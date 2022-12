Declaración del arzobispo Viganò sobre Gala de Trump en Mar-a-Lago

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, recibimos y publicamos con gusto esta declaración del arzobispo Carlo Maria Viganò. Feliz lectura y circulación.

DECLARACIÓN

del arzobispo Carlo Maria Viganò

sobre la reciente gala en Mar-a-Lago

Causa un gran escándalo, además de profunda amargura, conocer la noticia de la gala ofrecida por el presidente Donald J. Trump a simpatizantes declaradamente homosexuales del Partido Republicano. Este respaldo a la ideología LGBTQ es aún más grave si se tiene en cuenta que sólo dos días antes Joe Biden firmó la Ley de Respeto al Matrimonio, con la que se reconoce validez legal en Estados Unidos a los llamados matrimonios homosexuales, en violación del derecho natural y de la Ley de Dios.

El Partido Demócrata es totalmente anticristiano y está obstinadamente decidido a implementar la agenda globalista del Nuevo Orden Mundial. Por otro lado, el Partido Republicano persigue temerariamente a una minoría de votantes, complaciendo formas de vida contrarias a los Mandamientos y al bien común. Los católicos estadounidenses se ven ahora en la imposibilidad de ser representados por una clase política que se muestra totalmente incapaz de interpretar y expresar sus convicciones en materia moral y religiosa. El resultado es la desafección de los votantes, que se agrega al fraude electoral y a los escándalos que emergen de la censura llevada a cabo en los medios de comunicación y en la manipulación del consentimiento electoral.

Si algunos aspectos del programa político del Partido Republicano podían ser hasta ahora un tanto descuidados debido a la amenaza mucho más grave que representaba el Partido Demócrata, ahora es evidente que la acción del Estado profundo ha contaminado toda la estructura política sin distinción, implicando incluso a Donald Trump, que hasta ahora parecía representar una esperanza para el futuro de Estados Unidos.

Una nación que ofende la Ley de Dios no puede esperar ser bendecida por el Señor, y quienes apoyan modos de vida pecaminosos deberían pensar en el Juicio que les espera, y no en complacer a los corruptos por mero cálculo electoral. Esta despreocupación en la acción política de los republicanos no es menos deletérea que la abierta oposición de los demócratas al Magisterio perenne de la Iglesia.

Exhorto a los católicos estadounidenses a rezar para que el Señor ilumine a los políticos de principios sanos, impulsándoles a combatir valientemente por la defensa de la Ley Natural y de los Mandamientos de Dios.

+ Carlo Maria Viganò, Arcivescovo,

ex Nuncio Apostólico en Estados Unidos de América

20 de diciembre de 2022

Publicado originalmente en italiano el 21 de diciembre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/12/21/dichiarazione- dellarcivescovo-vigano-sul- gala-di-trump-a-mar-a-lago/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

