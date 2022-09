Bestiario del Malore Improvviso e della Bolletta Selvaggia.

Carissimi StilumCuriali, durante le vacanze di Stilum ho praticato anche il digiuno dai social, Telegram compreso. E tornando sono rimasto molto colpito da quello che ho trovato, in particolare sul canale Amore Verità Libertà, che ringrazio di cuore per la cortesia. Ecco, qui sotto trovate dei collage sui malori improvvisi. Ieri su un ex grande giornale ho visto che Speranza parlava di “vaccini aggiornati”. E la banda del siero continua a imperversare sui media, con un’impudenza pari solo – evidentemente – ai benefici che questa operazione deve aver garantito. E intanto in Inghilterra fermano l’inoculazione del siero per le donne in gravidanza. Come suggerivano i “complottisti”….Da noi che dice “la Scienzah”? Muta? Ma il malore più grave, ci sembra, colpisce il nostro Paese, come potete vedere dalle considerazioni qui sotto, che ci sono sembrate interessanti. E in coda qualche immagine varia sulla situazione e il futuro che si prospetta..Buona lettura.

«C’è un’ampia parte del paese che non ha ancora percepito che ci stiamo avvitando, come Italia e come Europa, in un gorgo senza futuro, i cui principali responsabili sono le nostre leadership nazionali (nel Belpaese il bloccone, trasversale a destra e sinistra, che prepara il Draghi 2).

Purtroppo, con una stampa e un apparato radiotelevisivo che fa impallidire la Pravda brezneviana, quest’occlusione delle menti è in parte un esito inevitabile.

Per tentar di invertire questa tendenza bisogna riprendere a fare politica democratica nel senso più pieno del termine, il che implica radicamento territoriale, elaborazione teorica e rappresentanza istituzionale.

Tutte e tre le cose insieme.

Queste settimane sono quelle in cui si lavora alla rappresentanza istituzionale, e quella iniziata oggi è la settimana decisiva: se nessuna forza “antisistema” dovesse superare lo scoglio delle firme il monopolio della voce pubblica rimarrà agli attuali curatori fallimentari.

Qui tutte le astute teorizzazioni su quanto sarebbe strategicamente brillante “fargliela vedere” astenendosi, tutte le scuse, tutte le giustificazioni della propria inerzia e ignavia stanno a zero.

Chi vuole provarci deve farlo ora, mobilitandosi.

Chi ritiene di dispensare in questi momenti il proprio atteggiamento blasé, per poi riprendere con le lamentazioni da social a settembre può raccontarsi quel che vuole, ma sarà semplicemente, una volta di più, un complice dei Letta, dei Brunetta, delle Meloni, delle Bonino, degli Speranza e delle Ronzulli, di tutto quel ceto che sta gestendo la liquidazione dell’immobile “Italia”, a un prezzo forfettario, abitanti inclusi» (Andrea Zhok).

