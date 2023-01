Dirigente Pfizer Ammette: Proviamo sulle Scimmie Nuove Mutazioni del Covid.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Natural News, e brani di un articolo di Project Veritas che riportano dichiarazioni croccanti, riprese con una camera nascosta, di un dirigente di Pfizer. Buona lettura e condivisione.

(Natural News) In una rivelazione davvero scioccante del Project Veritas, un dirigente della Pfizer si vanta davanti alla telecamera dell'”evoluzione diretta” del COVID da parte dell’azienda per trarre profitto dai vaccini. Dice: “Il COVID sarà una vacca da mungere per noi” e poi si vanta di aver nascosto questo fatto al pubblico mentre descrive “mutazioni selettive strutturate per rendere [i ceppi di COVID] più potenti”.

Il video bomba sotto copertura è stato rivelato da Project Veritas e James O’Keefe. L’organizzazione giornalistica – specializzata in video sotto copertura di dirigenti e personalità dei media che ammettono cose sorprendenti davanti alla telecamera – ha pubblicato anche due video contenenti interazioni con il direttore della Pfizer Jordan Trishton Walker, il cui titolo autoproclamato è “Direttore della ricerca e dello sviluppo della Pfizer, operazioni strategiche – pianificatore scientifico dell’mRNA”.

Incoraggiamo tutti i lettori a sostenere Project Veritas e i suoi sforzi giornalistici innovativi. Abbiamo ripubblicato i due video di Project Veritas su Brighteon.com nel caso in cui vengano rimossi da altre piattaforme, dato che Pfizer esercita livelli straordinari di controllo e influenza non solo sulle organizzazioni dei media, ma anche sulle piattaforme tecnologiche. Proprio oggi, come riporta Human Events, sia il Daily Mail britannico che MSN hanno tolto gli articoli di ieri che descrivevano l’interazione di Project Veritas con il direttore di Pfizer. Ciò indica che anche il Daily Mail britannico può essere minacciato o sottoposto a pressioni per rimuovere importanti articoli giornalistici.

***

Jordon Trishton Walker, Direttore Ricerca e Sviluppo, Operazioni strategiche – Pianificatore scientifico mRNA di Pfizer: “Una delle cose che stiamo esplorando è la seguente: perché non lo mutiamo noi stessi [COVID] in modo da poter creare… sviluppare preventivamente nuovi vaccini, giusto? Quindi, dobbiamo farlo. Se lo facciamo, però, c’è il rischio che, come potete immaginare, nessuno voglia che un’azienda farmaceutica muti questi maledetti virus”.

Walker: “Non dirlo a nessuno. Prometti di non dirlo a nessuno. Il modo in cui funzionerebbe [l’esperimento] è che mettiamo il virus nelle scimmie e facciamo in modo che continuino a infettarsi l’un l’altra, e raccogliamo campioni in serie da loro”.

Walker: “Bisogna essere molto controllati per assicurarsi che il virus [COVID] mutato non crei qualcosa che vada dappertutto. A dire il vero, sospetto che sia il modo in cui il virus è nato a Wuhan. Non ha senso che questo virus sia spuntato dal nulla. È una stronzata”.

Walker: “Da quello che ho sentito dire, loro [gli scienziati della Pfizer] lo stanno ottimizzando [il processo di mutazione del COVID], ma stanno andando piano perché tutti sono molto cauti – ovviamente non vogliono accelerarlo troppo. Penso che stiano anche cercando di farlo come cosa esplorativa, perché ovviamente non si vuole pubblicizzare che si stanno scoprendo mutazioni future”.

[NEW YORK – 25 gennaio 2023] Project Veritas ha pubblicato oggi un nuovo video che smaschera un dirigente della Pfizer, Jordon Trishton Walker, il quale sostiene che la sua azienda sta esplorando un modo per “mutare” il COVID tramite “Evoluzione Diretta” per prevenire lo sviluppo di futuri vaccini.

https://www.projectveritas.com/news/pfizer-executive-mutate-covid-via-directed-evolution-for-company-to-continue/

Walker afferma che l’evoluzione diretta è diversa dal guadagno di funzione, definito come “una mutazione che conferisce a una proteina un’attività nuova o potenziata”. In altre parole, significa che un virus come il COVID può diventare più potente a seconda della mutazione o dell’esperimento scientifico effettuato su di esso.

Il dirigente di Pfizer ha illustrato a un giornalista di Veritas il piano della sua azienda per i vaccini COVID, pur riconoscendo che la gente non gradirebbe queste informazioni se fossero rese pubbliche.

