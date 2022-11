Jack Maxey. I Legami fra Metabiota (USA) Wuhan e i 20 Bio-Lab in Ucraina.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su Life Site News, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Prima dell’articolo c’è una breve sinapsi della collega Maike Hickson. Buona lettura.

§§§

Si veda qui una sintesi di ciò che Jack Maxey ha rivelato in diversi punti sul fatto che il partner d’affari cinese di Hunter Biden a Pechino, Xiaoying Zeng, è in realtà la moglie del professor Gao, che si è appena ritirato da capo del CDC cinese e che è un esperto nella ricerca sul guadagno di funzioni con i coronavirus. Sul portatile di Hunter Biden c’è un’e-mail in cui Hunter Biden propone di lavorare con il marito di Xiaoying e di metterlo in contatto con Metabiota… che a sua volta è coinvolta nel laboratorio di Wuhan e nei laboratori ucraini. È chiaro che questa connessione dovrebbe essere maggiormente indagata.

LifeSite News

Jack Maxey, ex co-conduttore della War Room di Steve Bannon e attuale membro di Faith & Reason di LifeSite, ha rivelato un collegamento tra Hunter Biden, la società di ricerca Metabiota – che ha a che fare con laboratori biologici in Ucraina – e il laboratorio cinese di Wuhan, responsabile dell’epidemia di coronavirus.

Maxey ha basato le sue scoperte su alcune e-mail trovate nel computer portatile di Hunter Biden e su ulteriori ricerche che ha condotto personalmente. Sebbene Maxey parli da tempo di questi collegamenti, la storia è stata ampiamente trascurata.

In un’intervista del 7 settembre al Sovereign Soul Show, Maxey ha spiegato così questo collegamento cruciale e preoccupante tra Hunter Biden e il laboratorio di Wuhan:

“Torniamo al COVID. Letteralmente, Hunter Biden e i suoi partner hanno raccolto milioni di dollari da Metabiota. Metabiota era una società privatizzata che i servizi segreti statunitensi usavano per gestire i laboratori biologici in Ucraina, che ho scoperto, [sono] anche profondamente coinvolti nel laboratorio di Wuhan. Si possono trovare documenti scritti da Metabiota che li descrivono come esperti di pipistrelli e corona. Hunter aveva una segretaria a Pechino, di nome Xiaoyang, il cui cognome è Zeng, scritto Z E N G, e suo marito è un uomo di nome Fu Gao, o George Gao, senior, uomo di punta del CDC cinese. Hunter lo mette in contatto con Metabiota, e in sostanza conducono gli esperimenti sul guadagno di funzione all’interno del laboratorio di Wuhan che ci ha dato il COVID! I servizi segreti statunitensi e personaggi disgustosi come Tony Fauci e altri sono responsabili dell’epidemia di COVID tanto quanto i comunisti cinesi, perché abbiamo delocalizzato i loro esperimenti Frankenstein in Cina, in quanto la legge non consentiva loro di condurre tali esperimenti negli Stati Uniti. Sono andati completamente fuori controllo e ora milioni di persone in tutto il mondo hanno perso la vita; l’economia mondiale ha perso trilioni e trilioni, le imprese familiari sono state distrutte: queste persone devono essere chiamate a risponderne”.

Una piccola ricerca sulla connessione tra Metabiota e la ricerca sui pipistrelli e sul Corona può confermare le affermazioni di Maxey. Si veda qui uno studio del 2017 sui pipistrelli e i coronavirus con il coinvolgimento di Metabiota; e un altro qui.

Nell’agosto di quest’anno, Maxey aveva già sviluppato e presentato ampiamente la sua tesi.

In un comizio politico a Bloomsburg, in Pennsylvania, il 27 agosto, Maxey ha definito Metabiota “l’appaltatore principale di tutti questi laboratori ucraini”. Ha poi fatto riferimento a una specifica e-mail sul portatile di Hunter Biden “tra Eric Schwerin, il manager del broker-dealer di Hunter e Hunter [Biden], che dice: ‘Hunter, dobbiamo contattare il marito di Xiaoying, perché penso che lui e il CDC potrebbero essere davvero utili per Metabiota’”.

Sul suo account Gettr, Maxey ha pubblicato l’e-mail del 2014 inviata da Schwerin a Hunter Biden.

