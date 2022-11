Amnistia Pandemica? No Grazie, Vogliamo i Responsabili, Quelli Veri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su The Defender, in risposta a una proposta di “Amnestia pandemica” lanciata a The Atlantic, una rivista di grande rilievo negli Stati Uniti. Già, perché altrove – salvo che nel nostro sciagurato Paese – sui grandi mezzi di informazione si dibatte su responsabilità efficacia reale del siero, morti, effetti avversi, e i problemi legati a scelte politiche e sanitarie che si sono rivelate dannose e dissennate. Non come da noi, dove abbiamo i Sorgi e i Cazzullo che vorrebbero ancora discriminare i medici che – saggiamente – hanno rifiutato di fare le cavie a questa sorda sperimentazione; giornalisti di tutti i regimi, sostenuti dalla feccia della politica, quali Gasparri, Ronzulli, Mattarella Zingaretti e Segre; i primi che mi vengono in mente, ma ce n’è di sicuro altra folla. Leggete questo articolo, e traducetelo in termini nostrani; e soprattutto, se potete, fatelo leggere a quelli che sono vicini al nuovo governo, affinché non si lascino imbrogliare dalla grancassa dei giornali legati a Big Pharma e Big Money, burattinai di questa tragica scena. Una nota: le righe delle liste – in neretto – corrispondono ciascuna a un collegamento, che trovate nell’articolo originale. Buona lettura.

Niente “amnistia pandemica”, vogliamo responsabilità

Un saggio di Emily Oster, Ph.D., pubblicato questa settimana su The Atlantic, che suggerisce “Dobbiamo perdonarci l’un l’altro per ciò che abbiamo fatto e detto quando eravamo all’oscuro della COVID”, sta alimentando le fiamme della rabbia tra coloro le cui vite sono state distrutte da attacchi ad hominem, de-piattaforma, delicensure, demonetizzazione, demonizzazione e lesioni debilitanti da vaccino.

“Dichiariamo un’amnistia per la pandemia”, un saggio nella sezione “Idee” di questa settimana di The Atlantic, includeva questo sottotitolo: “Dobbiamo perdonarci l’un l’altro per quello che abbiamo fatto e detto quando eravamo all’oscuro del COVID”.

L’autrice dell’articolo, Emily Oster, Ph.D., che insegna economia alla Brown University, riflette sul tipo di errori che “abbiamo” commesso mentre “eravamo all’oscuro” del COVID-19, come l’uso di maschere di stoffa all’aperto per prevenire la diffusione e l’inutile chiusura delle scuole.

Sostiene inoltre che oggi sappiamo, a posteriori, che alcuni dei vaccini disponibili in questo Paese erano migliori di altri.

Oster offre la prova che le formulazioni Pfizer e Moderna sono superiori a quelle di Johnson & Johnson (J&J) citando uno studio pubblicato a febbraio su Nature. Tuttavia, lo studio non ha confrontato i vaccini a base di mRNA con la formulazione di J&J e non ha confrontato i risultati clinici di coloro che hanno ricevuto i prodotti sperimentali, come sostiene Oster.

Perché allora Oster ha citato lo studio come prova della superiorità dei vaccini a mRNA? Forse a causa del titolo dell’articolo, “anticorpi indotti da vaccini a mRNA più efficaci dell’immunità naturale nel neutralizzare il SARS-CoV-2 e le sue varianti ad alta affinità”?

Ha semplicemente digitato “i vaccini a mRNA sono migliori” nel suo browser e ha scelto qualcosa di “scientifico” tra i risultati della ricerca?

Questo tipo di debole ricerca dei fatti è uno dei motivi per cui molti giornalisti mainstream e persone che hanno accettato i loro commenti “erano all’oscuro del COVID”. È anche il motivo per cui il suo anemico sforzo di riconciliare la litania di errori nel suo stesso senso ha attirato critiche e ire immediate.

Sì, è vero. Abbiamo bisogno di perdonarci l’un l’altro per andare avanti – ma questo sarà possibile solo se terremo pienamente conto degli errori che sono stati commessi e arriveremo a capire perché così tante persone li hanno commessi.

Purtroppo, Oster non è interessata a questo livello di indagine e nemmeno i redattori di The Atlantic lo sono. Quello che è successo negli ultimi due anni e mezzo è stato riprovevole e il suo tentativo di andare a fondo delle cose sta alimentando le fiamme della rabbia di coloro le cui vite sono state distrutte da attacchi ad hominem, de-platforming, delicensure, demonetizzazione, demonizzazione e lesioni debilitanti da vaccino.

Oster scrive:

“Data la quantità di incertezza, sono state prese quasi tutte le posizioni su ogni argomento. E su ogni argomento, alla fine è stato dimostrato che qualcuno aveva ragione e qualcun altro torto. In alcuni casi, le persone giuste avevano ragione per le ragioni sbagliate. In altri casi, avevano una comprensione preveggente delle informazioni disponibili”.

