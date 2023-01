Ejecutivo de Pfizer lo admite: Probamos nuevas mutaciones de Covid en monos

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención, en nuestra traducción, este artículo de Natural News, y extractos de un artículo de Project Veritas que informan de declaraciones crujientes, filmadas con cámara oculta, de un ejecutivo de Pfizer. Disfruten leyendo y compartiendo.

(Natural News) En una revelación realmente impactante de Proyect Veritas, un ejecutivo de Pfizer se jacta ante las cámaras de la “evolución directa” de COVID por parte de la empresa para obtener beneficios de las vacunas. Dice: “El COVID será una vaca lechera para nosotros” y luego se jacta de haber ocultado este hecho al público mientras describe “mutaciones selectivas estructuradas para hacer más potentes [las cepas del COVID]”.

La vídeo bomba oculto fue revelada por Project Veritas y por James O’Keefe. La organización periodística -que se especializa en vídeos ocultos de ejecutivos y personalidades de los medios de comunicación admitiendo cosas sorprendentes frente a una cámara- también publicó dos vídeos que contenían interacciones con el director de Pfizer, Jordan Trishton Walker, cuyo título autoproclamado es “Director de Investigación y Desarrollo de Pfizer, operaciones estratégicas – planificador científico del ARNm”.

Animamos a todos los lectores a apoyar Proyect Veritas y sus innovadores esfuerzos periodísticos. Hemos vuelto a publicar los dos vídeos de Proyect Veritas en Brighteon.com por si los retiran de otras plataformas, ya que Pfizer ejerce niveles extraordinarios de control e influencia no sólo sobre las organizaciones de medios de comunicación, sino también sobre las plataformas tecnológicas. Hoy mismo, como informa Human Events, tanto el Daily Mail del Reino Unido como MSN han retirado los artículos de ayer que describían la interacción de Proyect Veritas con el director de Pfizer. Esto indica que incluso el Daily Mail del Reino Unido puede recibir amenazas o ser presionado para eliminar artículos de noticias importantes.

***

Jordon Trishton Walker, Director de I+D, Operaciones Estratégicas – Planificador Científico de ARNm de Pfizer: “Una de las cosas que estamos explorando es la siguiente: ¿por qué no lo mutamos al [COVID] nosotros mismos para poder crear… desarrollar nuevas vacunas de forma preventiva, está bien? Así que tenemos que hacerlo. Pero si lo hacemos, corremos el riesgo de que, como usted puede imaginar, que nadie quiera que una empresa farmacéutica mute estos malditos virus”.

Walker: “No se lo diga a nadie. Prométame que no se lo dirá a nadie. El modo en que funcionaría [el experimento] es que introduzcamos el virus en monos y lo hagamos de tal modo que se infecten unos a otros, y recogeremos muestras en serie de ellos”.

Walker: “Hay que estar muy controlados para asegurarse de que el virus [COVID] mutado no cree algo que vaya por todas partes. A decir verdad, sospecho que así se originó el virus en Wuhan. No tiene sentido que este virus surgiera de la nada. Es una mierda”.

Walker: “Por lo que he escuchado, [los científicos de Pfizer] lo están optimizando [el proceso de mutación del COVID], pero van despacio porque todo el mundo es muy cauto; obviamente, no quieren acelerarlo demasiado. Pienso que también intentan hacerlo como algo exploratorio, porque obviamente no se quiere publicitar que están descubriendo mutaciones futuras”.

[NEW YORK – 25 de enero de 2023] Project Veritas ha publicado hoy un nuevo vídeo que desenmascara a un ejecutivo de Pfizer, Jordon Trishton Walker, quien afirma que su empresa está explorando una forma de “mutar” el COVID mediante la “Evolución Directa” para prevenir el desarrollo de futuras vacunas.

https://www.projectveritas. com/news/pfizer-executive- mutate-covid-via-directed- evolution-for-company-to- continue/

Walker afirma que la evolución directa es diferente de la ganancia de función, definida como “una mutación que confiere a una proteína una actividad nueva o mejorada”. En otras palabras, significa que un virus como el COVID puede volverse más potente en función de la mutación o el experimento científico que se realice sobre él.

El ejecutivo de Pfizer explicó a un periodista de Project Veritas el plan de su empresa para las vacunas COVID, al tiempo que reconocía que a la gente no le gustaría esta información si se hiciera pública.