Schwerin aveva scritto anche il 29 maggio dello stesso anno: “Ora che mi hai fatto pensare in questo modo, ci sono ovviamente delle potenziali sinergie tra il lavoro del marito di Xiaoying alla CDC e quello che fa Metabiota. Un’altra cosa a cui pensare”.

Vale la pena notare che nel 2014 il marito di Xiaoying e il suo legame con il CDC cinese vengono citati almeno altre due volte nella corrispondenza via e-mail con Hunter Biden, menzionando ogni volta possibili modi di collaborare con lui.

Durante il comizio, Maxey ha proseguito: “Xiaoying, come si è scoperto il nome di questa donna: Xiaoying Zeng – o Zung, come lo pronunciano, si scrive Z E N G – è una figlia all’interno della principale famiglia criminale del PCC di Shanghai, chiamata Zung, che gestisce una cosa chiamata ‘cricca di Shanghai’, e ha molte sovrapposizioni a Shanghai con un altro gruppo chiamato – sorpresa – ‘cricca del petrolio’. E, indovinate un po’, suo marito è un uomo di nome Fu Gao o George Gao, formatosi a Oxford o a Cambridge, [che] ha trascorso un po’ di anni negli Stati Uniti, ed è un uomo di punta della CDC cinese”.

A questo punto, Maxey ha invitato il pubblico a fare una rapida ricerca per conto proprio: “Guardate i vostri telefoni in questo momento e digitate Metabiota e corona e pipistrelli. Troverete numerosi documenti scientifici firmati da George Gao, il marito della segretaria di Hunter Biden a Pechino, e Metabiota su, indovinate un po’, i coronavirus – decine di documenti”.

Il laureato e analista politico di Yale ha poi spiegato anche la storia di Metabiota e come “sia stato creato dall’intelligence statunitense”:

Essenzialmente, nel 2005, è stato condotto uno studio presidenziale sulle armi di distruzione di massa. Non è classificato, lo si può trovare online. E nella sezione dedicata alle armi di distruzione di massa, c’è una sezione dedicata agli agenti biologici e biotecnologici – siano essi creati in laboratorio, siano essi armi di distruzione di massa o di origine naturale. Dopo l’H1N1, abbiamo deciso che avevamo bisogno di un sistema di allerta precoce per poter monitorare questi virus e agenti biologici in tutto il mondo. La raccomandazione contenuta in quel documento era di creare squadre veloci di Forze Speciali, addestrarle alle armi biologiche e affiancare loro scienziati che supportiamo a livello accademico e quant’altro, ma si tratterà di un’operazione completamente controllata sotto l’ombrello dell’intelligence statunitense. Ebbene, come ogni altra cosa sotto il presidente [George W.] Bush, si sono resi conto che privatizzandola qualcuno avrebbe potuto arricchirsi. Così hanno creato Metabiota. È una specie di Blackwater, giusto? E Metabiota è l’appaltatore principale di tutti i laboratori ucraini, che ora ammettono essere 20″.

Maxey ha fornito il link a questo documento ufficiale del 2005 sopra citato sul suo account Gettr nel marzo di quest’anno. Nello stesso mese, ha pubblicato circa 250 e-mail dal computer portatile di Hunter Biden che trattavano di Metabiota e dell’investimento dell’azienda in questa società controllata dal governo statunitense. (I link di queste e-mail sono stati rimossi abbastanza rapidamente, ma qui, qui e qui ci sono degli esempi. Anche LifeSiteNews aveva riferito di queste e-mail all’epoca).

In una delle e-mail fornite da Maxey, John DeLoche, partner commerciale di Hunter Biden, ha spiegato il 5 marzo 2014 la natura di Metabiota come segue: “ciò che Palantir [una società di intelligenza artificiale] è per la CIA Metabiota è [per] l’USDA [Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti]”.

Anche il professor George Gao, marito di Xiaoying Zeng, è un nome non sconosciuto ai lettori di LifeSite. Aveva partecipato a quell’evento molto sospetto dell’ottobre 2019 ospitato dai globalisti che si preparano a una pandemia, pochi mesi prima dell’inizio della crisi del coronavirus.

