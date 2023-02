Il Papa Prepara la Fine della Messa in Latino. Indiscrezioni di The Remnant.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Messa in Latino, che ringraziamo per la cortesia, su quanto il Pontefice Regnante sta preparando per affossare definitivamente l’eredità di Benedetto XVI e Summorum Pontificum. Se così sarà, perché la FSSPX non potrebbe trovare un luogo a Roma per celebrare? Buona lettura e condivisione.

Riproponiamo in nostra traduzione un articolo di Diane Montagne per The Remnant cha dà nuove conferme e terribili particolari sul documento (di cui MiL ha già dato triste notizia come imminente) che é all’attenzione del Papa per stroncare la Messa tradizionale in latino e strangolare definitivamente il Summorum Pontificum. Summorum Pontificum

Nulla di strano visto che il card. Roche (Prefetto del Culto divino) é sa sempre contrario al Rito tradizionale e farebbe di tutto per estirparlo dalla Chiesa (e il suo Segretario mons. Viola non é da meno, in quanto ad odio antitradizionale).

Roberto

Il Papa sta revisionando una nuova Costituzione apostolica per rafforzare Traditionis Custodes

di Diane Montagne per The Remnant

The Remnant ha appreso che un documento vaticano è attualmente in fase di revisione da parte di Papa Francesco e amplierebbe e rafforzerebbe il suo Motu proprio Traditionis Custodes del 2021, e afferma che l’unica liturgia ufficiale del Rito latino è il Novus Ordo e regolerebbe in modo rigoroso le comunità ex Ecclesia Dei.

The Remnant, che aveva accuratamente preannunciato Traditionis Custodes prima della sua pubblicazione nel 2021, che la bozza del Fonti vaticane ben informate hanno confermato a, che aveva accuratamente preannunciatoprima della sua pubblicazione nel 2021, che la bozza del documento, sotto forma di costituzione apostolica, è stata presentata a Papa Francesco alla fine di gennaio dai superiori del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, guidato dal cardinale Arthur Roche. Il documento sarebbe stato scritto dai funzionari del Dicastero, sotto la guida del suo segretario, l’arcivescovo Vittorio Francesco Viola, OFM, in collaborazione con almeno un consultore dell’Ufficio per le celebrazioni liturgiche del Vaticano.

Mentre Traditionis Custodes mira principalmente a contrastare la diffusione della Messa latina tradizionale e dei sacramenti tra il clero diocesano, questo nuovo documento infliggerebbe un colpo particolarmente pesante alle comunità ex Ecclesia Dei, vietando le ordinazioni diaconali e sacerdotali nel Vetus Ordo, proibendo l’amministrazione degli altri sacramenti ai fedeli e richiedendo la concelebrazione a tutti i sacerdoti, compresi i membri di questi istituti.

Si dice che sia in discussione anche la proibizione delle Messe domenicali nel Vetus Ordo. The Remnant ha anche appreso che un cardinale italiano creato nel 2022 sta cercando di persuadere Papa Francesco a promulgare una costituzione apostolica alternativa, che a prima vista potrebbe sembrare meno dura ma in realtà è peggiore, cercando di seppellire una volta per tutte la liturgia latina tradizionale.

Questa seconda bozza non menzionerebbe mai il Vetus Ordo, ma celebrerebbe piuttosto il 54° anniversario della promulgazione della costituzione apostolica di Paolo VI sul Nuovo Messale Romano (3 aprile 1969), indicando come data probabile della sua pubblicazione il lunedì della Settimana Santa [3 apr 2023 ndt]. Secondo alcune fonti, il documento racconterebbe le “benedizioni” della riforma liturgica di Paolo VI e i “frutti abbondanti” che essa ha prodotto nella Chiesa, e cercherebbe di “coronarla e completarla” dichiarando che, d’ora in poi, l’unico rito ufficiale della Chiesa latina è il Messale Romano di Paolo VI, il Novus Ordo.

Senza mai dire una parola sul Vetus Ordo, questa seconda opzione farebbe progredire tutto ciò che è contenuto nella prima per le conseguenze che implica. Darebbe ai vescovi che sono ostili alla liturgia tradizionale – o che sono disposti a sacrificarla per ciò che considerano un bene maggiore – la chiave per sradicarla dalle loro diocesi. E rafforzerebbe gli sforzi del cardinale Arthur Roche per costringere i vescovi “inclusivi” ad applicare la sua interpretazione di Traditionis Custodes, dopo ripetuti tentativi di farlo in modi considerati dai canonisti contrari alla legge della Chiesa. Ma a questo punto non c’è nulla di definitivo, ci dicono, e c’è una notevole resistenza da parte dei membri della Curia romana, che credono che la promulgazione da parte di Papa Francesco di una delle due costituzioni apostoliche manderebbe la Chiesa in acque inesplorate, ferendo ulteriormente il Corpo mistico di Cristo e venendo vista (sia dai cattolici che dai non cattolici) come un atto crudele e divisivo. Sarebbe inoltre interpretato da cardinali, vescovi, sacerdoti, religiosi e laici come un ripudio totale dell’eredità di Papa Benedetto XVI a pochi mesi dalla sua morte.

