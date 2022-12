Osservatore Marziano. Voi Cattolici Terrestri Siete Davvero un Po’…Memento Dante.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Osservatore Marziano commenta in maniera sincera l’articolo scritto ieri da mons. Ics, e ci ricorda un paio di cose che forse noi cattolici terrestri abbiamo scordato…buona lettura, diffusione e meditazione.

§§§

Caro Tosatti, ho letto questo articolo di mons.ICS su Stilum Curiae oggi. Non oserei mettere in discussione una sola riga del commento di Monsignore, anzi, ho convocato il consiglio direttivo dei dotti marziani, per leggere e commentare detto pezzo che condividiamo totalmente.

Solo vorrei aggiungere una considerazione, se me lo permette, ma non vorrei che la trovaste offensiva, così mi esprimerò in modo irriverente ironicamente: mi sembrate un po’ “coglioni “ voi terrestri cattolici.

– Ora, se dopo duemila anni (voi cattolici) cominciate ad esser dubbiosi che vi abbiano preso in giro per duemila anni raccontandovi la storia più incredibile che si potesse immaginare (la ometto), offendete le generazioni che vi hanno preceduto, se non altro perché il solo averla immaginata e perpetuata per duemila anni rende questa storia miracolosa.

– Se dopo duemila anni voi cattolici cominciate realmente a aver dubbi che la vostra religione (con i suoi dogmi, dottrina, comandamenti, ecc.) abbia oppresso l’uomo, lo abbia limitato, castrato, condizionato, beh! direi che oltre che coglioni siete pure ignoranti.

Non avete neppure capito la grandezza unica della civiltà creata grazie alla vostra religione.

– Se avete dubbi che la vostra religione abbia indebolito la vostre facoltà logiche e razionali e abbia invece ispirato criteri morali contraddittori, arrivando persino a aver dubbi che Hitler o Stalin son stati creati in una società impregnata di cultura religiosa e son stati invece debellati da forze laicissime e liberali, beh! suggerisco che vi studiate almeno la storia, visto che non studiate più catechismo.

Ma soprattutto, leggendo e rileggendo il pezzo di questo Mons.ICS, capisco che il vostro problema è capire se il vostro attuale papa va obbedito o no.

Prescindo, per mancanza di informazioni, se sia papa legittimo o no, seguo solo il pensiero di mons. ICS.

La mia percezione è che voi cattolici vediate nel papa una figura emblematica perché sembra confondere la Verità fino a ieri insegnata, così non potendo contraddire il papa, ma anche non volendo obbedirgli, state cadendo in un paradosso pericolosissimo, probabilmente state cadendo nel tranello voluto e pianificato.

Ve lo dico perché è manifesto che non stiate più distinguendo tra chi è fedele o infedele, ma tra chi è obbediente o disobbediente al papa.

Ed il tranello in cui molti di voi son già caduti (in tanti) è che non state più vivendo la fede secondo Verità, ma secondo “autorità”.

Senza aver neppure capito magari il magistero di detta “autorità”. Ma temo anche che non stiate riflettendo bene sulle conseguenze che avrà sulla vostra civiltà cristiana, vecchia di di 2000 anni, il vivere la fede secondo “autorità” anziché Verità.

State rischiando di distruggere questa civiltà e svalutare la vostra stessa vita.

Ma il Papa è il Papa direte.

Certo.

Ma ricordate che Dante Alighieri, ben settecento anni fa, di papi all’inferno ne ha messi ben quattro…(e due in Purgatorio).

OM

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: dante, ics, marziano, papa



Categoria: Generale