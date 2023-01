El Consummatum Est de Benedicto XVI. Que habla de nuevo, más alto. Laporta

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el general Piero Laporta ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre las exequias de Benedetto XVI. Feliz lectura y a compartir.

§§§

En el aire salió el “Consummatum Est” para S. S. Benedicto XVI, de venerada memoria. Las manos en el ataúd en mondovisione son telegénicas; ahora es un canon obligatorio para los asesores postmodernos de la comunicación; un efecto garantizado desde tiempos del César.

Los que detentan el Poder o presumen de detentarlo, lo afirman, lo ostentan, lo declaran imponiendo sus manos sobre los muertos. Es el ius tumulandi: anuncia la lápida, a la que debe seguir el silencio, luego el olvido o al menos un recuerdo domesticado, como para Aldo Moro, representado con la Unidad en el bolsillo, en su ciudad natal y en el mosaico del sucio jesuita, artista en San Giovanni Rotondo y protegido en Roma.

No han aprendido nada. Aldo Moro no se calla, más bien, con ese periódico grita a los asesinos que le declararon muerto cuando aún estaba vivo.

Ni siquiera calla S. S. Benedicto XVI, de venerable memoria, es más, los Santos hacen más ruido después de la muerte y no se entregan al silencio y al olvido, como sucedió, sucede y sucederá a millones y millones de hijos de Dios, malhadados en los palacios del Poder, pero no por eso olvidados por Él, ninguno de ellos es olvidado, como S. S. Benedicto XVI de venerable memoria, enseñó y puso en práctica, negándose al abrazo de Iscariote de un asesino, precisamente en nombre de los millones de asesinados.

Según Nicola Porro: «La última bofetada de Benedicto XVI: nada de Biden en los funerales. El presidente estadounidense habla de impedimentos logísticos. Pero la Casa Blanca confirma: petición expresa de Ratzinger». Observa Porro: «Esto no había ocurrido nunca, a pesar de que, a diferencia de Biden, los anteriores presidentes no eran católicos». Oh sí, Don Peppino, como buen párroco, conoce a sus ovejas, a sus cabras y a las cabras demoníacas, atendiendo a cada uno como se merece. No es una mala salida para alguien acreditado como tímido y educado.

Cerró la puerta a Biden en el silencio y mientras se quería hacerlo caer en el olvido. Estos son, el silencio y el olvido, los dos resultados codiciados por los asesinos cuando la víctima ya ha fallecido. El silencio y el olvido, sin embargo, siguen siendo un sueño para la muerte de este Sumo Pontífice; al fin y al cabo, no hay víctima que haya fallecido, sino un anciano agotado, que murió a los 95 años, con el cerebro intacto y el “corazón roto”.

Cuanto más se amontonan las palabras telegénicas, más resplandece el latido iscariote de que este santo Sumo Pontífice habla más muerto que vivo.

El poder traiciona el miedo de Iscariote dando números. Televideo: 50.000 personas en el funeral de Benedicto XVI. La superficie cubierta por la multitud era, para ser muy pero que muy prudentes, un rectángulo de al menos 190 metros por 160 metros, es decir, más de 30.000 metros cuadrados. Si sólo hubiera habido dos creyentes por metro cuadrado, habría habido 60.000. Basta con ver las fotos de la plaza, Via della Conciliazione y alrededores para deducir que había al menos el triple de los 50 mil declarados por la mentirosa gendarmería vaticana. Qué vergüenza. ¿Quién ordenó mentir a los gendarmes, el robo mezquino sobre el número de devotos, llegados de todas partes, reunidos espontáneamente ya durante la noche, en torno a su humilde y pequeño Papa? ¿Quién es el sacerdote, estirado de corazón y cerebro, para perpetrar falsedades, como uno de los innumerables siervos de Satanás? No hay necesidad de maldecir a los mentirosos e hipócritas; ellos se suicidan solos, destinados por sí mismos a un final de Iscariote.

Cristo Vence, a pesar de ellos, es más, precisamente y también por ellos.

General D. g.(ris.) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

Publicado originalmente en italiano el 6 de enero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/01/06/il-consummatum-est- di-benedetto-xvi-che-parla- ancora-piu-forte-laporta/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

