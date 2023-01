La Lotteria del Siero, lo Scandalo dei Lotti Incoerenti. Arrendersi All’Evidenza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il nostro Arrendersi All’Evidenza offre alla vostra attenzione e riflessione queste considerazioni, che prendono spunto da un articolo pubblicato da Stilum Curiae qualche giorno fa. Buona lettura e condivisione.

§§§

Produrre secondo Good Manufacturing Practices, cioè rispettando tutti i requisiti che la scienza farmaceutica ha individuato e introdotto per produrre lotti di qualità conforme alle specifiche, non è affatto semplice.

Tanto più difficile è il farlo per prodotti iniettabili.

Uno dei caposaldi di una produzione GMP è la convalida dei processi (inclusi gli ambienti e le attrezzature), dimostrandone la robustezza e la ripetibilità nei vari step, soprattutto nei punti critici. Un altro caposaldo è la convalida dei metodi di analisi. Un ulteriore snodo fondamentale risiede nella convalida dei fornitori degli eccipienti. Nell’autorizzazione condizionale dei vaccini c’è infatti un’avvertenza riguardante la constatata criticità della qualità dei nanolipidi cationici (ne trattava un recente articolo su SC).

Poi c’è la distribuzione, tanto più delicata quanto maggiori sono le esigenze del prodotto (alcuni vaccini richiedevano conservazione a temperatura bassissima: tutti sicuri che in piena estate sia filato tutto liscio?).

Considerando il numero di fiale prodotte e i ritmi sostenuti per soddisfare le attese, alzi la mano chi si sente sicuro che tutti i requisiti siano stati rispettati, i controlli eseguiti e i lotti venuti “così così” respinti.

E’ davvero sconcertante constatare che la dittatura vaccinale non solo abbia preteso di assicurare tutti che il vaccino è efficace e sicuro, ma anche di altissima qualità per definizione… Non bisogna instillare alcun dubbio, mai… Impedendosi di chiedersi almeno il minimo che chi crede ad efficacia e sicurezza dovrebbe indagare: la buona qualità e la riproducibilità dei lotti.

In tanti articoli su SC si è cercato di illustrare le carenze dell’operazione vaccinale, con prodotti sperimentali privi di sicurezza, assai incerti nell’efficacia e con effetti collaterali i cui contorni non smettono di stupire e preoccupare (recentemente lo shift anticorpale verso le IgG4).

Era già emersa la problematicità degli ami loidi https://www.marcotosatti.com/2022/11/30/arrendersi-allevidenza-ipotesi-sulle-cause-ma-effetto-avverso-certo-analisi-scient ifica/

Ritengo più che probabile che alcuni effetti collaterali gravi si siano concentrati in un numero ridotto di lotti a causa di problemi produttivi (senza escludere l’ipotesi di un esperimento nell’esperimento) coinvolgente in particolare i nanolipidi cationici e il PEG.

Fosse anche tutto purissimo e ben fatto, resterebbero le perplessità sulla logica in sé: la produzione di una proteina spike anche dove il virus non sarebbe arrivato, simulando qualcosa di differente dalla realtà virale (mutata) e con mRNA modificato (con lo pseudouracile).

Cioè resterebbe l’assurdità di un esperimento su così larga scala quando esistono altre cure efficaci per il coronavirus (tra l’altro con forti sospetti di averlo creato in laboratorio, ad arte).

Resterebbe l’orrore del coinvolgimento di aborti procurati appositamente. E anche lo schifo di studi clinici artefatti, addirittura eludendo le regole minime.

https://www.marcotosatti.com/2022/07/12/arrendersi-allevidenza-i-trial-della-pfizer-sono-null-and-void-i-documenti-u fficiali/

Poi c’è lo scandalo di aver gonfiato i numeri dei morti, quello dei tamponi, quello di una farmacovigilanza passiva ed ostacolata… Non si finisce più.

Ma c’è anche il fatto che i lotti non sono tutti uguali. Forse, banalmente, per scarsa qualità nei processi e manica larga nei controlli. https://www.marcotosatti.com/2022/07/27/arrendersi-allevidenza-cosa-ce-nel-sangue-di-chi-ha-subito-lin oculazione/

Anche su questo chi avrebbe dovuto controllare si è sentito frenato dall’ideologia? Dal dover per forza parlare solo bene di tutto ciò che gira attorno ai sacri sieri? Non è scienza… E’ il buio, la tenebra scientista.

§§§