“Una delle cose che stiamo esplorando [Pfizer] è: perché non lo mutiamo noi stessi [il COVID] in modo da poter creare… sviluppare preventivamente nuovi vaccini, giusto? Quindi, dobbiamo farlo. Se lo facciamo, però, c’è il rischio che, come potete immaginare, nessuno voglia che un’azienda farmaceutica muti i virus del cazzo”, ha detto Walker.

“Da quello che ho sentito dire, loro [gli scienziati della Pfizer] lo stanno ottimizzando [il processo di mutazione del COVID], ma ci stanno andando piano perché tutti sono molto cauti: ovviamente non vogliono accelerarlo troppo. Penso che stiano anche cercando di farlo come una cosa esplorativa, perché ovviamente non si vuole pubblicizzare che si stanno scoprendo mutazioni future”, ha detto.

“Non ditelo a nessuno. Promettete di non dirlo a nessuno. Il modo in cui funzionerebbe [l’esperimento] è quello di mettere il virus nelle scimmie e di far sì che continuino a infettarsi a vicenda, raccogliendo campioni in serie”.

Walker ha tracciato un parallelo tra l’attuale progetto di Pfizer e ciò che potrebbe essere accaduto all’Istituto di virologia di Wuhan in Cina.

“Bisogna essere molto controllati per assicurarsi che il virus [COVID] mutato non crei qualcosa che si diffonda ovunque. A dire il vero, sospetto che il virus sia nato proprio a Wuhan. Non ha senso che questo virus sia spuntato dal nulla. È una stronzata”, ha detto.

“Non si dovrebbe fare ricerca sul guadagno di funzioni con i virus. Non si fa regolarmente. Possiamo fare queste mutazioni di struttura selezionate per renderli più potenti. Ci sono ricerche in corso al riguardo. Non so come funzionerà. È meglio che non ci siano più epidemie perché Gesù Cristo”, ha detto.

Walker ha anche detto al giornalista di Veritas che il COVID è stato determinante per il recente successo commerciale di Pfizer:

Walker: Parte di ciò che vogliono fare [gli scienziati della Pfizer] è, in alcuni casi, cercare di capire come mai ci siano tutti questi nuovi ceppi e varianti che spuntano fuori. Quindi, è come cercare di catturarli prima che spuntino e di sviluppare un vaccino profilattico per le nuove varianti. Ecco perché lo fanno controllato in laboratorio, dicendo che questo è un nuovo epitopo, e così se poi viene fuori nel pubblico, abbiamo già un vaccino funzionante.

Giornalista Veritas: Oh mio Dio. È perfetto. Non è forse questo il miglior modello di business? Controllare la natura prima ancora che la natura stessa accada? Giusto?

Walker: Sì, se funziona.

Giornalista Veritas: Cosa vuol dire se funziona?

Walker: Perché alcune volte ci sono mutazioni a cui non siamo preparati. Come nel caso di Delta e Omicron. E cose del genere. Chi lo sa? In ogni caso, sarà una mucca da mungere. COVID sarà una mucca da mungere per noi per un po’ di tempo. Ovviamente.

Giornalista Veritas: Beh, credo che l’intera ricerca sui virus e la loro mutazione sarebbe la mucca da mungere per eccellenza.

Walker: Sì, sarebbe perfetto.

Walker ha poi spiegato come Big Pharma e i funzionari governativi, come quelli della Food & Drug Administration (FDA), abbiano interessi reciproci e come questo non sia nell’interesse del popolo americano:

Walker: [Big Pharma] è una porta girevole per tutti i funzionari governativi.

Giornalista Veritas: Wow.

Walker:In qualsiasi industria, però. Così, nell’industria farmaceutica, tutte le persone che revisionano i nostri farmaci – alla fine la maggior parte di loro lavorerà per le aziende farmaceutiche. E nell’esercito, i funzionari del governo della difesa alla fine lavorano per le aziende della difesa.

…

Giornalista Veritas: Cosa ne pensa di questa porta girevole?

Walker: Ad essere onesti, è piuttosto positivo per l’industria. È un male per tutti gli altri in America.

Giornalista Veritas: Perché è un male per tutti gli altri?

Walker: Perché quando i regolatori che esaminano i nostri farmaci sanno che, una volta smesso di regolamentare, lavoreranno per l’azienda, non saranno così duri nei confronti dell’azienda che darà loro un lavoro.

§§§

