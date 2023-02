El Foro Económico Mundial matará a 4 mil millones de personas hasta el 2030. Coleman, Viganò

6 Febbraio 2023 Pubblicato da Marco Tosatti, in https://www.marcotosatti.com/ 2023/02/06/il-wef-uccidera-4- miliardi-di-persone-entro-il- 2030-coleman-vigano/

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, recibimos y publicamos con gusto este texto muy interesante enviado por el arzobispo Carlo Maria Viganò. Feliz lectura, buena meditación y compartir.

Desvelada la confesión de un agente de la CIA de 1992:

“El FEM matará a 4.000 millones de personas para 2030”

Esta es mi traducción de un artículo publicado en News Punch el 3 de febrero pasado (aquí). En él se habla de un plan del Foro Económico Mundial, publicado nuevamente antes de 1992, para eliminar cuatro mil millones de personas. Se puede descargar en PDF aquí el texto completo del libro de John Coleman, The Conspirators Hierarchy, the Committee of 300 (La Jerarquía de los Conspiradores, el Comité de los 300). Que no se trata de una teoría conspirativa es ahora evidente; pero para disipar cualquier duda, será útil consultar este enlace (aquí), en el que, entre otros datos, se señala también la población dividida por países, con la reducción de habitantes que se alcanzará en 2025. Quienes se preguntan, con razón, a qué se debe el descenso de población previsto por el sitio web Deagel.com -por ejemplo, el de Italia, de más de 61 millones a 42 millones-, les responde el artículo de El Poder de la Verdad (aquí), en el que se informa la intervención de Catherine Austin Fitts: A cada país se le asignó una cifra con la que debe reducir su población.

Nos encontramos frente a un crimen planificado por una organización subversiva, perseguido con una organización capilar y con la colaboración de gobiernos, organismos supranacionales, empresas multinacionales y medios de comunicación.

¿Permaneceremos inmóviles y silenciosas también frente a la evidencia de este plan infernal?

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

5 de febrero de 2023

***

Un libro publicado en 1992, The Conspirators Hierarchy, the Committee of 300 (La Jerarquía de los Conspiradores, el Comité de los 300), escrito por el ex agente de la CIA John Coleman, está recibiendo renovada atención a medida que sus predicciones sobre un mundo “postindustrial” controlado por tecnócratas globalistas parecen hacerse realidad.

En el libro, Coleman afirma que un comité internacional, dirigido por el Grupo Bilderberg y agencias de inteligencia occidentales, dirigiría el mundo hacia un futuro distópico en el que 4.000 millones de “comensales inútiles” serían eliminados hacia el 2050 mediante guerras limitadas, epidemias organizadas y hambrunas.

Hoy, el mundo asiste a una guerra limitada en Ucrania y un memorando filtrado de un general de la Fuerza Aérea estadounidense advierte de que Estados Unidos podría estar en guerra con China en 2025.

La pandemia de Covid-19 permitió también gobiernos autoritarios para imponer confinamientos masivos, agitaciones económicas globales y la expansión de medidas autoritarias, todo ello en línea con las predicciones de Coleman.

Otras predicciones del libro incluyen la promoción de la pornografía obligatoria en las escuelas, la destrucción de la industria y de la energía nuclear, el control de la agricultura y la producción de alimentos por el Comité de los 300, y un impulso a la energía verde que no puede sostener la demanda energética actual.

¿Algo de esto suena familiar?

En 2023, los medios de comunicación liberales están obsesionados con la promoción de las drag queens en las escuelas.

La agricultura y la producción de alimentos han pasado a manos de la élite globalista, con Bill Gates convertido en el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos y el gobierno holandés obligando a los agricultores a abandonar sus tierras para cumplir los paralizantes objetivos de energía verde del Foro Económico Mundial.

Los resultados han sido trágicos, con la escasez de alimentos y el aumento vertiginoso de los precios de la energía que han castigado a las personas comunes.

Según el libro de Coleman de 1992, estos acontecimientos actuales no son una coincidencia, sino que forman parte de un plan de varias décadas para lograr una sociedad neo feudal y postindustrial.

Resaltar la hipocresía de la élite nunca parece afectarles ni tener ningún impacto en ellos. ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza… no tienen vergüenza porque no tienen una brújula moral, no tienen brújula moral porque viven según la regla de “el fin justifica los medios”.

Este precepto infecta cada fibra de su ideología, desde las elecciones hasta la apertura de las fronteras, desde el cambio climático hasta el aborto. Esta cábala de multimillonarios y políticos ávidos de poder lleva mucho tiempo conspirando para esclavizar a las masas, y ahora están haciendo su jugada. Y están decididos a seguir echando humo en tus ojos.

El Foro Económico Mundial ha anunciado que ha reclutado a cientos de miles de “guerreros de la información” para controlar Internet, vigilando las redes sociales y los foros en busca de “desinformación” y contenidos conspirativos que luego serán cerrados sistemáticamente.

Según el FEM de Klaus Schwab, la desinformación en Internet es una “infodemia” que es “potencialmente mortal” y requiere una “cura”. La definición de desinformación, según el FEM, es todo aquello con lo que ellos no están de acuerdo. Esto significa que los guerreros de la información se dedicarán esencialmente a impedir la disidencia.

Los foros de conspiración y las secciones de comentarios de YouTube son el objetivo de los llamados “primeros respondedores digitales”, quienes fingen ser usuarios normales de la plataforma, pero que en realidad trabajan para perturbar procedimientos y apoyar la ideología del FEM de Klaus Schwab.

