Germania, Dati Ufficiali 2022: 276% in Più di Morti Rispetto al 2020. Centoduemila Persone.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

I dati ufficiali mostrano che la Germania ha subito oltre 102.000 decessi in eccesso nel 2022, un aumento del 276% rispetto ai decessi in eccesso registrati nel 2020, il presunto apice della pandemia di Covid-19 e prima dell’autorizzazione all’uso di emergenza delle iniezioni di Covid-19.

Questo dimostra che i vaccinati COVID hanno sviluppato la sindrome da immunodeficienza acquisita, come previsto nel rapporto ufficiale pubblicato dal “Robert Koch Institut”?

Questo dimostra che i vaccinati COVID hanno sviluppato la sindrome da immunodeficienza acquisita, come previsto da un rapporto ufficiale pubblicato dal “Robert Koch Institut”?

Quando il governo tedesco pubblicò i dati nel gennaio 2022, cominciarono ad aumentare le preoccupazioni sull’efficacia del vaccino COVID-19. I dati suggerirono che la maggior parte degli individui che erano stati completamente vaccinati avrebbero sviluppato una vera e propria sindrome da immunodeficienza acquisita indotta dal vaccino entro la fine del mese.

Inoltre, i dati confermarono che il sistema immunitario dei vaccinati completi si era già degradato a una media di meno 87%.In Germania, all’epoca, il 70,53% era completamente vaccinato, il 2,97% era parzialmente vaccinato e il 26,5% non era vaccinato- https://ourworldindata.org/covid-vaccinations . Quindi i non vaccinati avevano 186 casi su 26,5% della popolazione. Mentre i vaccinati totali hanno registrato 4020 casi sul 70,53% della popolazione. Quindi l’incidenza dei casi di Omicron vaccinati è stata del 57% della popolazione (830.000 è l’1% degli 83 milioni di abitanti della Germania).

Mentre l’incidenza dei casi di Omicron non vaccinati era solo del 7,02 per cento della popolazione. Quindi i vaccinati avevano (57,0/7,02 =) 8,12 volte più probabilità di essere infettati da Omicron rispetto ai non vaccinati in Germania.

L’Istituto Koch non ha presentato la sua normale tabella sull’efficacia del vaccino nel suo rapporto settimanale del 30 dicembre. L’efficacia del vaccino non è una vera e propria misura del vaccino, ma una misura delle prestazioni del sistema immunitario di chi riceve il vaccino rispetto alle prestazioni del sistema immunitario di una persona non vaccinata. I vaccini presumibilmente aiutano a sviluppare l’immunità imitando un’infezione. Una volta che l’imitazione dell’infezione indotta dal vaccino scompare, all’organismo rimane una scorta di cellule T e anticorpi “di memoria” che ricorderanno come combattere quella malattia in futuro. Quindi, quando le autorità affermano che l’efficacia dei vaccini si indebolisce con il tempo, in realtà intendono dire che le prestazioni del sistema immunitario si indeboliscono con il tempo.

Fortunatamente, siamo stati in grado di aiutare i tedeschi con le informazioni che il Koch Institut non è riuscito a produrre, semplicemente facendo il calcolo per loro utilizzando la formula dell’efficacia del vaccino di Pfizer. Efficacia del vaccino = efficacia del sistema immunitario = (1-8,12)/8,12 = -7,12/8,12 = meno-87,7%.

Pertanto, all’inizio di gennaio 2022, i tedeschi completamente vaccinati avevano una risposta immunitaria inferiore dell’87,7% rispetto a quella dei non vaccinati nei confronti di Omicron. Ciò significa che il tedesco medio aveva un sistema immunitario ridotto all’ultimo 12,3% per combattere alcune classi di virus e alcuni tipi di cancro, ecc. ecc.

Panico nel governo tedesco

Ulteriori analisi hanno mostrato che il tedesco medio completamente vaccinato avrebbe raggiunto un degrado del sistema immunitario pari a meno 100 per cento entro la fine di gennaio 2022.

Nel tentativo di placare la crescente agitazione, alla fine di gennaio il governo tedesco ha annunciato che i dati iniziali erano “errati” e che c’era stato un “errore” nell’analisi. Il governo ha affermato che gli individui completamente vaccinati non erano a rischio di sviluppare l’AIDS e che il sistema immunitario dei vaccinati non si era degradato fino a una media di meno 87%.

Tuttavia, molti sono stati scettici su queste affermazioni e hanno accusato il governo di aver tentato di nascondere la verità.

I critici hanno sottolineato che l’improvvisa alterazione dei dati senza alcuna spiegazione chiara o trasparenza ha sollevato il sospetto di un insabbiamento. Nonostante gli sforzi del governo tedesco per rassicurare l’opinione pubblica, il danno era già stato fatto. L’incidente aveva scosso la fiducia dell’opinione pubblica nel governo e nell’industria farmaceutica e molti si erano chiesti quale fosse il vero impatto della vaccinazione Covid-19. Con il passare delle settimane, la situazione in Germania continuò a peggiorare.

Secondo i dati ufficiali del governo tedesco, alla 49a settimana del 2022, il Paese aveva subito oltre 102.000 decessi in eccesso, un aumento sconcertante rispetto ai 27.291,6 decessi in eccesso riportati alla 49a settimana del 2020.

Ciò rappresenta un aumento del 276% dei decessi in eccesso nel 2022, nonostante il lancio di un vaccino che avrebbe dovuto ridurre i decessi dovuti alla presunta pandemia di Covid-19. Queste cifre da sole dovrebbero indurre l’opinione pubblica a chiedersi se il vaccino abbia avuto l’effetto opposto e se i tedeschi completamente vaccinati abbiano effettivamente sviluppato l’AIDS entro la fine di gennaio 2022.Il governo e le aziende farmaceutiche continueranno ovviamente a negare ogni responsabilità e a insistere sul fatto che il vaccino è sicuro ed efficace.

Tuttavia, questi dati dimostrano che bisogna rimanere scettici e continuare a chiedere ulteriori ricerche e indagini sulle conseguenze della somministrazione di una terapia genica sperimentale a base di mRNA a milioni di persone per la prima volta, e per numerose volte.

Perché, dato che il numero di decessi continua a salire, è diventato chiaro che qualcosa non va e che il vero impatto delle iniezioni di Covid-19 deve essere pienamente compreso. Se le iniezioni di Covid-19 che causano la sindrome da immunodeficienza acquisita all’inizio del 2022 non sono responsabili del fatto che la Germania ha registrato un aumento del 276% dei decessi in eccesso nel 2022 rispetto al 2020, allora il governo tedesco deve spiegare all’opinione pubblica cosa mai lo sia.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aids, exposé, Germania, morti eccesso



Categoria: Generale