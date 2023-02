L’FBI Sorveglia i Cattolici Tradizionalisti. Scoperto, Fa Marcia Indietro. LifeSiteNews.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di LifeSiteNews, nella nostra traduzione, che riporta di come il federal Bureau of Investigation (FBI), uno degli strumenti dei Del negli Stati Uniti, abbia messo sotto controllo i “tradizionalisti cattolici”, salvo poi ritrattare quando il problema è diventato di pubblico dominio. Buona lettura e condivisione.

§§§

A seguito di un’intensa ondata di proteste, l’FBI ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma non solo di voler ritrattare, ma anche di voler indagare sul motivo per cui il mese scorso l’ufficio di Richmond, in Virginia, ha emesso un promemoria anti-cattolico che si basava su un rapporto pubblicato dal Southern Poverty Law Center (SPLC) per giustificare la sorveglianza delle comunità della Messa Latina.

“Sebbene la nostra prassi standard sia quella di non commentare specifici prodotti di intelligence, questo particolare prodotto dell’ufficio – diffuso solo all’interno dell’FBI – riguardante l’estremismo violento a sfondo razziale o etnico non soddisfa gli esigenti standard dell’FBI”, si legge nella dichiarazione.

Il giornalista Tyler O’Neil del Daily Signal ha pubblicato le osservazioni sul suo account Twitter. Aveva appena inviato un’e-mail all’FBI per chiedere informazioni sull’esplosivo documento di otto pagine, reso pubblico mercoledì da Kyle Seraphin, ex collaboratore diventato informatore.

Nelle ultime settimane, l’FBI è stata messa sotto esame per aver preso di mira i conservatori in modo palesemente politico. Oggi è il primo giorno di audizioni del Congresso sul comportamento corrotto dell’agenzia da parte di un comitato ristretto presieduto dal rappresentante del Partito Repubblicano dell’Ohio Jim Jordan.

Nella sua dichiarazione, l’FBI afferma che “dopo essere venuta a conoscenza del documento, la sede centrale dell’FBI ha rapidamente iniziato a prendere provvedimenti per rimuovere il documento dai sistemi dell’FBI e condurre una revisione della base del documento”.

Il documento originale, destinato esclusivamente a uso interno, è stato pubblicato in forma anonima il 23 gennaio. Seraphin lo ha pubblicato su UncoveredDC.com questa settimana, l’8 febbraio.

La dichiarazione prosegue: “L’FBI è impegnata in una solida attività analitica e nell’investigazione e prevenzione di atti di violenza e altri crimini, nel rispetto dei diritti costituzionali di tutti gli americani, e non condurrà mai attività investigative o aprirà un’indagine basandosi esclusivamente su attività protette dal Primo Emendamento”.

L’SPLC è un’organizzazione di estrema sinistra che ha ricevuto milioni di dollari dal finanziere globalista George Schwartz, che si fa chiamare George Soros. Promuove sfacciatamente l’agenda LGBT e spaccia regolarmente disinformazione sulle persone di fede. Uno “studio” di anni fa da essa condotto sui presunti pericoli del “cattolicesimo tradizionale radicale” è stato incluso nel memo dell’FBI come risorsa primaria per giustificare il monitoraggio dell’agenzia su alcuni gruppi cattolici tradizionali. La nota sosteneva che i “nazionalisti bianchi” cercavano sempre più spesso rifugio in queste comunità e che erano necessari sforzi di “mitigazione”.

Un numero crescente di personalità cattoliche ha condannato l’FBI. Il vescovo Joseph Strickland di Tyler, Texas, ha detto che il piano dell’agenzia di monitorare i cattolici tradizionali “sottolinea la profonda ignoranza della nostra società su ciò che significa essere un vero discepolo di Gesù Cristo”.

Michael Matt di The Remnant – un giornale cattolico di 150 anni incluso nel rapporto dell’SPLC – ha definito il loro studio “fake news”. Il caporedattore di Catholic Family News, Brian McCall, ha detto che l’SPLC è “un fronte politico radicale di sinistra” e che il memo dell’FBI rivela che l’America è diventata un Paese “distopico”. La stratega politica Mercedes Schlapp chiede ora al Congresso di indagare l’FBI sulla questione.

L’informatore Kyle Seraphin ha risposto su Twitter alla notizia del dietrofront dell’FBI, suggerendo che l’agenzia ha fatto marcia indietro solo perché è stata chiamata a rispondere. “L’FBI non conferma le informazioni, ma ha confermato questa”, ha scritto. “Perché sono stati chiamati in causa. Non perché non l’avrebbero MAI approvata. L’hanno approvato e sono imbarazzati. Questo è l’unico modo”.

§§§

§§§

