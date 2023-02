La Preghiera “dopo” le Calamità? Che Fine Hanno Fatto le Rogazioni? Zerbini.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, l’ing. Amedeo Zerbini, un amico fedele del nostro sito, che ben conoscete, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla preghiera. Che, post factum, appare inutile…buona lettura e meditazione.

§§§

La preghiera inutile.

Così Papa Francesco al termine dell’Udienza Generale di mercoledì 8 febbraio 2023:

“Il mio pensiero va, in questo momento, alle popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto, che ha causato migliaia di morti e di feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti, superando questa tragedia, e chiediamo alla Madonna che li protegga: “Ave Maria…”.”

A che serve pregare “dopo” le grandi calamità come il covid, la guerra, il terremoto ? Ormai i fatti sono avvenuti e la preghiera non serve più. In passato, quando la gente era umile e aveva chiaro il senso della “dipendenza” della vita umana dal “Creatore” le preghiere di supplica venivano “ prima” non “dopo” le calamità e le disgrazie.

“ A peste , fame et bello, libera nos Domine.

A flagello terrae motus, libera nos Domine. “

Così recitavano le favolose “Rogazioni” ora abbandonate come ferri vecchi.

Iniziavano chiedendo l’aiuto divino per la salvezza dell’anima, proseguivano implorando la salute dei corpi, e terminavano chiedendo saggezza e giustizia per i governanti e pace fra i popoli.

Esattamente il contrario di quanto si fa oggi, seguendo l’esempio del papa di importazione sudamericana.

Lui che vuole essere onorato e obbedito come la massima autorità spirituale sulla terra ci spieghi, per favore, cosa significano questi tremendi passi evangelici che io, semplice e ignorante laico, non comprendo:

– Matteo 24, 4-13

“Guardate che nessuno vi inganni;

[5] molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno.

[6] Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine.

[7] Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi;

[8] ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori.

[9] Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome.

[10] Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda.

[11] Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti;

[12] per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà.

[13] Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.

– Marco 13, 6-10 :

[6] Molti verranno in mio nome, dicendo: “Sono io”, e inganneranno molti.

[7] E quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi; bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine.

[8] Si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori.

[9] Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e re a causa mia, per render testimonianza davanti a loro.

[10] Ma prima è necessario che il vangelo sia proclamato a tutte le genti.

Luca 21, 8-13 :

“Guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: “Sono io” e: “Il tempo è prossimo“; non seguiteli.

[9] Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine“.

[10] Poi disse loro: “Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno,

[11] e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo.

[12] Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori, a causa del mio nome.

[13] Questo vi darà occasione di render testimonianza.

Mai gli evangelisti sono stati tra loro d’accordo come in questi tre passi.

Il Buon Samaritano zoppicante un giorno sì e un giorno no che cosa ha da dirci in proposito?

§§§

