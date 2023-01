La Chiesa UnaCum Benedetto Ha Scelto il Successore: Jorge Mario Bergoglio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, forse non tutti lo sapevano, ma in questi giorni a Roma era in corso la votazione per il successore di Benedetto XVI da parte della ChiesaRomana — La Chiesa una cum Papa Benedetto XVI. Oggi abbiamo avuto i risultati, che potete leggere dal comunicato quasi sotto. Un risultato certamente sorprendente, perché quelli che consideravano Benedetto XVI ancora papa a tutti gli effetti come successore gli hanno scelto Jorge Mario Bergoglio. Buona lettura.

§§§

RISULTATI DELL’ELEZIONE DEL SUCCESSORE DI PAPA BENEDETTO XVI

COMMUNICATO STAMPA Coloro che erano contrari ai cattolici che prevedevano un successore di San Pietro hanno prevalso per convincere molti a non venire a votare, e quindi i risultati dell’elezione sono i seguenti: Unanime per Jorge Mario Bergoglio, come successore di San Pietro e successore di Papa Benedetto XVI. L’elettorato presente vuole che il mondo sappia che ha scelto l’unico risultato che potrebbe essere sia universalmente accettato che rimettere l’ordine canonico della Chiesa in armonia con la volontà di Cristo. Segue in questo l’esempio dei Cattolici di Roma che elessero sotto la minaccia dell’esercito imperiale il diacono dell’imperatore d’Oriente, che era un eretico monotelita. Con la sua elezione completata si convertì immediatamente alla fede cattolica sotto il potere della Preghiera di Gesù. E così, speriamo e preghiamo che il Signore, le cui mani sono ora libere per rimettere in ordine la Chiesa, intervenga ora nella storia, senza violare la sua promessa a San Pietro, che “Tutto ciò che legherai sulla terra, sii legato in Cielo”. Per la mia parte, ho suggerito come candidato il Mons. Gracida, Vescovo emerito di Corpus Christi, Texas, USA. Fra’ Alexis Bugnolo

Moderatore §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bagnolo, chiesaromana, esigendo pontefice



Categoria: Generale