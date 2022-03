Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da San Lorenzo a Zepponami.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, don Emanuele Personeni continua il suo pellegrinaggio da Bergamo a Roma per i diritti e le libertà negate milioni di italiani da un governo che usa il ricatto come metodo costante di gestione del potere verso il parlamento e i cittadini. #camminaeascolta. Don Emanuele vuole far pervenire al pontefice una lettera, firmata da molte persone, per renderlo edotto della sofferenza di molti. Ecco la tappa di oggi.

Attenzione: Buona giornata a tutti. Siamo in procinto per partire da San Lorenzo nuovo verso Bolsena. Abbiamo pensato di trovarci a Bolsena presso la chiesa parrocchiale di Santa Cristina invece che di fronte alla chiesa del Santissimo Salvatore. Dovremmo essere sul posto entro le 10.

***

TAPPA DI GIOVEDÌ 10 MARZO

Da SAN LORENZO NUOVO a ZEPPONAMI

In bicicletta km 26

PARTENZA ORE 9

SAN LORENZO NUOVO (VT) -Parrocchia S.Lorenzo Martire

BOLSENA (VT) -Parrocchia del SS Salvatore

MONTEFIASCONE (VT) -Parrocchia del Corpus Domini

ZEPPONAMI (VT) -Parrocchia Santa Maria del Giglio

***

VANGELO DI GIOVEDÍ 10 MARZO

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti».

Commento

Cercare, chiedere, bussare. Tre cose per le quali é necessario riconoscere di aver bisogno degli altri. C’é stato un tempo, la nostra infanzia, nel quale aver bisogno degli altri non era un problema, era anzi la ragione della nostra serenità, sapevamo che qualcuno pensava a noi. Dipendere dagli altri in età infantile é una cosa del tutto naturale come essere autonomi in età adulta. Da adulti accade però un inconveniente, che l’autonomia venga confusa con l’autosufficienza. L’autonomia indica la capacità di decidere di sé. L’autosufficienza indica invece il bastare a sé stessi. L’età adulta porta con sé l’illusione di poter bastare a sé stessi, anzi di dover bastare a sé stessi. Sicché trovarsi nel bisogno può essere percepito come una diminuzione della dignità, quando non un modo velato di approfittare, una maniera di avallare la pigrizia e quel parassitismo che non fa onore. Le cose però non stanno necessariamente così. Se chiedere aiuto prima del tempo, prima cioè di aver messo in campo tutte le proprie risorse, é una tentazione, lo é altrettanto arrivare a trascinare la lingua per terra prima di chiedere una mano. Rinunciare poi a fare qualcosa di buono piuttosto che farsi aiutare non é indice di dignità ma di stoltezza. Se aver bisogno degli altri fosse cosa di cui vergognarsi il Signore non ci avrebbe incoraggiato a chiedere, bussare e cercare. In conclusione, aver bisogno degli altri é cosa mortificante soltanto alla luce di un orgoglio fuori misura. Consideriamo per un istante l’ipotesi di trovarci a cena con una persona che abbia un concetto smisurato di sé, che ritenga di non aver bisogno di alcunché, né di ascolto, né di aiuto, né di comprensione, né di misericordia, né di consigli. Insomma uno che ritenga di non avere debiti di riconoscenza con nessuno. Come vi sentireste accanto a lui? Io credo decisamente a disagio, imbarazzati e perfino un pò insofferenti. Diverso é stare a cena con qualcuno che pur sapendo il fatto suo riconosce di aver avuto bisogno degli altri tante volte, e questa cosa, lungi dal metterlo in imbarazzo, é la ragione per cui si sente felice dal momento che gli ha permesso di crescere nella gratitudine e di avere tanti amici. Se ci pensiamo, il nostro bisogno di essere capiti, aiutati, perdonati, soccorsi é la vera breccia attraverso cui gli altri (e Dio) possono sentirsi autorizzati a camminare con noi. Se non ci fosse questa feritoia correremmo il rischio di lasciare gli altri (e Dio) alla porta e di vivere come tante isole non comunicanti, pienamente autosufficienti, perfettamente soli. Aver bisogno di Dio e degli altri é la cosa che ci rende umani, fatti per legami di reciprocità. Vergognarsene per ragioni d’orgoglio é stupido prima ancora che triste.

§§§