“Una de las cosas que estamos explorando [Pfizer] es: ¿por qué no lo mutamos [el COVID] nosotros mismos para poder crear… desarrollar nuevas vacunas en forma preventiva, está bien? En este sentido, debemos hacerlo. Pero si lo hacemos, corremos el riesgo de que, como usted puede imaginar, nadie quiera que una empresa farmacéutica mute los putos virus”, afirmó Walker.

“Por lo que he escuchado, ellos [los científicos de Pfizer] lo están optimizando [el proceso de mutación del COVID], pero están yendo despacio, porque todo el mundo es muy cauto: obviamente no quieren acelerarlo demasiado. Pienso que también están intentando hacerlo como algo exploratorio, porque obviamente no se quiere hacer público que se están descubriendo futuras mutaciones”, afirmó.

“No se lo diga a nadie. Prométame que no se lo dirá a nadie. La forma en que [el experimento] funcionaría es meter el virus en monos y hacer que se infecten unos a otros, recogiendo muestras en serie”.

Walker estableció un paralelismo entre el proyecto actual de Pfizer y lo que podría haber ocurrido en el Instituto de Virología de Wuhan (China).

“Hay que estar muy controlado para asegurarse de que el virus [COVID] mutado no cree algo que se propague por todas partes. A decir verdad, sospecho que el virus nació en Wuhan. No tiene sentido que este virus surgiera de la nada. Es una estupidez”, dijo.

“No se debería investigar la ganancia de función con los virus. No se hace con regularidad. Podemos hacer mutaciones de estructuras seleccionadas para hacerlas más potentes. Se están realizando investigaciones al respecto. No sé cómo funcionará. Es mejor que no haya más epidemias porque Jesucristo”, dijo.

Walker dijo también al periodista de Project Veritas que el COVID fue determinante para el reciente éxito comercial de Pfizer:

Walker: Parte de lo que quieren hacer [los científicos de Pfizer] es, en algunos casos, intentar comprender por qué están apareciendo todas estas nuevas cepas y variantes. Por tanto, es como intentar atraparlos antes de que aparezcan y desarrollar una vacuna profiláctica para las nuevas variantes. Por eso lo hacen controlar en el laboratorio, diciendo que se trata de un nuevo epítopo, y así, si después aparece en el público, ya tenemos una vacuna que funciona.

Periodista de Project Veritas: Oh, Dios mío. Es perfecto. ¿No es quizás el mejor modelo de negocios? ¿Controlar la naturaleza antes que la naturaleza misma suceda? ¿Es así?

Walker: Sí, si funciona.

Periodista de Project Veritas: ¿Qué quiere decir si funciona?

Walker: Porque a veces hay mutaciones para las que no estamos preparados. Como en el caso de Delta y de Omicrón. Y cosas por el estilo. ¿Quién sabe? En cualquier caso, será una gallina de los huevos de oro. COVID será una vaca lechera para nosotros durante un tiempo. Obviamente.

Periodista de Project Veritas: Bueno, creo que toda la investigación sobre los virus y su mutación sería la gallina de los huevos de oro.

Walker: Sí, sería perfecto.

Walker explicó después cómo la Big Pharma y los funcionarios gubernamentales, como los de la Food & Drug Administration (FDA), tienen intereses recíprocos y cómo esto no es en interés del pueblo estadounidense:

Walker: [Big Pharma] es una Puerta giratoria para todos los funcionarios gubernamentales.

Periodista de Project Veritas: Guau.

Walker: Pero en cualquier industria. Así que, en la industria farmacéutica, todas las personas que revisan nuestros fármacos, al final la mayoría de ellos trabajarán para las empresas farmacéuticas. Y en el ejército, los funcionarios de defensa del gobierno acaban trabajando para empresas de defensa.

…

Periodista de Project Veritas: ¿Qué opina de esta puerta giratoria?

Walker: Para ser honestos, es bastante positivo para la industria. Es malo para todos los demás en Estados Unidos.

Periodista de Project Veritas: ¿Por qué es malo para todos los demás?

Walker: Porque cuando los reguladores que examinan nuestros fármacos sepan que, una vez que dejen de regular, trabajarán para la empresa, no serán tan duros con la empresa que les dará trabajo.

Publicado en italiano el 28 de enero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/01/28/dirigente-di- pfizer-ammette-proviamo-sulle- scimmie-nuove-mutazioni-del- covid/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, pfizer, scimmie, vaccini



Categoria: Generale