“Le persone che hanno avuto ragione, per qualsiasi motivo, potrebbero voler gongolare. Quelli che hanno sbagliato, per qualsiasi motivo, possono sentirsi sulla difensiva e ripiegare su una posizione che non corrisponde ai fatti. Tutto questo gongolare e difendersi continua ad assorbire molta energia sociale e a guidare le guerre culturali, soprattutto su Internet. Queste discussioni sono accese, spiacevoli e, in ultima analisi, improduttive”.

“Di fronte a tanta incertezza, l’aver azzeccato qualcosa aveva una forte componente di fortuna. E, allo stesso modo, sbagliare qualcosa non era una mancanza morale. Trattare le scelte relative alla pandemia come una scheda di valutazione in cui alcune persone hanno accumulato più punti di altre ci impedisce di andare avanti”.

I lettori fedeli di The Atlantic potrebbero trovare accettabile questa spiegazione. Tuttavia, per quelli di noi che hanno immediatamente riconosciuto le misure di risposta alla pandemia come editti sbagliati, che scatenano la paura, senza precedenti o giustificazioni, questo tentativo di riconciliazione si ritorce contro.

Il rapporto sulla sperimentazione del vaccino Pfizer accennava alla manipolazione dei dati, dimostrava un’incidenza inaccettabilmente alta di reazioni avverse gravi e utilizzava brevi finestre di osservazione per dimostrare una dubbia efficacia.

Tutto ciò sarebbe stato noto a chiunque, compresi i giornalisti che scrivono di argomenti scientifici, che fossero disposti a fare il loro lavoro.

Invece, Oster inquadra audacemente i dissidenti come un mix di coloro che probabilmente hanno avuto ragione per le ragioni sbagliate, hanno avuto una “comprensione preveggente delle informazioni disponibili” o hanno avuto un “forte elemento di fortuna” dalla loro parte.

È davvero uno sforzo per aiutarci a progredire? O si tratta invece di una masterclass su come gettare luce su un’ampia e crescente fetta della nostra popolazione che ha cercato di mettere in evidenza l’inutilità degli editti governativi, la mancanza di test rigorosi sugli interventi terapeutici sperimentali e i benefici salvavita di protocolli di trattamento precoce economici e sicuri?

Su una cosa ha ragione. Sbagliare le cose in un periodo di incertezza non è una “mancanza morale”. Il fallimento morale si è verificato quando le persone che si trovavano nella sua posizione di incertezza hanno attaccato senza pietà chiunque fosse riuscito ad avere ragione – cosa che la dottoressa non menziona nelle sue riflessioni circospette sul crollo del senso che abbiamo visto negli ultimi 30 mesi.

Sì, dottoressa Oster, non si tratta di accumulare punti su un tabellone: si tratta della vita e del sostentamento di persone che sono state devastate da misure che la sua pubblicazione ha scelto di sostenere senza alcuna prova o indagine.

Tuttavia, capisco perché siate riluttanti a tenere il punteggio. Ecco un piccolo campione delle centinaia di articoli relativi al COVID-19 pubblicati da The Atlantic negli ultimi due anni:

“L’urgenza di vaccinare i bambini”

“Incinta? Allattamento al seno? Il vaccino potrebbe proteggere voi e il vostro bambino”.

“L’America è ora nelle mani dei vaccino-esitanti”.

“Non sorprendetevi quando le persone vaccinate vengono infettate”.

“Ci sono altre opzioni oltre alla riapertura delle scuole”.

“Ascoltate: La promessa vuota delle vitamine”.

“Quando la vostra famiglia diffonde disinformazione”.

“Rifiutare di indossare una maschera è un atto di sfida vuoto”.

“Trump ha davvero preso l’idrossiclorochina?”.

“La distanza sociale non è sufficiente

I temi sono fin troppo comuni: i non vaccinati stanno guidando la pandemia, le scuole dovrebbero rimanere chiuse, i vaccini sono benefici in gravidanza, c’è un bisogno urgente di vaccinare i bambini, rimanere senza maschera è un segno di sfida e non di buon senso, solo perché anche le persone vaccinate si ammalano non significa che non funzionino, solo il presidente Trump userebbe un antivirale provato contro un virus, eccetera, eccetera.

Sebbene Oster voglia pensare che gli errori monumentali fossero giustificabili a causa di quanto poco si sapeva, l’ematologo e professore di salute pubblica all’Università della California San Francisco, Vinay Prasad, M.D., M.P.H., riassume i problemi reali, le strutture e le pratiche che hanno portato a politiche inefficaci e deleterie negli ultimi due anni. Molti di questi problemi erano in gioco fin dall’inizio della pandemia e lo sono ancora oggi.

