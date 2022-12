Giovanni Lazzaretti. La moneta fiscale è una moneta di serie B?

Perché usiamo i bonifici?

Ho abbastanza anni per ricordare il tempo in cui i bonifici erano sostanzialmente inesistenti.

I contatti commerciali locali erano regolati da contanti e assegni; per le ditte c’erano le ricevute bancarie; per certi tipi di pagamento c’erano i bollettini postali. Tutte cose che non hanno cessato di vivere, ma diciamo che sono diventate marginali, almeno per me.

I bonifici viaggiano su un circuito di pagamento privato, non spostano moneta ma usano il credito bancario come moneta, non sono quindi assolutamente moneta a corso legale. Ma li usiamo di fatto come moneta, perché comodi e (spesso) a basso costo.

La moneta fiscale dovrebbe fare la stessa identica cosa: viaggiare su un circuito di pagamento (circuito non privato, ma statale) e utilizzare il credito come moneta. L’unica cosa da realizzare è farla diventare comoda come lo sono i bonifici, problema tecnicamente banale da risolvere. Più sarà comoda, più sarà diffusa, più l’accettazione volontaria(2) diventerà accettazione di fatto da parte di tutti i cittadini.

Quindi non dobbiamo pensare a gente che “acquista il credito d’imposta”, ma a un mondo del lavoro diventato così saggio da accettare questo credito come forma di pagamento. Esattamente come tutti o quasi accettano il credito bancario come forma di pagamento.

L’apparizione delle banche come soggetto che acquista il credito è un fatto previsto(3), ma è anche un fatto transitorio: nel momento in cui tutti comprendessero che ci si può pagare a vicenda con la moneta fiscale perché mai si dovrebbe passare in banca a farsene mangiare un pezzo e interrompere la cedibilità?

La banca lavora a sconto perché è il suo mestiere, ma la moneta fiscale non sarà a sconto

La banca lavora “a sconto” perché quello è il suo guadagno d’impresa: la banca fa soldi gestendo soldi, e deve necessariamente lavorare a sconto.

Ma se a un fornitore dico: «ti pago subito in euro fiscali, oppure a 60 giorni in euro bancari», accetterà il pagamento immediato, visto che anche lui potrà pagare subito altri o, alla peggio, usarli per ridurre le proprie imposte.

Inoltre, essendoci una piattaforma di cessione credito, nessuno potrà lavorare a sconto, perché non quadrerebbe più l’importo della fattura emessa con l’importo dell’incassato.

Ricordiamo che recentemente Giorgetti ha detto(4) frasi molto brutte sulla moneta fiscale.

«La cessione del credito d’imposta è una possibilità, non è un diritto. Hai la certezza di poter detrarre il credito dall’imposta sui redditi, com’è sempre avvenuto, ma non necessariamente troverai una banca o un’istituzione che accetti la cessione del credito d’imposta. Altrimenti avremmo creato una moneta, che NON è stata creata.»

«Siamo sotto osservazione da parte di soggetti esterni rispetto alla natura del credito cedibile. Evitiamo di dire che questi crediti d’imposta devono circolare liberamente. Non dobbiamo proprio dirla questa cosa qua. È meglio per tutti e per lo Stato italiano in particolare».

Ma sono frasi erronee che prima o poi verranno risanate.

Lo Stato DEVE riattivare la sovranità monetaria che ha ceduto ad altri, ma che non ha mai perso.

Il credito fiscale DEVE diventare una versione di moneta corrente, su base volontaria e riservata solo agli italiani.

Una moneta-credito, finalmente, con tutti i vantaggi per l’economia e con il parziale accantonamento della finanza invasiva.

«Ti pago subito in euro fiscali, oppure a 60 giorni in euro bancari»

Perché in euro fiscali si pagherebbe subito, mentre spesso si cerca di procrastinare i pagamenti bancari? Perché gli euro fiscali ce li ho e basta: non posso andare in negativo con gli euro fiscali, mentre posso andare in negativo con gli euro bancari.

Pago subito in euro fiscali, per “tutelare” i miei euro bancari. Un circuito di moneta fiscale comodo da usare e ben compreso dai cittadini, diventerebbe certamente il mezzo di pagamento privilegiato.