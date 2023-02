Corte Costituzionale, Obbligo del Siero. Sinagra: si Giustifica una Stato Assassino.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo commento del prof. Augusto Sinagra pubblicato su Il Nuovo Arengario alla vergognosa e devastante – per i diritti umani fondamentali – sentenza della Corte Costituzionale in tema di obbligatorietà della “vaccinazione” anti-Covid per gli operatori sanitari. In attesa che quello che doveva essere un organo di diritto abbandoni le sue attuali vesti di strumento politico, buona lettura e meditazione.

A distanza di due settimane dalla visita della Signora Sciarra alla Corte di Strasburgo e di cui ora dirò, comunico che, a cura mia e dei Colleghi Anna Valvo, Angelo Di Lorenzo, Roberto Martina e Renate Holzeisen, è stato spedito il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo con denuncia di tutte le violazioni del “giusto processo” di cui all’art. 6 della Convenzione del 1950 commesse della Corte costituzionale all’udienza del 30 novembre 2022 e specificamente riguardanti la ripetuta e illegittima compressione dei diritti della difesa e la presenza all’udienza di uno dei giudici che in alcun modo poteva dirsi “apparire imparziale”, come da sempre ha statuito la Corte europea di Strasburgo.

Quanto alla visita alla Corte europea a distanza di meno di due mesi dalla “udienza” del 30 novembre 2022, chiaramente sollecitata dall’interessata quasi a giustificazione delle sue pregresse gesta, la Sciarra si è prodotta in una esaltazione dei diritti e delle libertà fondamentali; della cooperazione tra Corti nazionali e Corti internazionali, tendendo a ricercare empatia, oltre che “benevolenza” nei suoi personali confronti. Dinanzi a quella Corte la Signora Sciarra dovrà tornare: non più come “visitor”, ma in altra veste.

Quasi in coincidenza ieri sono state depositate le motivazioni delle tre sentenze di cui all’udienza del 30 novembre scorso.

Non trovo parole per commentare tali motivazioni. Ne evidenzio due punti:

1. Le sentenze fanno stato della efficacia immunizzante dei sieri genici in questione quando è fatto notorio che tali prodotti medicinali non immunizzano in nessun modo, come confermano i dati numerici sui tridosati e quadridosati che affollano gli ospedali e le terapie intensive, e come confermano gli stessi reports delle Case farmaceutiche, la Pfizer Biontech per prima, che hanno escluso ogni effetto immunizzante. E, si badi bene, l’art. 4 del decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44, ne imponeva la obbligatorietà al preciso scopo di precludere ulteriori contagi del terribile agente patogeno del quale è stato accertato il tasso di mortalità dello 0,6%.

2. L’altro aspetto è quello più devastante: la Corte presieduta dalla Signora Silvana non ha negato l’esistenza dei molteplici eventi avversi tali anche da condurre alla morte, come è avvenuto e avviene in centinaia e centinaia di casi, ma ha giustificato, contraddicendo la sua univoca e precedente giurisprudenza, sul rilievo che la obbligatorietà di tali medicinali sarebbe costituzionalmente giustificata poiché in caso di evento avverso grave e anche conducente al decesso, l’importante sarebbe che le Vittime o i congiunti delle Vittime ricevano un indennizzo.

Siamo alla mercificazione della vita, ai sacrifici tribali, alla monetarizzazione dell’essere umano. Si giustifica uno Stato assassino. Ci si rende corresponsabili di quelle povere Morti. Non ho più parole: non era immaginabile un tale livello non solo di distorsione del diritto e del diritto costituzionale, ma un tale livello di vuoto etico.

Anche avverso queste tre sentenze sarà proposto un secondo ricorso alla Corte europea di Strasburgo e sarà denunciata la violazione, da parte dello Stato italiano, non solo del “giusto processo” e della disciplina costituzionale del diritto alla salute, ma sarà denunciata la consapevole violazione del primo diritto fondamentale: il diritto alla vita.

La Corte costituzionale ha scritto una pagina triste della sua storia che è cominciata in modo triste quando fu chiamato per primo a presiederla quel tale Gaetano Azzariti che ben volentieri acconsentì a presiedere il Tribunale della razza. Non aggiungo altro.

Faremo in modo inflessibile come gli Eroi di Giarabub: continueremo la nostra battaglia senza esitazioni e senza stanchezza. Non cederemo neppure un metro.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