Prasad scrive nel suo Substack:

“La pandemia COVID-19 ha portato all’attuazione di molte politiche sbagliate. Abbiamo bisogno di responsabilità per non istituire mai più queste politiche”. Permettetemi di elencare alcune soluzioni strutturali

La persona che dirige i fondi del National Institutes of Health (o di qualsiasi altro istituto) non dovrebbe definire la politica federale. O decidi chi viene finanziato, o definisci le politiche, non puoi fare entrambe le cose. È un doppio ruolo problematico. Nessuno vorrà criticarvi perché teme di essere punito con i finanziamenti.

Con problemi scientifici nuovi e risposte senza precedenti, è necessario organizzare una serie di dibattiti pubblici. Non ho firmato la dichiarazione di Great Barrington, ma oggi posso leggerla e sapere che nessuno era più vicino alla verità sulle scuole degli autori. Allo stesso tempo sono stati demonizzati da Fauci e Collins, che li hanno definiti epidemiologi marginali. Questo è stato inopportuno. In tempi di crisi, abbiamo bisogno di grandi dibattiti nelle istituzioni accademiche. Non dobbiamo mettere a tacere o censurare le persone. Dobbiamo promuovere il disaccordo, non soffocarlo.

Il governo federale, e chiunque lavori per esso, non dovrebbe mai dire alle aziende di social media chi devono cacciare dalla piattaforma. È assolutamente inaccettabile.

Le piattaforme di social media non dovrebbero mai cercare di regolare la discussione su questioni scientifiche. Non hanno le competenze necessarie per decidere cosa sia verità o finzione. La censura è una scelta folle.

Se si istituiscono politiche a tappeto in risposta a una minaccia, tali politiche dovrebbero essere limitate nel tempo. Se non si producono prove entro un certo periodo di tempo, quelle politiche finiranno.

Se volete sottoporre i bambini a restrizioni, dovete dimostrare in modo randomizzato che tali restrizioni migliorano i risultati per i bambini e non solo, altrimenti dovete perdere i vostri poteri.

In rare circostanze, possiamo approvare farmaci o vaccini sulla base di prove preliminari. Ma prima di istituire campagne di richiamo perenni, abbiamo bisogno di prove solide di un beneficio clinico netto.

La Food and Drug Administration statunitense deve essere gestita da esperti imparziali, e non da burattini della Casa Bianca. Peter Marks dovrebbe dimettersi.

Chi lavora per la FDA, per i CDC o come zar COVID della Casa Bianca, dovrebbe essere bandito dal settore privato per un periodo di 5 anni. Non possiamo avere una politica delle porte girevoli.

Obbligare i vaccini o altri prodotti medici è una mossa coraggiosa e non dovrebbe mai accadere se questi prodotti non sono in grado di arrestare la trasmissione. Se non ci sono benefici per i terzi, i mandati sono ingiusti. Anche se ci sono benefici, bisogna fare attenzione a queste politiche.

I produttori di vaccini non dovrebbero essere al riparo da cause legali per eventi avversi ai vaccini. Anche le persone che impongono i vaccini dovrebbero essere soggette a controversie legali. In America, l’unica punizione è il contenzioso. Se si impone un richiamo a un uomo di 26 anni e questi ha una miocardite, dovrebbe poter fare causa a chi di dovere.

Il CDC deve separarsi in due gruppi di persone. Le persone che si occupano della raccolta dei dati, che raccolgono dati realmente accurati e in tempo reale e li rendono disponibili al pubblico in tempo reale, e le persone che elaborano le politiche. I due gruppi non devono coincidere. Il secondo gruppo non dovrebbe dirigere l’MMWR. Dovrebbe essere una rivista neutrale gestita da terzi.

In tempi di crisi, agli accademici che partecipano al dialogo pubblico sulla risposta dovrebbero essere concessi incarichi di emergenza. Dobbiamo incoraggiare le persone ad avanzare argomentazioni coraggiose e non scoraggiarle. Non abbiamo premiato i coraggiosi, abbiamo incoraggiato la codardia. Questo è inaccettabile.

Tutti i lavoratori licenziati per non aver fatto il vaccino contro il Covid-19 dovrebbero essere riassunti e dovrebbero essere pagati gli arretrati. È stato un comportamento non etico e sbagliato.

Le aziende giornalistiche non dovrebbero scegliere gli esperti da Twitter. Questa è una ricetta per mettere degli idioti in televisione. La Casa Bianca non dovrebbe scegliere esperti dalla televisione, che sono stati mandati in televisione grazie a Twitter.

È necessario istituire una commissione indipendente per indagare sulle origini del virus.

Se sei il direttore di un’importante rivista scientifica, non puoi scrivere op-editoriali apertamente di parte e/o twittare contenuti apertamente di parte.