Come riportato da Paul Smeaton di LifeSite in un articolo che descrive questo evento: “Tra questi spiccano i commenti del professor George F. Gao. È il direttore generale del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Gao ha detto, nel contesto della simulazione, che “abbiamo più casi in Cina, questi sono i casi di morte riportati, e anche il mio staff mi ha detto che c’è disinformazione e ci sono alcune persone che credono che questo sia prodotto dall’uomo, qualche azienda farmaceutica ha fatto il virus, quindi ci sono alcune violazioni e anche morti a causa di questa disinformazione”.

Gao ha anche insistito nel suo intervento sul fatto che il personale sanitario deve essere istruito chiaramente in modo da avere le risposte giuste, invece di avere risposte che confondano la gente.

L’evento di simulazione della pandemia è stato organizzato dal World Economic Forum, insieme alla John Hopkins University e alla Bill and Melinda Gates Foundation.

Lo stretto legame di Xiaoying con Hunter Biden e i suoi partner commerciali è molto evidente quando si guarda il laptop di Hunter Biden. In numerose occasioni, il suo ruolo cruciale nella creazione di relazioni commerciali con aziende cinesi e non solo è chiaramente evidenziato. Il suo nome è indicato nelle e-mail, come ha dichiarato anche Maxey, come Xiaoying Zeng. Tuttavia, il nome del marito non viene menzionato esplicitamente. In questo caso, dobbiamo fidarci delle ricerche di Maxey.

Maxey ha anche postato una volta uno screenshot della sua ricerca sul web del collegamento tra il laboratorio di Wuhan in Cina, da cui ovviamente proviene il coronavirus – nelle ultime settimane sono emerse ulteriori prove che indicano che il coronavirus è stato prodotto dall’uomo in un laboratorio, con un recente episodio di Faith & Reason che chiede una giusta punizione dei responsabili – e Metabiota.

Questa ricerca è stata effettuata prima del settembre 2019 e ha trovato risultati chiari che provano una connessione. In effetti, il collegamento risale al 2014, l’anno in cui Hunter Biden e i suoi partner commerciali hanno originariamente pensato di collegare Gao con Metabiota. Maxey ha commentato questa ovvia connessione il 7 aprile di quest’anno: “Unite i puntini, gente – aggiungete anche i pipistrelli e i coronavirus. È tutto lì, per chi ha occhi per vedere”.

Se si cercano su Internet le parole Metabiota, pipistrelli e coronavirus, si trova, ad esempio, uno studio del 2017 organizzato e finanziato dal gruppo, intitolato “Bats are the major reservoir of coronaviruses worldwide”.

È interessante notare che il professor Gao era coinvolto con Metabiota anche in veste ufficiale, e come rappresentante del CDC a Wuhan!

Nel 2017, Peter Daszak di EcoHealth Alliance (che è stato coinvolto anche nell’evento di simulazione della pandemia dell’ottobre 2019) ha pubblicato uno studio su “L’inizio della fine dell’era delle pandemie”, e come collaboratori vengono citati sia Metabiota che il professor Gao (CDC Wuhan).

Gao è anche collegato a Metabiota tramite una conferenza del 2018 tenutasi in Thailandia.

Ma ci sono eventi ancora più preoccupanti e sospetti che si sono verificati.

All’incirca nello stesso periodo in cui è iniziata la ricerca sul guadagno di funzione del laboratorio di Wuhan, nel 2016 – la stessa in cui il Dr. Anthony Fauci ha negato di essere stato coinvolto – si è svolto un simposio in cui si è discusso dei pericoli di questo tipo di ricerca.

Un rapporto scientifico su quel simposio descriveva la discussione come segue: “Un laboratorio di Wuhan sta per essere autorizzato a lavorare con gli agenti patogeni più pericolosi del mondo. La mossa fa parte di un piano che prevede la costruzione di cinque-sette laboratori di livello di biosicurezza 4 (BSL-4) in tutta la Cina continentale entro il 2025, e ha generato molto entusiasmo, ma anche qualche preoccupazione”.

Il rapporto menziona anche i pericoli di un tale sviluppo: “Alcuni scienziati al di fuori della Cina temono la fuga di agenti patogeni e l’aggiunta di una dimensione biologica alle tensioni geopolitiche tra la Cina e altre nazioni. Ma i microbiologi cinesi stanno festeggiando il loro ingresso nell’élite dei quadri autorizzati a lottare con le più grandi minacce biologiche del mondo”.

