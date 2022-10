Mons. Chaput: Biden non è più in Comunione con la Chiesa Cattolica.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo di Infovaticana, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura.

Charles Chaput, arcivescovo emerito di Filadelfia, ha avvertito che qualsiasi sacerdote che amministri la comunione al presidente degli Stati Uniti “condivide la sua ipocrisia”, perché Biden non è in comunione con la Chiesa cattolica.

Il vantaggio di perdere i buoni prelati è che, liberati dal loro fardello, diventano molto più chiari nel parlare. Come l’arcivescovo Chaput, a lungo considerato un conservatore che, in quanto tale, è stato immediatamente accettato per dimettersi quando ha raggiunto l’età canonica.

Così, in occasione di un simposio eucaristico nella diocesi di Arlington, l’arcivescovo Chaput ha affermato che “l’apostasia di Biden sulla questione dell’aborto” è “l’esempio più ripugnante” dell’assimilazione culturale dei cattolici nell’America secolare, insistendo sul fatto che tale apostasia dovrebbe provocare conseguenze pubbliche significative.

“Quando si rompe liberamente la comunione con la Chiesa di Gesù Cristo e i suoi insegnamenti, non si può affermare di essere in comunione quando fa comodo”, ha detto Chaput. “È una forma di menzogna”, ha detto. “Biden non è in comunione con la fede cattolica. E ogni sacerdote che ora offre la Comunione al Presidente partecipa alla sua ipocrisia”.

Nel suo discorso, l’arcivescovo ha detto che i cattolici americani hanno lottato per 200 anni per inserirsi nella cultura americana tradizionale. “Ci siamo riusciti”, ha detto, “ma nel processo siamo stati digeriti e sbiancati dalla cultura, invece di farla fermentare in modo fertile con una testimonianza cattolica distintiva”.

L’entusiastico sostegno di Joe Biden all’aborto è l’esempio più eclatante, ha detto l’arcivescovo, ma “non è il solo”. “Abbiamo dimenticato chi siamo come popolo credente”, ha detto Chaput. “Questo è sia una causa che un sintomo della tiepidezza dello spirito cattolico oggi, nella cultura della nostra nazione e all’interno della Chiesa stessa. Ma questo può e deve cambiare, a partire da ognuno di noi”.