Chiunque abbia letto la letteratura sapeva che le maschere di stoffa non erano raccomandate per l’uso comunitario perché i dati erano scarsi. Chiunque abbia detto il contrario ha mentito. Soprattutto coloro che enfatizzano eccessivamente i vantaggi. Se lavorano in posizioni di potere, dovrebbero essere licenziati per queste bugie al popolo americano”.

Oster, invece, non offre alcun suggerimento su come andare avanti, al di là del perdono e dell’oblio. Possiamo quindi prevedere che, di fronte all’incertezza futura, lei e quelli della sua razza faranno esattamente quello che hanno fatto l’ultima volta: seguire la loro folla, non fare domande, attaccare chi le fa e chiedere perdono in seguito.

Di tutti i passi falsi compiuti dal giornalismo mainstream e da coloro che hanno seguito a ruota le loro narrazioni, il più grave rimane inesplorato nell’articolo di Oster. Forse possiamo scusare un’economista per la sua incapacità di interpretare uno studio sull’immunogenicità dei vaccini a base di mRNA, o anche l’editore di The Atlantic per aver pubblicato le sue conclusioni con noncuranza.

Tuttavia, se Oster ammette che c’era così tanta incertezza all’inizio della pandemia, perché The Atlantic ha criticato così tanto coloro che hanno dissentito?

Ecco una manciata di commenti pubblicati da The Atlantic nella primavera del 2020, quando apparentemente erano all’oscuro di tutto:

“Ascolta: Il confortante fascino delle teorie cospirative”.

“Non abbiamo nemmeno un vaccino COVID-19, eppure le cospirazioni sono qui”.

“Se qualcuno condivide il video della ‘Plandemia’, come si dovrebbe rispondere?

“Il boom della cospirazione sul Coronavirus”.

“Ecco come combattere la disinformazione sul Coronavirus”.

L’uso di espressioni peggiorative come “teoria della cospirazione” o “disinformazione” per denigrare i punti di vista opposti e coloro che li sostengono richiede un grado molto elevato di certezza della propria posizione.

Come può allora Oster usare l’incertezza per giustificare cose che sono state dette e fatte quando lei e altri erano all’oscuro?

Per essere onesti, Oster non è responsabile di tutti i passi falsi e dei contenuti distorti offerti da The Atlantic. Tuttavia lei, come molti altri, dovrebbe fare un esame di coscienza sul perché ha accettato questo tipo di commenti polarizzanti come vangelo e ha trattato gli scettici come eretici o, per lo meno, ha tacitamente approvato la caccia alle streghe non facendo e non dicendo nulla.

In questo Paese ci affidiamo esclusivamente a una stampa libera e indipendente per informare la popolazione, soprattutto in un momento di incertezza. Se all’epoca si sapeva così poco, perché The Atlantic non ha riconosciuto questo fatto e non ha presentato più di una posizione?

Le persone si dividono in un ampio spettro. Alcuni sono inclini a saltare a conclusioni premature, altri rimangono ostinatamente fermi sulle loro posizioni nonostante le enormi prove del contrario. Ci aspettiamo di più da chi ha una piattaforma.

Dipendiamo dalle organizzazioni dei media e dai giornalisti che lavorano per loro per riportare i fatti in modo accurato, soprattutto quando ne esistono pochi. In questo senso, in quei momenti ci affidiamo a loro più per evidenziare ciò che non si può sapere che ciò che si può sapere.

L’unica giustificazione possibile per questo implacabile commento unilaterale che ha difeso una politica insensata, diviso comunità e famiglie e causato danni inestimabili ai bambini è che sia stato fatto, come dice Oster, “sul serio per il bene della società”.

Ma non è questo il ruolo di una stampa indipendente. Ogni elemento di una società libera ha un ruolo da svolgere per il bene comune. Gli scienziati che sono qualificati per commentare argomenti complicati dovrebbero essere liberi di esprimere le loro opinioni. Le nostre agenzie di salute pubblica sono tenute a elaborare politiche sensate e a difenderle apertamente dai loro critici.

Pubblicazioni come The Atlantic, che danno forma al discorso pubblico, sono fondamentali per garantire che tutti i punti di vista vengano esaminati in base ai loro meriti, in modo che possano essere discussi e criticati in modo equo, soprattutto quelli che criticano l’eccesso di governo.

Hanno fallito, e hanno fallito in modo monumentale. E finora ci hanno dato poche ragioni per dubitare che falliranno di nuovo.

La pandemia ci ha insegnato molte lezioni, ma la più importante è che ora sappiamo cosa sono davvero le pubblicazioni mediatiche altamente influenti come The Atlantic. Sono il braccio forte della nostra autorità quando si tratta di esercitare il suo potere e il suo inviato diplomatico quando si tratta di chiedere perdono.

No, non stiamo gongolando. Ma stiamo tenendo il conto.

