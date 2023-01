Epoch Times. Perché i Sierati ora Sono la Maggioranza dei Morti per Covid 19?

Nel settembre del 2021, il presidente Joe Biden dichiarò una “pandemia dei non vaccinati”, attribuendo la colpa ai circa 80 milioni di americani che non si erano sottoposti al vaccino COVID-19.

Tuttavia, entro il 2022, i vaccinati costituivano la maggioranza della popolazione, con circa il 79% degli adulti che avevano completato almeno la vaccinazione iniziale.

I dati più recenti dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) indicano che la maggior parte degli adulti che muoiono di COVID-19 sono vaccinati o con richiamo.

Il 60% dei decessi legati alla COVID tra i vaccinati

È emersa una tendenza allarmante: I soggetti vaccinati e potenziati rappresentano una percentuale nettamente crescente di decessi per COVID-19.

La Kaiser Family Foundation (KFF) ha mostrato in un’analisi pubblicata sul Peterson-KFF Health System Tracker, che circa 4 decessi su 10 legati alla COVID erano tra i vaccinati o i potenziati entro il gennaio 2022.

L’analisi più recente dei dati dei CDC condotta dal KFF rileva che 6 su 10 decessi legati alla COVID da aprile ad agosto 2022 sono avvenuti tra persone con alcuni livelli di vaccinazione.

Secondo la KFF, ciò è dovuto a una serie di fattori legati al numero di persone vaccinate all’inizio della pandemia, quando i vaccini sono stati resi disponibili per la prima volta.

Quando i vaccini sono stati distribuiti per la prima volta, le persone che hanno ricevuto la serie iniziale di iniezioni rappresentavano solo una piccola parte dei decessi totali, perché erano un numero così esiguo rispetto alla maggioranza dei non vaccinati.

Ma si prevedeva che questa quota sarebbe aumentata man mano che i vaccinati avrebbero rappresentato una parte crescente della popolazione statunitense. In definitiva, se tutti gli Stati Uniti fossero stati vaccinati, i vaccinati avrebbero rappresentato il 100% dei decessi causati dalla COVID-19. Lo stesso sarebbe stato osservato tra i vaccinati. Lo stesso si osserverebbe tra coloro che hanno ricevuto una dose di richiamo.

Ciò è dovuto al fatto che alcune persone che sono in regola con i vaccini continuano a contrarre COVID-19, che è considerata una “infezione dirompente”. Come afferma il CDC, la vaccinazione contro la COVID-19 è efficace nel prevenire malattie gravi e morte, ma i vaccini non sono perfetti.

I benefici del vaccino sono diventati marginali

L’aumento della percentuale di popolazione vaccinata è solo uno dei fattori e non sembra spiegare l’aumento dei decessi tra le persone vaccinate nell’ultimo anno.

Il KFF ha concluso che i tassi di vaccinazione sono cresciuti solo leggermente durante questo periodo, ma il numero di persone vaccinate che muoiono è aumentato in modo più marcato.

Un’altra possibile ragione per cui stiamo assistendo a un aumento dei decessi tra i vaccinati è che anche nel 2021, uno studio ha dimostrato che l’efficacia del vaccino è diminuita significativamente nel tempo per tutti gli adulti.

Questo effetto è stato più pronunciato nelle fasce d’età più avanzate, in particolare in quelle tra i 40 e i 59 anni e in quelle dagli 80 anni in su.

Efficacia dei vaccini a mRNA BMJ

Efficacia dei vaccini a mRNA contro l’infezione da SARS-CoV-2 durante la fase Delta per gruppo di età e categoria di rischio prioritario, Italia, dal 19 luglio al 7 novembre 2021. Il British Medical Journal

“I dati suggeriscono che a questo punto, con la stragrande maggioranza della popolazione che ha avuto contatti con l’infezione o con il vaccino, gli effetti del vaccino sono marginali”, ha dichiarato all’Epoch Times il dottor Jacob Teitelbaum, esperto di COVID lungo e di sindrome da fatica cronica e fibromialgia post-virale.

Uno studio israeliano ha rilevato che l’efficacia del vaccino è scesa allo stesso livello di tre dosi a pochi mesi di distanza, mentre una ricerca finanziata da Moderna ha rilevato che l’efficacia del vaccino COVID è diventata negativa nel tempo.

La medicina moderna sta causando più danni che benefici?

I richiami aggiornati (bivalenti) sono diventati ampiamente disponibili nel settembre 2022, ma l’adozione di queste vaccinazioni è stata lenta in tutto il Paese.

