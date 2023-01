Il Consummatum Est di Benedetto XVI. Che Parla Ancora, più Forte. Laporta.

In onda andò il “Consummatum Est” per S.S. Benedetto XVI, di venerata memoria. Le mani sul feretro in mondovisione sono telegeniche; è un canone ormai obbligato per i postmoderni consiglieri della comunicazione; effetto garantito d’altronde fin dai tempi di Cesare.

Quanti detengono il Potere o presumono di detenerlo, lo affermano, lo sbandierano, lo dichiarano imponendo le proprie mani sul morto. È lo ius tumulandi: annuncia la lapide, cui dovrebbe seguire il silenzio, poi l’oblio o quanto meno un ricordo addomesticato, come per Aldo Moro, rappresentato con l’Unità in tasca, nella sua città natia e nel mosaico del gesuita sporcaccione, artista a San Giovanni Rotondo e protetto a Roma.

Non hanno imparato nulla. Aldo Moro non tace, anzi con quel giornale urla agli assassini che lo dichiararono morto mentr’era ancora in vita.

Neppure S.S. Benedetto XVI di v.m. tace, anzi i Santi fanno più rumore dopo la morte e non s’arrendono al silenzio e all’oblio, come accadde, accade e accadrà a milioni e milioni di figli di Dio, malcapitati nei palmenti del Potere, ma non per questo da Lui dimenticati, nessuno di essi è dimenticato, come S.S. Benedetto XVI, di venerata memoria, ha insegnato e messo in pratica, rifiutandosi all’abbraccio iscariota di un assassino, proprio in nome dei milioni di assassinati.

Secondo Nicola Porro: «L’ultima sberla di Benedetto XVI: niente Biden ai funerali. Il presidente Usa parla di impedimenti logistici. Ma la Casa Bianca conferma: espressa richiesta di Ratzinger». Osserva Porro: «Non era mai accaduto prima, nonostante che, al contrario di Biden, i presidenti precedenti non fossero cattolici». Eh già, don Peppino, da buon parroco, conosce le sue pecore, le sue capre e i demoniaci caproni, servendo ognuno come merita. Non c’è male come uscita di scena per uno accreditato quale timido e garbato.

Ha chiuso la porta a Biden nel silenzio e mentre si voleva far calare l’oblio. Sono, silenzio e oblio, i due esiti ambìti dai sicari quando la vittima è oramai trapassata. Silenzio e oblio rimangono tuttavia un sogno per la morte di questo sommo Pontefice; dopo tutto non v’è alcuna vittima trapassata, bensì un vecchio consumato, deceduto a ben 95 anni, col cervello intatto e il “cuore spezzato”.

Quanto più le parole telegeniche s’affastellano, tanto più traspare il batticuore iscariota che questo santo sommo Pontefice parli più da morto che da vivo.

Il Potere tradisce il timore iscariota dando i numeri. Televideo: 50mila ai funerali di Benedetto XVI. La superficie coperta dalla folla era, ad essere molto ma molto prudenti, su un rettangolo pari almeno a 190 metri per 160 metri, cioè oltre 30mila metri quadri. Se vi fossero stati solo due fedeli per metro quadro, sarebbero stati 60mila. Basti osservare le foto della piazza, di via della Conciliazione e limitrofe per dedurre che erano almeno tre volte i 50 mila dichiarati dalla bugiarda gendarmeria vaticana. Vergogna. Chi ordinò ai gendarmi di mentire, il furto meschino sul numero dei devoti, giunti da ogni dove, raccoltisi spontaneamente già durante la notte, intorno al loro piccolo e umile Papa? Chi è il prete, spretato nel cuore e nel cervello, a irrogare falsità, come uno degli innumerevoli servi di Satana?

Non è necessario maledire i menzogneri e gli ipocriti; essi si suicidano da soli, vocati da sé medesimi a una fine iscariota.

Cristo Vince, nonostante loro, anzi proprio e pure per loro.

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

