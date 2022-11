Database Italia. Denuncia Penale in Svizzera per il Siero a mRNA.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su Database, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura, e condivisione.

Gli svizzeri, risaputamente attenti ai dettagli stanno giustamente ridicolizzando il loro istituto medico in grande stile per l’autorizzazione e la somministrazione dei sieri mRNA Covid-19, in una denuncia penale formale.

“ Ecco di cosa tratta la denuncia penale contro Swissmedic ” (SRF, 14.11.2022):

Ecco di cosa si tratta: il 14 luglio 2022, un avvocato ha presentato una denuncia penale di 300 pagine alla procura cantonale competente per conto di sei persone presumibilmente vittime di reazioni avverse da vaccinazioni a mRNA. È diretto contro tre rappresentanti dell’autorità svizzera di autorizzazione e sorveglianza per medicinali e dispositivi medici (Swissmedic) e cinque medici vaccinatori dell’Inselspital di Berna . Contro di loro deve essere aperta un’inchiesta penale . Questi i querelanti: L’avvocato delle persone colpite, Philipp Kruse, è un dichiarato oppositore della vaccinazione e delle misure Covid. Rappresentava persone che si rifiutavano di indossare mascherine o genitori che non volevano che i loro figli prendessero parte ai test. Anche altri medici scettici sono apparsi alla conferenza stampa. Questo è ciò che dice l’accusa: gli imputati sono accusati di aver violato la due diligence della legge fondamentale sui medicinali consentendo e somministrando la vaccinazione contro il Covid 19 . Ci sono una serie di altre accuse elencate, tra cui danni fisici intenzionali o forse negligenze, pericolo di vita, omicidio e aborto . Questi i presunti danni: secondo l’avvocato Kruse, i danni vanno dalla caduta dei capelli, scomparsa del ciclo mestruale alla poliartrite, la debolezza muscolare e l’esaurimento cronico fino alla morte di una persona di 20 anni. Alcune delle sei vittime elencate non sono ancora in grado di lavorare. La connessione alla vaccinazione contro il Covid 19 è stata confermata dagli esperti in cinque casi. Nel caso del defunto, il nesso causale deve essere provato sulla base di esami patologici. Tuttavia, queste indagini non sono ancora complete . Cosa dice Swissmedic : Niente. Swissmedic non vuole commentare il procedimento giudiziario in corso. Anche l’Ufficio federale della sanità pubblica e la Commissione federale per le vaccinazioni non vogliono commentare.

Ciò che può passare sotto il radar in altri paesi, in termini di mancanza di responsabilità e responsabilità per le reazioni avverse al siero Covid-19, è improbabile che passi l’adunanza in Svizzera. Gli svizzeri si vantano di essere OBIETTIVI, diligenti, completi e giusti. A causa di queste altissime aspettative del pubblico, è impossibile spazzare sotto il tappeto, il gaslight o ignorare completamente le leggi, speriamo :

Si tratta di questi articoli della legge sui medicinali Art. 3 Obbligo di diligenza 1 Chiunque maneggi medicamenti deve, sulla base dello stato attuale della scienza e della tecnica, adottare tutte le misure necessarie per garantire che la salute dell’uomo e degli animali non sia messa in pericolo. Capo 8: Disposizioni penali Art. 86233 Delitti Chiunque intenzionalmente: a. fabbrica, immette sul mercato, utilizza, prescrive medicinali senza la necessaria autorizzazione, contrariamente ai termini e alle condizioni associati a un’autorizzazione o contrariamente agli obblighi di diligenza previsti dagli articoli 3, 7, 21, 22, 26 , 29 e 42, importazioni, esportazioni o scambi con l’estero; (…). Link alla legge sui medicinali .

Da notare anche che Swissmedic è il canale chiave dei programmi di vaccinazione globali in collaborazione con la Bill&Melinda Gates Foundation e l’OMS, e anche con la FDA .

Buona fortuna in tribunale!