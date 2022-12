A Natale la Cappella dell’Oratorio Diventa la “Casa dei Desideri”. Palloncini sull’Altare…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, una lettrice affezionata di Stilum Curiae ci ha scritto un paio di giorni fa una lettera accorata, che doverosamente vi giriamo. Quante buone intenzioni si sviluppano male…buona lettura.

§§§

Gentile dott. Tosatti,

vorrei segnalare quanto accade in questi giorni presso l’Oratorio San Giovanni Bosco della parrocchia San Giovanni Battista di Bracigliano (Sa).

Il parroco pro tempore, don Raffaele Villani, da poco incardinato in Diocesi e nominato prima amministratore e successivamente parroco delle parrocchia San Giovanni Battista e SS. Annunziata e della parrocchia SS Nazario e Celso in Bracigliano, in occasione del Santo Natale, ha pensato di trasformare i locali dell’Oratorio nella Casa di Babbo Natale.

Fin qui nulla di strano se non fosse che ha adibito la bellissima Cappella, cuore pulsante dell’oratorio, a “Sala dei desideri”.

La Cappella è stata allestita con palloncini, sull’altare sono state posizionate delle “simpatiche” luci colorate e, a lato dello stesso, è stato allestito lui, il protagonista, l’albero di Natale dove poter lasciare non una preghiera ma il proprio desiderio!

Dal momento che disturbava la scenografia, la meravigliosa immagine di Maria Santissima, Madre del Salvatore così amata e venerata da tutti i ragazzi che negli anni hanno vissuto l’oratorio, è stata coperta con un panno.

Nello sconcerto, abbiamo pensato che così almeno si risparmia la vista ma l’idea è quella del canarino a cui, per impedire di cantare, viene coperta la gabbia.

Pensiamo e ci auguriamo che almeno il Santissimo sia stato rimosso 🙏🏻

D’altra parte il parroco qualche giorno fa, durante l’apertura del Presepe Monumentale della parrocchia (come si può ascoltare nel video pubblicato su Facebook e di cui allego il link) ha messo ben in chiaro la sua linea pastorale: “Credetemi, usiamo meno preghiere, usiamo più opere perché, grazie a Dio, quello che ci salverà sono le opere non sono le preghiere […] E allora non rimaniamo nel nostro bigottismo, la Chiesa non è fatta per i bigottismi, la Chiesa è fatta di Cristo e quando si fa un qualcosa per Cristo tutto diviene importante.”

E fu così che da luogo di preghiera, la cappella è stata trasformata in luogo operativo ma di cosa non ci è ancora dato di capire.

Certa che il Signore con Maria Santissima tornerà a regnare nella sua Chiesa, le auguro di cuore un Santo Natale.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Bj8TbE54jnmuayGNDj3d9ShQWZwsP3UPPtBgBpjqdmYLeVEj5pXxq5tz1E6nykvGl&id=100000575583068&eav=AfbJKRpbTNcEfcTdyUALt8idl5YMjH4HRCS43uJh0fiy9Dn2XElYgg5H5YSEN5QWbrU&m_entstream_source=timeline&paipv=0

https://www.instagram.com/reel/CmZll54gu2Z/?igshid=MDJmNzVkMjY=

§§§

