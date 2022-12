Una Opinione. Per Questo Dio vi Ha Dato il Natale. Piccola Storia Quasi Vera.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Una Opinione ci invita a riflettere sul senso reale e applicato del Natale nella nostra vita con una piccola storia, in cui si mescolano fantasia e realtà…Buona lettura.

§§§

“ … per questo Dio vi ha dato il Natale …”

Piccola moderna ma illuminante modesta storia per il Natale (fantasia commista a realtà).

Il sig. Fortunato avverte l´immateriale forza benefica del Natale ed sente l´impellente necessità di andare in Paradiso. Ecco come si svolgono le cose.

Fortunato: “Evviva evviva! Il Natale arriva e con lui il nostro Salvatore … beh sì … a dire il vero é il contrario, ma al mondo che conta non importa più, ma io già mi sento più buono ma non tanto da poter andare in Paradiso … non basta pregare e sentirsi buoni, ma bisogna meritarlo facendo almeno un vero “atto d´amore”.

Ed essendo indeciso su cosa sia un “atto d´amore” ai giorni nostri, navigo in internet, sfoglio i giornali, vedo la televisione, sgualcisco i fogli del vocabolario, ecc. ed il risultato é sempre lo stesso: “Un “atto d´amore” è farsi sparare il “vaccino” in corpo, punto!”. Ed io rispondo, facendo il gesto dell´ombrello: “Tiè’, punto!”.

Ma la cosa non finisce qui: quasi tutta la società l´ha fatto (“il vaccino”) e mi dico: “Si, va bene … niente “vaccino”, ma l´obbligo morale comunque rimane … devo trovare qualcosa che equivalga al “vaccino” e che mi faccia sentire tanto buono da meritare il Paradiso”. E non avendo alcuna idea di cosa possa essere oggigiorno un “atto d´amore” diverso dal “vaccino”, mi immergo di nuovo in internet, ecc. e trovo questa affermazione: “È bello festeggiare il Natale, ma abbassiamo il livello delle spese, facciamo un Natale più umile ed inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino che soffre e ha bisogno” (1). Ed io penso, mettendoci un poco di politica dentro: “Ah … papa Francesco pensa proprio a tutti … non solo ai globalisti straricchi con cui fa le alleanze per salvare il mondo da non si sa da quale pericolo, ma anche all´ultimo essere umano che si trova sperduto in Amazonia … chi è più inclusivo di lui”? Ed il cuore mi si scioglie dalla tenerezza per tanto disinteressato interesse verso gli sfortunati fratelli ucraini e subito perquisisco il materasso dove dormo per prelevare i soldi nascosti là sotto (il quale materasso, a dire il vero, mi pare che faccia qualche resistenza a farsi derubare da me, ma è una mia impressione) e che erano destinati ai regali di Natale per me e la mia famiglia e subito mi precipito fuori di casa per fare il bonifico verso l´Ucraina (per il tramite di chi? Non lo so ma so che ogni attimo conta).

E passando un´altra volta davanti al monitor del computer, leggo anche un´altra notizia di alcuni giorni dopo e che non so se sia vera: “La moglie del presidente ucraino Zelensky spende 40.000 denari per il vestiario, ecc. in un´ora a Parigi” (2, 2a). E letto questo e tenuto conto che sono un grande credulone mi fermo sul posto e mi dico: “Ma mica sono scemo … se lei spende 40.000 denari in generi di voluttà non deve mica andare poi cosí male agli ucraini… se il suo popolo veramente ne avesse bisogno, non avrebbe lei stessa per prima ascoltato l´appello di papa Francesco e li avrebbe donati al proprio popolo che soffre così tanto? Non so … con mille denari già ci si veste decentemente … se non lo ha fatto é perché il suo popolo tutto sommato non sta messo così male, o no?”. E sto lì incerto a pensarci su ed alla fine decido comunque di andare in banca ma mi blocco subito quando una voce sul mio lato sinistro, un poco più in giù, mi dice: “Ma sei proprio un pollo … è tutto un inganno… godi della vita, godi di tutto quello che ti offre finché ti é concesso … usa quel denaro per comprarti quello che vuoi e soddisfa ogni tuo desiderio anche se già sai che non é mosso da alcun reale bisogno … e questo anche se ciò vuole dire mettere in soffitta quel che hai comprato ancora imballato … esci sì ma non per dare i tuoi soldi agli altri ma per spenderli per te stesso … e poi chi ti assicura che arriveranno nelle mani dei bambini ucraini?” Di scatto mi volto e dico: “Chi sei tu per dire questo a me, e poi ti rendi conto che se io faccio come tu dici non potrò mai compiere un “atto d´amore” e quindi non potrò sentirmi buono e quindi non potrò andare in Paradiso?“ E non vedo nessuno dietro di me. Ma la voce continua a parlare: “Sono Fortunato Heavy … non ti sei mai accorto che ti affianco sempre? E lo credo … sono invisibile. Ma oggi ho deciso finalmente di rivelarmi a te e questo perché sin da quando sei nato ti ho sempre aiutato ad avere tutte le cose concrete dalla vita … te lo dico per esperienza: ad essere troppo cristiani e troppo buoni si va a finire in bancarotta … del resto il signor Zelensky ha detto che con quei soldi i bambini ucraini vorrebbero comprare non armi giocattolo ma armi vere (3) … e se i loro genitori non saranno d´accordo con lui perché preferiranno comprare del pane per sfamare sé stessi e i loro figli, le compreranno i politici ucraini al posto loro che faranno in modo che nulla arrivi ai bambini né ai loro genitori, di cui almeno uno finirà ammazzato sul campo di battaglia. Tu hai vissuto finora in un mondo ovattato, ma la realtà é che tu vivi in un mondo pieno di lupi, anzi … peggio, perché i lupi si aiutano l´un con l´altro, ma gli umani …. pensi che la graziosa signora Oleina, se sapesse che tu sei diventato povero a forza di donare agli ucraini, per riconoscenza ti darà un solo denaro? Scordatelo …. il prossimo anno per farti dispetto e ribadire il suo diritto all´eleganza comprerà per 80.000 denari. Ormai “atti di amore”, al di fuori di farsi sparare il “vaccino” in corpo, non esistono più”.

