The Catholic Thing. Posibilidades pontificias, Anno Domini 2022

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, gracias a José Arturo Quarracino, que agradecemos de corazón, ofrecemos a ustedes la traducción de este artículo aparecido en The Catholic Thing. Feliz lectura.

Posibilidades pontificias, Anno Domini 2022

Robert Royal

Interpretar -a veces malinterpretando- los gestos de los Papas es un pasatiempo (mayormente inocuo) para muchos católicos. Presuntamente, el Espíritu Santo es invisible e impredecible en la elección de aquéllos a quienes Él permite que se conviertan en sucesores de San Pedro. Pero ese comodín espiritual no detiene la especulación. El último drama papal nace del anuncio del Vaticano el sábado de que el papa Francisco, a pesar de sus problemas de salud y movilidad, visitará el 28 de agosto L’Aquila, Italia, para celebrar la Fiesta del Perdón, creada en 1294 por el Papa Celestino V.

Ahora bien, es posible que se necesite un repaso rápido de la historia papal para comprender lo que esto podría significar (por favor, tengan paciencia conmigo, la importancia de esto se volverá clara pronto). Celestino V fue el último Papa, antes de Benedicto XVI, en abdicar por buenas razones. Era un monje y un ermitaño arrojado a la turbulenta política eclesiástica del siglo XIII, y totalmente incapacitado para el cargo. Fue una especie de medida desesperada; tal vez un hombre claramente santo podría unir a las diversas facciones en guerra entre sí, que estaban bloqueadas y habían dejado a la Iglesia sin Papa durante más de dos años (el interregno 1292-94).

Él no podía hacerlo y sabía que no podía. Quería volver al monasterio. Su sucesor, Bonifacio VIII, no se lo permitió y lo hizo encarcelar, en caso de que sus seguidores tuvieran la idea de hacerlo volver como antipapa. Después de varios intentos de fuga, en un momento dado Celestino escapó y se escondió en el bosque, intentó abordar un barco para la costa dálmata, pero fue capturado y trasladado permanentemente a prisión donde murió 10 meses después (los rumores de maltrato o incluso de envenenamiento nunca han sido confirmados).

Dante se refiere brevemente a él: los estudiosos discrepan en esto como en casi todo. Pero la mayoría piensa que Dante se refiere al papa Celestino en un famoso verso sobre un alma en el limbo –“Quién por cobardía llevó a cabo el gran rechazo”. Esto, según Dante, no fue solo un acto de nulidad espiritual, sino que permitió el ascenso de su bestia negra, Bonifacio VIII, de quien predijo que le estaría reservado un lugar en el infierno más profundo.

Una peculiaridad final es que, en realidad, Celestino hizo algunas reformas útiles en la forma en que se elegían los Papas y fue canonizado como santo en 1313 por el papa Clemente V.

Volviendo a nuestros tiempos difíciles, los observadores papales han considerado durante mucho tiempo los sitios asociados con Celestino como lugares donde los Papas podrían dar “señales”. Pablo VI acudió al lugar de su muerte (Ferentino) en 1966, suscitando rumores de que estaba a punto de dimitir.

Benedicto XVI (como ahora todos saben) fue a su tumba en L’Aquila en 2009 y dejó allí su palio papal, por razones que aún no están del todo claras, incluso después de su abdicación.

Y ahora el papa Francisco estará allí, visiblemente para la Fiesta del Perdón. Pero irá allí el 28 de agosto, una fecha extraña, porque acaba de anunciar la semana pasada el nombramiento de 21 nuevos cardenales, que serán elevados el 27 de agosto -a su vez extraño, porque faltan muchos meses para esa fecha y toda Italia en agosto está prácticamente de vacaciones (15 de agosto). Aún más extraño, en los dos días posteriores a la elevación de los nuevos cardenales debería haber un consistorio dedicado a debatir, con la presencia del Papa, Predicate Evangelium, su reforma de la Curia romana.

¿Por qué elegir dejar Roma para ir a L’Aquila en medio de ese consistorio?

Los Consistorios son también, por lo general, un momento en que los cardenales de todo el mundo se reúnen en Roma para discutir, conocerse y comenzar a pensar quién de ellos podría ser un buen candidato como próximo Papa.

Una de las rarezas de este extraño papado es que Francisco no ha llamado cardenales a Roma para un consistorio desde hace años, dicen los críticos papales porque los cardenales podrían decirle cosas que él no quiere escuchar. También es extraño por el deseo repetido con frecuencia por Francisco de una Iglesia “sinodal” en la que los obispos como líderes y los católicos del mundo pueden “caminar juntos”. Esto no incluyó la tradicional caminata juntos de los cardenales.

Mucha atención se ha centrado en las elecciones recientes. Aquí en Estados Unidos, el obispo de San Diego, monseñor Robert McElroy, ha llamado la atención con razón. Es un leal a Francisco que ha entrado en conflicto en varias ocasiones con sus colegas estadounidenses de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.

En 2015, por ejemplo, trató de silenciar una declaración preelectoral de “Ciudadanía fiel” de los obispos que seguía enfatizando el aborto como una preocupación moral central. Los obispos estadounidenses, dijo McElroy, estaban ignorando la opinión del papa Francisco de que el clima, los refugiados y la pobreza eran igualmente importantes. El cardenal DiNardo de Houston, entonces presidente de la Conferencia, rechazó rotundamente esta afirmación.

En 2019, después de un argumento similar de McElroy, el arzobispo de Filadelfia, monseñor Charles Chaput, sostuvo que su caracterización de lo que estaban haciendo los participantes simplemente “no era cierta”.

Algunos de los obispos presentes en la sala aplaudieron espontáneamente a Chaput.

Francisco acaba de destituir al obispo de Arecibo, Puerto Rico, por sus “diferencias” con sus compañeros obispos. Es claro que este mismo estándar no se aplicó con McElroy.

Claramente, McElroy también intentó retrasar la investigación del Vaticano sobre Theodore McCarrick. Por cierto, es curioso que todos los cardenales estadounidenses de Francisco hayan tenido vínculos con McCarrick: Cupich, Tobin, Gregory, Farell y ahora McElroy.

Esto, sumado a su distancia de la orientación más tradicional de los obispos estadounidenses, que todavía están nombrados en gran parte por Juan Pablo II y Benedicto, indica que Francisco desea indudablemente cambiar la composición del episcopado en Estados Unidos. Queda por ver si tendrá éxito. Pero la dinámica interna de la Conferencia Episcopal no parece favorecerlo.

Y a nivel mundial, los nombramientos cardenalicios de Francisco crean una contracorriente. Puede parecer que nombrar cardenales en las “periferias” -Timor Oriental, India, incluso Mongolia- y no en los lugares tradicionales como Los Ángeles, París, Milán y (esto hace ruido justamente) Ucrania hará que la Iglesia sea más “diferente”, en una dirección liberal.

Pero es difícil creer que los cardenales de las “periferias” se calentarán con el fuego de las agendas internacionalistas y progresistas de Europa y América a favor del arcoíris, orientadas a la ordenación de las mujeres y desconfiadas del tradicionalismo.

La resistencia de las periferias podría ser otra consecuencia (no intencional) de los nombramientos de Francisco. Tendremos que esperar y ver.

Publicado en italiano el 8 de enero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/06/08/the-catholic-thing- possibilita-pontificie-anno- domini-2022/

Traducción al español de la versión original en inglés por: José Arturo Quarracino

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: catholic thing, robert royal



Categoria: Generale