Agostino Nobile. Cómo Wall Street usó a Adolf Hitler.

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile ofrece a vuestra atención este artículo sobre las transacciones financieras que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Feliz lectura.

Wall Street usó a Hitler para lanzar la II Guerra Mundial

Recordando los movimientos bancarios de Wall Street que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, parece claro que la cúpula de siempre intenta repetir la historia utilizando a los nazis ucranianos. El objetivo es el mismo, dejar a Rusia fuera de juego.

Gracias al silencio, las medias verdades y las mentiras de la escuela y de los medios de comunicación, coordinados por la cúpula financiera, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos estadounidense y británico han desencadenado decenas de guerras contra países no alineados. Digamos que la élite (no confundir con el pueblo estadounidense) no se ha perdido nada. Las muertes en la conciencia de estos criminales se cuentan por millones. Baste pensar que sólo en la Unión Soviética hubo 27 millones de muertos, víctimas de la guerra, las enfermedades y el hambre provocados por la Wehrmacht de Hitler.

Para los que quieran saber más sobre las guerras provocadas por los gobiernos estadounidenses: https://en. wikipedia.org/wiki/List_of_ wars_involving_the_United_ States

Veamos algunos hechos sobre el nacimiento del Tercer Reich.

En PressTV el 5/10/2014, en el artículo titulado La Segunda Guerra Mundial continúa… contra Rusia, el periodista irlandés Finian Cunningham, escribe: “La opinión pública occidental, inculcada por décadas de versiones de la historia sometida a lavado de cerebro, está en particular desventaja para comprender correctamente las guerras mundiales… Se ha ocultado una versión muy diferente de la historia, una versión que coloca a los gobernantes occidentales en una categoría mucho más perniciosa que la de sus ciudadanos comunes. […] El fascismo europeo liderado por la Alemania nazi, junto con Mussolini en Italia, Franco en España y Salazar en Portugal […] no fue más que un cultivo deliberado por parte de los gobernantes del capitalismo angloamericano”.

De hecho, es imposible que la Alemania nazi, con un PBI que se hundía, haya podido construir por sí sola sus fuerzas armadas hasta convertirse en el número uno del mundo en los primeros siete años de gobierno de Hitler. Es imposible que Hitler haya podido desencadenar una guerra mundial y un Holocausto multinacional sin la enorme ayuda financiera que recibió de Estados Unidos. Entre los financistas, hay que decir que había magnates judíos. Lo mismo que ocurre hoy en la Ucrania neonazi dirigida por el judío Zelensky que enfureció a Eduard Dolinsky, el director general del Comité Judío Ucraniano. Ya he publicado el vídeo en un artículo anterior, pero vale la pena volver a verlo, sobre todo para los que todavía creen que la existencia del nazismo en Ucrania es una falsedad de Putin:

Antony C. Sutton (1925 – 2002), inglés naturalizado estadounidense, fue, entre otras cosas, investigador y profesor de Economía en la Hoover Institution, de la Universidad de Stanford, desde 1968 a 1973.

Ya he hablado de él otras veces, pero el conflicto en Ucrania me lleva a citar otros pasajes del ya citado “Wall Street y el ascenso de Hitler”. En el primer capítulo, escribe: “La contribución del capitalismo estadounidense a los preparativos bélicos alemanes antes de 1940 puede calificarse de fenomenal. Sin duda, fue crucial para las capacidades militares alemanas. Por ejemplo, en 1934 Alemania sólo producía internamente 300.000 toneladas de productos petrolíferos naturales y menos de 800.000 toneladas de gasolina sintética; sin embargo, diez años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, después de la transferencia de las patentes y de la tecnología de hidrogenación de la Standard Oil de Nueva Jersey a I.G. Farben, Alemania produjo cerca de 6,5 millones de toneladas de petróleo, de las cuales el 85% era petróleo sintético mediante el proceso de hidrogenación de la Standard Oil.

Los alemanes fueron llevados a Detroit para aprender las técnicas de producción especializada de componentes y de montaje en línea. Las técnicas aprendidas en Detroit se utilizaron finalmente para construir los Stukas de bombardeo en picada. Posteriormente, los representantes de I. G. Farben en este país permitieron que un flujo de ingenieros alemanes visitara no sólo las fábricas de aviones, sino también otras de importancia militar. La prensa económica estadounidense contemporánea confirma que los diarios y las revistas económicas eran plenamente conscientes de la amenaza nazi y de su naturaleza.

Las pruebas presentadas sugieren que no sólo un sector influyente del empresariado estadounidense era consciente de la naturaleza del nazismo, sino que, para sus propios fines, ayudaba al nazismo siempre que era posible (y rentable), con pleno conocimiento de que el resultado probable sería una guerra en la que participarían Europa y Estados Unidos.

La gasolina sintética y los explosivos (dos de los elementos básicos de la guerra moderna) y el control de la producción alemana en la Segunda Guerra Mundial estaban en manos de dos empresas alemanas creadas mediante préstamos de Wall Street en el marco del Plan Dawes.

Los dos mayores fabricantes de tanques de la Alemania de Hitler eran Opel, una filial de General Motors (controlada por J. P. Morgan), y Ford A.G., filial de la Ford Motor Company de Detroit. Los nazis concedieron a Opel la exención de impuestos en 1936, para que General Motors pudiera ampliar sus propias instalaciones de producción. Alcoa y Dow Chemical colaboraron estrechamente con la industria nazi.

General Motors suministró a Siemens & Halske A. G. en Alemania datos sobre pilotos automáticos e instrumentos de aviación. En 1940, Bendix Aviation suministró a Robert Bosch los datos técnicos completos para los motores de arranque de los aviones y de los motores diésel, recibiendo a cambio el pago de cánones.

En resumen, las empresas estadounidenses asociadas a los banqueros de inversión internacionales Morgan-Rockefeller estaban íntimamente ligados al crecimiento de la industria nazi. Es importante señalar… que General Motors, Ford, General Electric, DuPont y el puñado de empresas estadounidenses íntimamente involucradas en el desarrollo de la Alemania nazi estaban -con la excepción de la Ford Motor Company- controladas por la élite de Wall Street: J. P. Morgan, Rockefeller Chase Bank y, en menor medida, Warburg Manhattan”.

El apoyo del gobierno israelí a Zelensky sugiere que la cúpula financiera está dispuesta a destruir incluso sus propias raíces religiosas y culturales para controlar el mundo. Si entonces la monarquía saudí quiere abandonar a los magnates judíos estadounidenses para alinearse con los BRICS, de los que forma parte China, que persigue ferozmente a musulmanes y cristianos, parece que el Islam y el judaísmo están siendo instrumentalizados por sus gobiernos con fines económicos y geopolíticos.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 25 de octubre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/10/25/agostino-nobile- come-wall-street-uso-adolf- hitler/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