Non so cosa opporre a questo ragionamento e convinto di quanto dice “Heavy”, subito gioisco al pensiero di non dover sperperare il denaro per gli altri: “Se è così allora é meglio spendere tutti i soldi per me” mi dico e giá mi sto precipitando un´altra volta fuori da casa a fare i miei acquisti natalizi per comprarmi tutto quello di cui in realtà non ho bisogno, che passando un´altra volta davanti al monitor del computer, sotto la notizia della signora Zelenska, vedo la seguente: “Italiani senza cibo e senza riscaldamento e questo a causa delle sanzioni, ma non bisogna preoccuparsi, perché le “persone per bene” che hanno provocato la situazione hanno detto che bisogna morire di freddo e di fame e che non c´è alternativa”. (4)

Ed io rimango là e mi chiedo: “Bisogna morire di freddo e di fame e non c´é alternativa?” E non trovando alcuna spiegazione decido di andare comunque a comprarmi, quasi per un riflesso feticista e ripetitivo, quello di cui credo improvvisamente di aver bisogno, quando una voce, diversa dalla prima, che però è posta alla mia destra leggermente dietro ed un poco più in sú, mi dice: “Spendili pure per te stesso … ma poi il Paradiso te lo scordi”.

E io tutto seccato perché non posso mai fare quello che voglio, ma solo quello che vogliono gli altri, mi volto di scatto e dico: “Chi sei tu per dire questo a me … e non hai sentito cosa detto “Heavy”? L´unico “atto d´amore” ancora esistente é spararsi in corpo il “vaccino” … tutto il resto é obsoleto”. E non vedo nessuno attorno a me. Ma la voce proveniente dal nulla continua a parlare: “Sono Fortunato Light … non ti sei mai accorto che ti seguo da sempre? E lo credo … anche io sono invisibile. Ma oggi ho deciso finalmente di rivelarmi a te e questo perché fin da quando sei nato ti ho sempre aiutato a fare le migliori scelte per la tua vita e questo solo perché tu riceva come premio il meglio anche dopo … tu dici che hai dei bisogni … ma quale bisogni soddisfa tutto ció di cui non si ha veramente bisogno? A che ti serve avere di piú? Tu hai ricevuto dalla vita tutto quello che la tua posizione merita. No, ha detto bene “Heavy”, ma per motivi meno nobili … tu stai in un mondo pieno di lupi e spesso questi si travestono da agnelli … non più la tua carne, né quella degli ucraini, né quella delle persone di tutto il mondo, ma la tua e la loro ricchezza sono la loro carne”.

Io, non sapendo più che pesci prendere e sbottando per l´assurdità della situazione: “Ma ormai in questo mondo si compiono “atti d´amore” solo se uno si mette in corpo quella schifezza di “vaccino? Vado a rimettere tutto sotto il materasso!”.

