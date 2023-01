L’Incredibile Difesa dell’Omelia di Bergoglio di un Radical-Chic. Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle esequie di Benedetto XVI, e sulle circostanze della sua dipartita da questo mondo. Buona lettura.

§§§

Mons Ics a Tosatti

Caro Tosatti, era prevedibile che tanti opportunisti pretendessero di intervenire commentando il ritorno al Padre del nostro amatissimo Benedetto XVI.

Non immaginate poi i commenti di personaggi di nessuna rilevanza che, soprattutto su giornali stranieri (su quelli italiani non hanno avuto il coraggio di farlo ) si son persino atteggiati ad amici personali di Benedetto facendo considerazioni inventate. Era scontato. Il miglior commento l’ ho letto qui su StilumCuriae, scritto da tal El Caminante, invito a leggerlo.

Vi propongo invece una interessante (ovviamente NON condivisa) riflessione di un intellettuale laico alla omelia di Francesco alla messa esequiale per Benedetto. Ovviamente detto intellettuale avrà ascoltato solo omelie ai funerali cui è costretto ad andare per convenienza.

Costui scrive sdegnato contro gli ottusi tradizionalisti Ratzingeriani che hanno non apprezzato detta omelia. Ma ciò che ho trovato interessante e la valutazione della bontà della stessa, da parte dell’ intellettuale sinistroso e certo agnostico.

Spiega che Bergoglio non poteva far altro che ricordare qualche virtù pastorale di Benedetto, e basta.

Come avrebbe potuto fare di più visto che considera il predecessore uno che ha ritardato il processo culturale e civile del mondo cattolico? Uno che non ha mai riformato la Chiesa? Tenendola lontano dal mondo? Bergoglio non poteva esaltarne la figura di pontefice visto che lui invece sta ponendo fine al concetto di sacro, occupandosi invece solo di sociale, dei veri bisogni del mondo, affrontando le diseguaglianze, migrazioni, cambio climatico, ecc.

Ecco perché Bergoglio non ha omaggiato il predecessore: perché avrebbe smentito la sua gigantesca coraggiosa azione di rinnovamento della chiesa per il bene della umanità.

E avrebbe creato confusione, cosa che Bergoglio non farebbe mai!

Più chiaro di così?

§§§

§§§

