Pro Vita: l’Agenda Gay della Disney Va Combattuta e Fermata. Subito.

A giugno uscirà in Italia il cartone Lightyear, il primo della Disney in cui i bambini assisteranno a un esplicito bacio gay. È una strategia politica precisa, scientifica, mirata. Marco, siamo pronti a dare voce alle famiglie italiane contrarie a questa deriva assurda con una grande campagna nazionale: > Sponsorizzare sui social network la petizione già firmata da oltre 20.000 persone;

> Pagare affissioni pubbliche e camion-vela in tutta Italia;

> Organizzare un flash-mob davanti alla sede Disney di Milano;

> Stampare volantini e materiale informativo da diffondere tramite i nostri banchetti nelle piazze;

> Affittare pagine pubblicitarie su quotidiani nazionali per informare le famiglie e i genitori;

> Ogni altra iniziativa e attività che sarà necessaria. Noi siamo pronti a partire già domani con questo piano contro l'Agenda Gay della Disney. Ma solo tu puoi dare il via libera alle operazioni: Per favore aiutaci donando 50 euro, 35 euro o qualsiasi altra cifra ti sia possibile: anche il più piccolo aiuto servirà a bloccare l'assurda "Agenda Gay" della Disney

2. Non portare i nostri figli e nipoti al cinema a vedere film della Disney

3. Non abbonarsi alla piattaforma DisneyPiù

Se preferisci donare via bonifico bancario o bollettino postale trovi i dati che ti servono alla fine di questa mail (se puoi, fallo oggi) Ti faccio una domanda diretta: hai notizie di altre realtà, enti o associazioni che si stanno attivando, come Pro Vita & Famiglia, per questa causa? Fai mente locale… A qualcuno importa che la Disney stia usando i suoi cartoni per indottrinare i bambini – i nostri figli e nipoti? Sì. A me importa. A Pro Vita & Famiglia importa. Noi vogliamo, possiamo e dobbiamo agire – adesso – per evitare che i nostri figli subiscano un vero e proprio lavaggio del cervello. È per questo che ti scrivo oggi, ed è per questo che oggi ho bisogno anche del tuo aiuto: perché so che importa anche a te. Per favore allora, aiutaci a organizzare la resistenza. Fai subito una donazione (piccola o grande che sia, non importa, tutto ci aiuta). Grazie di cuore,