Light: “Certo, i bambini ucraini sono veramente sfortunati, ma chi vive vicino a te forse lo è di meno? Apri gli occhi … non vedi che il tuo vicino di casa non ha più da pagarsi l´affitto e segretamente spera nella Provvidenza affinché qualcuno glielo paghi per arrivare almeno al prossimo mese ma non te lo dice per dignità? Che colui che abita sotto di te é dimagrito perché non ha più da dar da mangiare per sé stesso e per i figli e si mette vergogna di bussare alla porta di casa tua con una ciotola in mano? Che quello che sta sopra di te non può più permettersi di riscaldare la casa e segretamente ti ringrazia perché almeno un poco di riscaldamento lo ruba dal tuo soffitto? E che se vai fuori di casa dietro ad ogni viso che incroci e che magari ti sorride si sta probabilmente vivendo una tragedia? Vuoi essere buono questo Natale? Ebbene, in un mondo ormai dominato dai lupi vestiti da agnelli non basta più dire: “Io ho donato a questa o a quella organizzazione caritativa o ONG e che ci fanno con quello che ho donato non è più affar mio”, lavandotene così le mani e pensando di essere a posto con la coscienza. In un mondo dominato dagli agnelli questo sarebbe stato naturale, ma ora che i lupi hanno preso il sopravvento chi ti dice che non ci comprino qualcosa che tu non avresti mai voluto donare ai poveri … carri armati e cannoni per la guerra, per esempio, per non parlare poi delle “brave persone” che sono sempre attratte come mosche attirate dal miele laddove scorre del denaro di cui pensano di non dover dare conto a nessuno? Vuoi compiere dei veri atti d´amore? Inizia a sbarrare le tue orecchie alle voci melliflue dei lupi che si sono vestiti da agnello e da “persone per bene” che immancabilmente sfrutteranno le miserie degli altri solo per intascarsi il tuo denaro … non limitarti dunque a donare senza sapere come viene impiegato concretamente il tuo denaro, ma é tuo imperativo compito assicurarti che la tua caritá porti i frutti che ti sei ripromesso e questo lo puoi fare solo impegnandoti personalmente, controllando come viene impiegato la tua donazione, denaro per denaro, magari anche affidandolo anche ad associazioni guidate da singole persone dalla specchiata onestá e che tu conosci personalmente. E poi ti vuoi superare in bontá? Allora esci con il denaro che tieni ora in mano e donalo tu stesso … vai dal proprietario della casa del tuo vicino di casa e pagagli il suo affitto o solo una parte, fai trovare ogni tanto una cassetta di alimenti davanti alla porta della casa di chi non si può piú pagarsi da mangiare, paga qualche bolletta del riscaldamento di chi non se lo può più permettere, vai fuori e compra sempre almeno una pizza in più, quelle per la tua famiglia e una per chi fuori della pizzeria sembra che stia stramazzando al suolo per la fame, dona una coperta ed anche una tenda a chi é costretto a dormire per la strada e questo anche a chi forestiero ed é giunto qui da poco, … e soprattutto non dimenticare, ogni volta che fai tutto questo di persona, di ricordati di come sorridi con il tuo viso e con il tuo cuore per la gioia di vedere ogni volta la tua beneficenza centrare pienamente il bersaglio ed anche il viso di chi ti ricambia con il suo sorriso perché sta ricevendo la tua offerta, anche senza che abbia la minima possibilità di ricambiarti”.

Io: “Ricordarmi di come ho sorriso io e come hanno sorriso i poveri quando ho donato a loro, e perché mai?”

Light: “Perché ogni volta che hai dato a queste condizioni hai prestato pienamente a Dio e se nel tuo giorno fatidico, approssimandoti alla Sua eccelsa Maestà, sorriderai dalla gioia di vederLo così come quando hai sempre sorriso quando hai dato ai poveri, anche Lui sorridente, che sta sempre accanto ai poveri, ti riconoscerà … per questo Dio vi ha dato il Natale …” (5)

.(1) https://qds.it/papa-francesco-regali-meno-costosi-a-natale-per-aiutare-popolo-ucraino/

.(2) https://twitter.com/CCKKI/status/1604734454341464064

.(2a) https://lapoliticalocale.it/no-questa-nella-foto-non-e-olena-zelenska-e-non-ci-sono-prove-che-abbia-fatto-shopping-per-40-mila-euro-a-parigi/

.(3) https://www.imolaoggi.it/2022/12/21/zelensky-i-bambini-chiedono-armi-e-difesa-aerea-a-babbo-natale/

.(4) https://www.imolaoggi.it/2022/12/22/in-italia-sale-richiesta-di-cibo-3-milioni-in-difficolta/

.(5) Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore che gli ripagherà la buona azione (Proverbi 19:17 – CEI)

§§§

