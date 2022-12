Il Serpente di Veronica Cireneo che non Piace a Facebook. Perché Morde…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per informarvi di come Facebook, nonostante tutte le evidenze e i riscontri, sia ancora in pieno furore censorio nei confronti di chi avanza dubbi sulla santità del siero a mRNA, finanziato dai sodali di Zuckerberg e compagnia cantante. Veronica Cireneo, che ben conoscete perché Stilum ha ospitato numerosi suoi interventi, è stata sottoposta a restrizioni varie e numerose.

Chi volesse seguirla, può farlo a questo collegamento. E intanto vediamo la ragione della censura.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: facebook, veronica



Categoria: Generale