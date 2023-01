MPI. Francesco Vuole Proibire Definitivamente il Vetus Ordo?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su Médias-Presse-Info che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Affinché la “Grande Chiesa Sinodale e Apostata” possa trionfare, la Chiesa apostata”, la Messa tradizionale deve essere distrutta.

Francesco, estremamente insoddisfatto della lenta attuazione della Traditionis Custodes (1), vuole finalmente porre fine alla vecchia Messa una volta per tutte.

Lo farebbe con una Costituzione Apostolica per allinearsi alla corrispondente Costituzione “Missale Romanum” di Paolo VI e per sottolineare la parità del suo attuale regolamento con la legge del 1969.

Secondo informazioni datate 13 gennaio e pubblicate dal blog summorum-pontificum.de, la costituzione prevista conterrebbe quattro decreti principali:

In nessuna chiesa (diocesana?) si può più celebrare la vecchia Messa.

Nelle chiese (diocesane?) non sarà più consentito celebrare ogni domenica con il vecchio rito.

L’uso dei libri del 1962 – con le modifiche ordinate da Francesco – sarà consentito solo per la celebrazione della Messa e non più per l’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

Ogni sacerdote della Chiesa cattolica sarà tenuto a celebrare secondo il Messale di Paolo VI.

Perché queste voci allarmanti? Perché l’arcivescovo Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha reagito alla notizia della morte di Benedetto con le parole: “Ora possiamo finalmente firmare il documento!”.

Preghiamo che questa notizia non sia vera, anche se i nostri timori dovrebbero purtroppo essere confermati dalla follia distruttiva di chi non vuole più portare il titolo di “Vicario di Cristo” (2).

(1) Altri articoli riguardanti il dossier “Traditionis custodes”:

(2) Nella sua edizione 2020, l'”Annuario Pontifio”, l’annuario vaticano pubblicato ogni anno con tutte le informazioni sulla gerarchia della Chiesa cattolica, fa cadere la designazione del Papa come “Vicario di Gesù Cristo”. Questo è relegato in una nota a piè di pagina come “titolo storico”. Per il cardinale Gerhard Ludwig Müller, questo non è altro che “barbarie teologica”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

Condividi i miei articoli:



Tag: info, medias, presse, traditions custodes, vetusta ordo



Categoria: Generale