Mons. Ics, Gotti Tedeschi e la De-Natalità Suicida dell’Occidente.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mons. Ics ha letto un articolo del prof. Gotti Tedeschi su La Verità di ieri, di cui consiglia vivamente la lettura. Chiederemo al prof. Gotti Tedeschi la cortesia di farcelo avere, così che possiamo avere il piace e l’onore di pubblicarlo. Nel frattempo, buona lettura di mons. Ics...

Caro Tosatti, oggi su La Verità, pag. 9, (ieri per chi legge. N.d.R.) è apparso un articolo firmato da Gotti Tedeschi, intitolato “Fare più figli per salvare l’ambiente. Finanziamo la natalità con il PNRR”.

Il prof. Gotti Tedeschi da decenni invita a riflettere sul tema natalità, non limitandosi a numeri e statistiche (correttamente definite bla bla bla) che ricorrentemente leggiamo, spesso mal interpretate; ma lo fa spiegando le cause del fenomeno e le sue conseguenze. Qualche anno fa (nel 2018) scrisse anche un libro con l’attuale Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dal titolo estremamente chiaro (“La culla vuota della civiltà”).

Da anni Gotti Tedeschi spiega che la crisi socio economico politica che stiamo attraversando, e che nasce cinquanta anni fa, è dovuta nelle sue cause proprio al crollo della natalità in Occidente.

Da anni spiega che non facendo figli si diventa poveri e solo facendo figli si diventa ricchi. Da anni spiega che le previsioni fatte dai malthusiani da sessanta anni si son rivelate un bluff.

Da anni spiega, con dati, ma soprattutto con considerazioni economiche, che solo in Occidente, nell’Occidente impregnato di nichilismo gnostico, si è interrotta la natalità e si son fatti innumerevoli Reset per cercare, senza esito positivo, di compensarla con il consumismo.

Da anni spiega che il problema ambientalistico è assolutamente dovuto agli erronei tentativi di dimostrare che siamo in troppi sul pianeta e che l’uomo è avido predatore della natura.

Credo che Gotti Tedeschi si sia fatto più nemici che amici, sostenendo queste tesi. Incluso probabilmente l’attuale Pontefice che invitò i cattolici a non esser “conigli” e che scrisse persino una Enciclica ambientalista che implicitamente sostiene l’esigenza di frenare le nascite.

Ma se leggete questo articolo pubblicato su La Verità, troverete che persino un quotidiano laico appartenete a Confindustria, (IlSole24ore) conferma le tesi (non le teorie) di Gotti Tedeschi.

In più oggi in questo pezzo, Gotti, spiega che la spiegazione della denatalità non è affatto economica, bensì culturale, e infatti non si rivolge tanto al Ministro dell’Economia, quanto al ministro della Cultura Sangiuliano.

Credo che lei Tosatti dovrebbe dare spazio a questo articolo.

Grazie

Mons. ICS

