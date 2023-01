Caso Rupnik. Lo Scandaloso Silenzio del Papa. Perché fu Rimessa la Scomunica?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qui sotto rilanciamo quello che Messa in Latino scrive con un aggiornamento sul caso di padre Marko Ivan Rupnik, l’artista gesuita di cui Stilum Curiae si è occupato a questo collegamento, a questo, a questo, a questo e a questo. Se perfino Il Sismografo, che non è certo un sito anti-bergoglio chiama in causa il pontefice regnante, è evidente che il silenzio della Santa Sede e del papa diventa ogni giorno più intollerabile. Buona lettura e condivisione.

Una durissima reprimenda de Il Sismografo sulla vicenda degli abusi sessuali e dell’assoluzione del complice di Padre Rupnik: “Quindi la CDF, presieduta dal gesuita spagnolo card. Luis Ladaria, ha fatto le due cose nel giro di pochi giorni e lo ha potuto fare solo perché ha ricevuto ordini da Papa Francesco. Non esiste un’altra spiegazione. Dire o suggerire qualcosa di diverso non corrisponde alla verità“. Abbiamo notizia certa che illustri vaticanisti stanno tempestando di domande la Sala Stampa Vaticana e l’ufficio comunicazione dei gesuiti senza avere risposta (soprattutto da Matteo Bruni ). Uno di questi ci ha detto, per fortuna, che non ha alcuna intenzione di mollare.: “ Se questa vicenda orrenda e ripugnante non sarà chiarita potrebbe diventare una zavorra pesante nella storia del pontificato. Tra l’altro, già oggi scredita seriamente l’impegno della Chiesa contro gli abusi di autorità, di coscienza e sessuali“. Il Vaticano deve dare contezza della subitanea remissione della scomunica a Padre Rupnik – scomunica tolta su ordine diretto del Papa -, degli abusi sessuali, del fatto che il gesuita ha continuato tranquillamente a girare il mondo e celebrare Messa e, da ultimo (QUI MiL che ne ha dato notizia), il fatto che continui tranquillamente a vivere al Centro Aletti, tra i collaboratori (e consacrate?). Ieri Francesco ha ricevuto Hans Zollner (ovviamente gesuita), come scrive Silere non Possum QUI, “almeno al Papa dirà perchè non ha risposto alla lettera della vittima di Rupnik?“.

