica dell’ateo, sia laico che “religioso”. E sono in buona compagnia. L’ho già scritto e lo ripeto. Voltaire, uno dei più famosi mangiapreti della storia, nel suo Dictionnaire Philosophique, nell’articolo Athéisme, Athée (Ateismo, Ateo), scrive: «Per quale motivo una società di atei sembra impossibile? Perché si ritiene che uomini che non avessero freno non potrebbero mai vivere insieme; che le leggi non possono nulla contro i crimini segreti; che ci vuole un Dio vendicatore che punisca in questo mondo o in quell’altro i malvagi sfuggiti alla giustizia umana. […] È indubbio che, in una città civile, è infinitamente più utile avere una religione, sia pur cattiva, che non averne affatto. […] Certo non vorrei aver a che fare con un principe ateo perché, nel caso si mettesse in mente d’avere interesse a farmi pestare in un mortaio, son ben certo che lo farebbe senza esitazione. Nemmeno vorrei, se fossi un sovrano, avere a che fare con cortigiani atei, che potrebbero aver interesse ad avvelenarmi».

Considerando che l’élite è dichiaratamente atea, cosa ci possiamo aspettare? Altro che “pestati in un mortaio”. I miliardari si considerano unici detentori della ragione e della sapienza. Aver creato milioni di posti di lavoro e riempito in maniera abnorme le loro tasche, li fa sentire così meritevoli da sognare un mondo a loro immagine. Devono sotterrare, dicono, la democrazia costituita dal popolo ignorante che elegge individui che, oltre a non aver mai lavorato, non creano lavori.

Con le restrizioni Covid19, l’élite ha dimostrato ampiamente che tutte le autorità civili sono corruttibili. Le organizzazionei mondiali, come Onu, Oms, ecc. sono nelle loro mani da anni, si veda il potere che ha Bill Gates sull’Oms e non solo.

Attraverso la corruzione e uno tsunami di menzogne diffuso dai loro mezzi di comunicazione, l’élite ha spento quello che resta dell’onestà intellettuale. Basti pensare ai medici. Nonostante decine di documenti provino in maniera inoppugnabile i danni causati dal siero “anti” covid, negano qualsiasi correlazione: https://www.stilumcuriae.com/londra-dati-ufficiali-muore-di-piu-chi-fa-piu-dosi-anche-di-covid-19

Come abbiamo detto, Voltaire ci aveva avvertito: “ci vuole un Dio vendicatore che punisca in questo mondo o in quell’altro i malvagi sfuggiti alla giustizia umana”. Oggi, più che mai, la giustizia umana è corruttibile, e l’inferno sembra esistere solo per i fessi. I medici minacciati dall’élite non ci hanno guadagnato nulla, se non una profonda umiliazione e la perdita di credibilità. I politici asserviti alla politica anglo-americana, che hanno fatto carte false per provocare una guerra nel cuore dell’Europa, hanno confermato la loro totale sudditanza e il disprezzo per l’umanità.

Agostino Nobile