Lo stesso professor Gao, tuttavia, non vedeva i pericoli, ma solo i vantaggi del nuovo lavoro del laboratorio di Wuhan.

Il rapporto prosegue citando Gao: “Offrirà maggiori opportunità ai ricercatori cinesi e il nostro contributo sugli agenti patogeni di livello BSL-4 andrà a beneficio del mondo”, afferma George Gao, direttore del Laboratorio chiave di microbiologia e immunologia patogena dell’Accademia cinese delle scienze a Pechino. Esistono già due laboratori BSL-4 a Taiwan, ma il National Bio-safety Laboratory di Wuhan sarebbe il primo sul continente cinese”.

Il rapporto descrive Gao come felice di poter collaborare con il laboratorio di Wuhan nello studio di alcuni virus, come il virus Ebola, e di come trattarli.

Nota bene, anche il biologo molecolare statunitense professor Richard Ebright è stato citato, affermando di non essere “convinto della necessità di più di un laboratorio BSL-4 nella Cina continentale”. Sospetta che l’espansione sia una reazione alle reti negli Stati Uniti e in Europa, che a suo avviso sono anch’esse ingiustificate. Aggiunge che i governi presumono che tale capacità in eccesso sia destinata al potenziale sviluppo di armi biologiche”.

“Queste strutture sono intrinsecamente a doppio uso”, ha dichiarato il professore, affermando anche che non gli piace l’idea di iniettare agenti patogeni nelle scimmie perché questi animali “possono correre, graffiare, mordere”.

È interessante notare che lo stesso Ebright, nel 2021, aveva anche chiamato in causa Fauci per le sue affermazioni di non essere coinvolto in quella particolare ricerca sul guadagno di funzioni.

Si tratta ancora una volta della già citata EcoHealth Alliance e del suo direttore, il dottor Peter Daszak, che ha condotto una simile ricerca sui coronavirus e sui pipistrelli.

Michael Haynes di LifeSite ha scritto all’epoca che sono stati resi noti nuovi documenti “che descrivono in dettaglio i finanziamenti statunitensi forniti dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) per la ricerca sui coronavirus presso l’Istituto di virologia di Wuhan (WIV)”.

Il documento rivela “una sovvenzione da parte del NIH all’ormai controversa EcoHealth Alliance di Peter Daszak, che da tempo collabora con il WIV nella conduzione di ricerche sui gain-of-function, in particolare sui coronavirus”, ha aggiunto Haynes. Il finanziamento del NIH per la ricerca sul guadagno di funzioni è stato effettuato dal 2014 al 2019.

Approfondendo la ricerca sui coronavirus, risulta chiaro che anche il professor Gao è un esperto in questo campo.

Nel suo curriculum ufficiale, il suo lavoro sui coronavirus risale al 2004 e nel 2015 risulta aver pubblicato un articolo sui pipistrelli e i coronavirus: “Lu*, G., Wang, Q. e Gao*, G. F., 2015, Bat-to-human: spike features determining “host jump” of coronavirus SARS-CoV, MERS-CoV, and beyond”. Trends in Microbiology, 23 (8): 468-478.”

Un altro documento è elencato come “Wang, Q., Qi, J., Yuan, Y., Xuan, Y., Han, P., Wan, Y., Ji, W., Li, Y., Wu, Y., Wang, J., Iwamoto, A., Woo, P. C. Y., Yuen, K.-Y., Yan, J., Lu, G. e Gao*, G. F., 2014, Bat origins of MERS-CoV supported by bat coronavirus HKU4 usage of human receptor CD26, Cell Host and Microbe, 16 (3): 328-337.”

Quindi, sulla base dell’insostituibile e coraggioso lavoro di Maxey, abbiamo una stretta connessione tra Hunter Biden, la moglie del capo del CDC cinese (fino a poco tempo fa), il professor Gao, il Metabiota legato all’Ucraina e il laboratorio di Wuhan in Cina.

I fatti qui messi insieme potrebbero certamente essere considerati come la “pistola fumante”.

Confidiamo che le persone più esperte nei campi citati facciano ulteriori ricerche, e questo rapporto dovrebbe essere considerato un invito a farlo.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, biolab, maxey, wuhan



Categoria: Generale