Al anunciar la noticia en un podcast del FEM, la Directora de Comunicaciones de la ONU, Melissa Fleming, dijo que “hasta ahora hemos reclutado a 110.000 voluntarios de la información y les proporcionamos el tipo de conocimiento sobre cómo se difunde la desinformación y les pedimos que actúen como una especie de primeros intervinientes digitales en los espacios donde viaja la desinformación”.

El FEM está influyendo subliminalmente en las masas para imponer sus narrativas a la gente.

También en el podcast, el periodista especializado Mark Little expone posibles soluciones a la llamada “infodemia”.

Little trabajó para Twitter y fundó Storyful, una agencia de noticias de redes sociales estrechamente vinculada al programa de verificación de hechos. Ahora ha lanzado Kinzen, una empresa que amenaza con utilizar inteligencia artificial para censurar los contenidos en línea en nombre de las élites.

“Empecé a ver la difusión de la desinformación como una crisis sanitaria mundial”, dice Little en World Vs Virus. “La desinformación es una grave amenaza para nuestra sociedad”.

“La desinformación está presente entre nuestros amigos y nuestras familias. Por eso, debemos encontrar estrategias para, en primer lugar, reconocerla. Y en segundo lugar, como ciudadanos activos, igual que llevamos mascarillas para proteger a los demás, debemos ser el buen ciudadano, el portador activo que combate en nuestra vida cotidiana”.

El Foro Económico Mundial no es la única organización globalista que pretende controlar la narrativa en las redes sociales desplegando a cientos de miles de “guerreros de la información”.

La unidad Jigsaw de Google patrocina un informe RAND que recomienda “infiltrarse y subvertir” los foros de conspiración en línea desde dentro. Según el informe, la mejor manera de subvertir los foros conspirativos es “plantar mensajes confiables siempre que sea posible”.

¿Qué es la “mensajería confiable”? Si has pasado últimamente algún tiempo en foros, te habrás dado cuenta de que cuando se crea un tema interesante o explosivo, el hilo es invadido inmediatamente por usuarios que dejan mensajes denigrando el mensaje original, separándolo y básicamente encontrando cualquier forma posible de poner en duda su legitimidad.

Este tipo de comportamiento es un ejemplo de “mensajería confiable” y lo llevan a cabo usuarios que participan a cuenta del Foro Económico Mundial o de la unidad Jigsaw de Google.

El informe afirma que si la “mensajería confiable” tiene éxito en el foro de conspiración, los llamados “teóricos moderados de la conspiración” se transformarán en influenciadores y ayudarán a guiar a la “manada” a pastos más verdes como “embajadores de marca” para el bien común, enseñando a otros el error de sus orientaciones.

El informe de Google continúa afirmando que los miembros del foro conspirativo acabarán siendo persuadidos por el bombardeo de contenidos etiquetados por algoritmos, y lentamente llegarán a creer que los principales medios de comunicación y los verificadores de hechos tienen razón debido al gran volumen de pruebas y/o la presión de sus compañeros para que se adecúen.

A juzgar por el contenido de este informe, está claro que las élites no tienen mucho respeto por la inteligencia y la tenacidad del llamado “teórico de la conspiración” promedio. Ahí es donde se equivocan.

El usuario promedio de los foros de conspiración en 2022 ya ha demostrado su valía al rechazar los medios de comunicación dominantes de noticias falsas que lo abarcan todo, a pesar de un bombardeo interminable de propaganda y programación predictiva. Son personas que entienden que el mundo entero es un escenario. Son personas que ya están curtidas en mil batallas.

Intentar infiltrarse en los foros conspirativos y en las redes sociales y subvertir a algunos miembros parece una táctica que se percibirá como una intrusión que favorece la división y lleva a una confianza aún menor. Dicho esto, es importante comprender la naturaleza de la guerra de la información que libran los poderes establecidos.

Will you join them in the fight for freedom, or will you cower in fear and submit to the demands of the global elite? The choice is yours. But whatever you do, do not underestimate the consequences of your choices.

Formamos parte de algo muy grande en este momento. Las élites no habrían estado apuntando a los foros de conspiración y a las redes sociales en 2022 si estos foros no fueran los últimos lugares en la tierra donde se descubre la verdad y se exponen las mentiras.

Tenemos el potencial de romper las cadenas del pasado: El control, la división, el odio y la separación. Estamos creando literalmente un mundo nuevo. Por eso el aparato de control tiene tanto miedo. Saben que no pueden detener esto. Cuanto más mienten, cuanto más engañan, más cerca están de exponerse y más cerca están de perder el control.

¿Te unirás a ellos en la lucha por la libertad o te acobardarás y te someterás a las exigencias de la élite mundial? La elección es tuya. Pero hagas lo que hagas, no subestimes las consecuencias de tus decisiones.

Dale a “Me gusta” y suscríbete a este canal para que podamos seguir compartiendo las noticias que la corriente dominante no se atreve a tocar. Y, por favor, comparte este vídeo con cualquiera que creas que es receptivo a escuchar la verdad. Sé fuerte. Ganaremos esta batalla.

Mira el vídeo aquí: https://rumble.com/v288q8x- cia-agents-1992-confession- unearthed-wef-will-kill-4- billion-by-2030.html

Publicado en italiano el 6 de febrero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/02/06/il-wef-uccidera-4- miliardi-di-persone-entro-il- 2030-coleman-vigano/

Traducción al español del original en inglés por: José Arturo Quarracino

§§§

