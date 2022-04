Bestiario Guerra-Vaccinista. Oltre la Realtà, al di là di ogni Vergogna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, eccoci alla nuova puntata del Bestiario, che offre una panoramica – tutt’altro che esaustiva – degli spunti raccolti sulla Rete, con qualche triste tentativo di sorridere in una realtà che appare tragica; laddove c’è la guerra, e qui da noi, dove il governo dei malfattori evidentemente ha ricevuto disposizioni dai suoi mandanti di non mollare la presa; giusto un pochino, ma nella speranza di stringere di nuovo le grinfie. Che vergogna. Ieri parlavo con una ragazza che compirà diciott’anni fra poco, e che non avrebbe voluto farsi iniettare la terza dose del siero, e poi, costretta – “senza non puoi più fare nulla” – ha ceduto. Questa è la moralità – ha studiato dai gesuiti, che ancora lo colmano di elogi – di chi ci governa, e che magari finge di andare a messa la domenica. Il ricatto.

***

E poi c’è l’informazione.

Ovviamente si tratta di ironia. Ma divertente.

Questo invece è stato mandato in onda, davvero…

***

***

***

Questo invece è vero.

Ah, ma allora si può?

***

E invece a questo collegamento trovate qualcosa che certamente sui media italiani non apparirà, cioè la fabbrica delle notizie di atrocità russe a Mariupol.

***

E poi abbiamo lo snodo…

I toni sono sempre quelli, però…

***

Indifferenti alla realtà, impermeabili alle verità scomode, in eterno servi mentali.

E poi cominciamo a avvertire un certo fastidio…

***

Nel frattempo non sanno più che cosa inventarsi per giustificare la crescita di morti improvvise, decessi nel sonno, malori e svenimenti vari.

Sempre per ricordare, e vi prego di osservare bene gli occhi.

Ma torniamo alle spiegazioni scientifiche:

Poteva mancare Matteo Pfizerman Bassetti?

La conclusione di Matteo Pfizerman Bassetti: aspettiamo il modello nuovo di siero…

§§§