Il dottor Robert G. Lahita, direttore dell’Istituto per le malattie autoimmuni e reumatiche del Saint Joseph Health, ha detto che il nuovo richiamo è difficile da vendere perché la gente è stufa delle vaccinazioni.

“Alla gente è stato detto che il vaccino avrebbe prevenuto l’infezione e non è stato così”, ha proseguito. L’uomo della strada vede solo la sua famiglia e i suoi amici ammalarsi in continuazione e tutti sono stati vaccinati, quindi dice: “Che senso ha?””.

Teitelbaum ha anche sottolineato i possibili limiti della medicina moderna.

Ha detto che ci sono quattro aree in cui la medicina moderna è stata chiaramente utile: antibiotici, cure chirurgiche acute, vaccini usati correttamente (vaiolo, tetano) e igiene pubblica.

“Per molte altre, è spesso difficile stabilire se il nostro sistema medico moderno causi più danni che benefici”, ha detto. In ogni caso, Lahita ha osservato che trasformare la nostra popolazione, e in particolare i nostri bambini, in “puntaspilli per un numero sempre maggiore di vaccini” non è l’idea migliore.

“Quello che ho riscontrato nei miei 50 anni di medicina è che, man mano che le persone assumono un numero sempre maggiore di richiami dello stesso vaccino, vedo una maggiore tossicità”, ha osservato.

Un esempio è il vaccino contro l’epatite B, per il quale la somministrazione di più di due dosi è stata associata a un certo numero di casi in cui Teitelbaum ha osservato i pazienti sviluppare la sindrome da affaticamento cronico.

Teitelbaum ritiene che le due dosi iniziali di vaccino COVID siano ragionevoli per le persone di età superiore ai 50 anni o affette da diabete, cancro o altre malattie gravi, o per i bambini affetti da leucemia o altre malattie gravi. Tuttavia, ritiene che sia un errore somministrare il vaccino a bambini sani perché il loro rischio di morte per infezione è così basso e i rischi dei vaccini sono ancora sconosciuti.

Ottimizzare l’immunità

Gli esperti non hanno ancora idea del perché alcune persone, vaccinate o meno, abbiano infezioni COVID più gravi.

Secondo Lahita, ciò potrebbe essere dovuto a fattori come la genetica e lo stile di vita complessivo di una persona.

Per esempio, l’obesità è associata a una funzione immunitaria compromessa, così come il diabete di tipo 2. Entrambe le condizioni sono comuni negli Stati Uniti. Entrambe le condizioni sono comuni negli Stati Uniti e sono legate allo stile di vita.

Le infezioni COVID più gravi possono anche coinvolgere fattori come il microbioma intestinale individuale di una persona, il suo ambiente o una particolare immunogenetica (base genetica della nostra risposta immunitaria), ha detto Lahita

Anche la recente epidemia di COVID-19 in Cina solleva preoccupazioni.

L’attuale epidemia di COVID-19 in Cina è guidata dalle sottovarianti Omicron BA.5.2 e BF.7, ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 4 gennaio 2023. I dati cinesi mostrano inoltre che non è stata ancora identificata alcuna nuova variante di coronavirus, e che il numero di persone decedute nell’epidemia in rapida diffusione è sottostimato.

Secondo i dati più recenti, quasi il 90% della popolazione cinese continentale è stata completamente vaccinata.

“I focolai cinesi sono preoccupanti”, ha spiegato Lahita, “perché il virus tende a registrarsi e a mutare in grandi gruppi infetti”. Questo potrebbe portare a un nuovo picco di infezioni da COVID-19 in tutto il mondo, con la comparsa di nuove varianti, contro le quali non avremo alcuna protezione acquisita naturalmente o indotta dal vaccino.

“Mi aspetto una nuova variante, probabilmente letale, nel prossimo futuro”, ha avvertito Lahita.

Teitelbaum ha sottolineato l’importanza di ottimizzare la nostra immunità. Ha detto che questo può essere fatto facilmente

Dormire otto ore ogni notte, poiché la privazione del sonno è un modo potente per sopprimere l’immunità.

Rimanere idratati, ma non con bevande zuccherate, che possono sopprimere l’immunità.

Diversi nutrienti chiave, in particolare lo zinco e la vitamina D, sono fondamentali per migliorare drasticamente l’immunità e gli esiti delle infezioni in generale, in particolare del COVID-19.

“Personalmente, durante i focolai di COVID (o quando ho avuto l’infezione), assumo una miscela di sambuco insieme a queste sostanze nutritive”, ha dichiarato Teitelbaum.

