Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione queste due prese di posizione di Pro Vita & Famiglia in teme di Governo. Buona lettura.

§§§

COMUNICATO STAMPA

Fiducia. Pro Vita Famiglia: bene Meloni su famiglia e natalità. Libertà più violata è quella educativa

Roma, 25 ottobre 2022

«Esprimiamo apprezzamento per il riferimento del Presidente Meloni all’urgente necessità di sostenere e tutelare la famiglia, quale nucleo primario della società, con un “imponente piano economico e culturale per riscoprire la bellezza della genitorialità e rimettere la famiglia al centro della società” con riforme socio-economiche strutturali, combattendo la “glaciazione demografica” che attanaglia la nostra Nazione compromettendone lo stesso futuro. Importante anche l’appassionata difesa del valore fondamentale della libertà fatta dal Presidente del Consiglio, ma va ricordato che la principale delle libertà oggi sotto più pesante ed esplicito attacco è quella educativa delle famiglie italiane, costrette ogni giorno a difendere i loro figli dalla “colonizzazione ideologica” del gender nelle scuole denunciata anche da Papa Francesco. Auspichiamo che il Governo, e in particolare il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ponga quella educativa in cima alla lista delle libertà fondamentali da tutelare e proteggere con azioni urgenti e concrete», lo afferma il portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, Jacopo Coghe, a margine del discorso di fiducia tenuto oggi dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati.

E a margine di questo primo comunicato, ma in un certo senso ad esso collegato, ecco questa reazione a un primo passo del Governo verso i minori:

«Accogliamo con soddisfazione la lettera (leggi qui) che il presidente del Comitato Media e Minori, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Jacopo Marzetti, ha recentemente inviato alle emittenti televisive per richiamarle “all’adempimento della funzione educativa e di tutela dei minori”, segnalando “numerosi esposti e raccolte firme pervenuti” al Comitato per denunciare la sempre più frequente messa in onda di contenuti in contrasto con i principi stabiliti dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori. Un chiaro riferimento anche alle petizioni di Pro Vita & Famiglia sulla presenza di una coppia gay nel cartone animato Peppa Pig trasmesso sul canale per bambini Rai Yoyo e sull’episodio raccapricciante e sessualmente esplicito della serie 9-1-1 trasmesso in orario non idoneo su Rai 2, che hanno raccolto rispettivamente oltre 30.000 e 24.000 firme di genitori e famiglie italiane indignate. Sul secondo caso il Comitato Media e Minori aveva sanzionato ufficialmente l’emittente obbligandola a darne comunicazione durante il telegiornale. Le proteste di Pro Vita & Famiglia sono giunte al Comitato insieme agli esposti dell’ex Ministro con delega alla famiglia Carlo Giovanardi e da Luisa Santolini, già presidente del Forum delle Famiglie. Il monito del Comitato Media e Minori è un campanello d’allarme che il nuovo Governo deve raccogliere con urgenza, aumentando il controllo su ciò che la televisione pubblica trasmette grazie al canone obbligatorio degli italiani, per evitare ogni forma di propaganda ideologica e sessualmente esplicita all’interno dei cartoni animati e dei contenuti riservati ai minori o comunque in fasce orarie ad alto rischio di presenza di pubblico minorile», così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: meloni, pro vita



Categoria: Generale