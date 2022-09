De Vito. Ci Dicono che si Poteva Curare senza Siero, e non Accade Nulla? Che Paese…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, qualche giorno fa la nostra Benedetta De Vito aveva mandato questo articolo, che pubblichiamo adesso scusandoci con l’Autrice per il ritardo…siamo sempre un po’ incalzati dagli avvenimenti, perdonateci.

§§§

Come, come, come, scusate non ho capito bene: volete dirmi che per guarire dal “virus letale” chiamato in diavoliano “covid” (cioè quid, cioè vita) bastava prendersi due aspirine e un antinfiammatorio da banco?

E’ questo, in soldoni, quando si legge nell’articolo di una prestigiosa rivista scientifica per come ce lo racconta una “giornalista” del Corriere delle tenebre? Cioè quello che ho fatto io, in marzo, guidata da un medico sensato che forse era stato cacciato dal suo ospedale?

No, non è possibile! E’ finita la stupida era della tachipirina e della vigile attesa, genitivo sottinteso “della morte”? E ora che tutto il mondo sa che bastavano “du aspirine e na pasticca” (come si potrebbe dire a Roma) non succede nulla? Tutto come prima? La “giornalista”, che fino a l’altro ieri terrorizzava la popolazione seguita a scrivere i suoi articoletti dettati dal sistema balordo in cui viviamo, il ministro senza speranza corre alle elezioni e magari sarà anche eletto, e tutti i medici che hanno tradito il giuramento di Ippocrate – compresa la mia “amica” che quando mi buscai il Covid mi disse, testuali parole: “Benedetta, che cosa devo dirti, tachipirina e vigile attesa” – restano nel loro caldo posticino, senza che accada nulla, mentre quelli che dicevano quanto sopra, che cioè il COVID (come un alito di drago) poteva essere curato, fin dall’inizio della psicopandemia, sono stati vilipesi, oltraggiati e a volte radiati?

Ma non è possibile, dai, non ci credo! E invece si, se anche chi mi vuole bene e tanto, alle mie proteste, risponde con un: “Ma quanto sei noiosa, sempre la stessa roba, vuoi smetterla una buona volta?”. Io invece non la pianterò mai perché un piccolo “se” avrebbe cambiato la vita di molti e forse di tutti e scendo le scalette ombrose, ricamate di bouganville, qui sotto per far la conta dei frutti buoni che avrebbe recato, nel suo bel sacco profumato, quel piccolo nanerottolo, il mini “se” che scende con me i gradini e lo tengo per mano. Senza il “se”, invece, solo malanni, morte, disperazione. Il caos in cui si hanno costretto a respirare e la camera a gas in cui viviamo.

E cominciamo. “Se” (amo questa particella ricca di significato…), fin dall’inizio, si fosse dato retta (senza trattarli da appestati) a quei coraggiosi medici di Ippocrateorg (e non solo e tanti altri medici coraggiosi che hanno cercato e trovato strade alternative), il covid sarebbe stato curato a casa, con i farmaci da banco di cui parla la “prestigiosa rivista” inglese. Chi si ammalava di polmonite acuta non sarebbe stato attaccato a un ventilatore spietato, lasciato senza acqua (fondamentale) e senza il conforto dei suoi e magari anche di un sacerdote, abbandonato a morire, ma “in vigile attesa”, circondato da personale medico vestito in maschera, orrido a vedersi e fatto apposta, sembrava, per dare l’ansia e spargere terrore. Quei medici e quegli infermieri, chiamati eroi (e non lo erano affatto) che trovavano il tempo di fare i balletti in corsia… Parentesi. Sempre la mia “amica” dottoressa alla domanda mia diretta: “Ma se tuo padre avesse la polmonite, scusami tanto, tu lo attaccheresti a una macchina? Lei semplicemente non rispose e abbassò lo sguardo.

Avanti. Se, e di nuovo viva il se, si fossero curate le persone con due aspirine, riposo, acqua in abbondanza e anche un antibiotico, toh, non avremmo avuto bisogno del lockdown che ha messo in ginocchio l’economia del Paese, ha incattivito gli animi, fatto ammalare nell’anima quanti lo hanno subito. Non sarebbero state chiuse le scuole e le Chiese (con mio sommo sdegno), avremmo avuto la Santa Messa di Pasqua (negata dal Vaticano), non ci sarebbe stata la pantomima di Bergoglio, in una Piazza San Pietro desolata, vuota, triste come un calzino bucato steso al sole. E tutto l’orrore che abbiamo visto e vissuto e che tutti fanno finta di non aver conosciuto, voltandosi ora dall’altra parte e prendendosela con chi glielo ricorda. Continuiamo, continuiamo stendendo come bucato all’aria tutti i tarli (che ci vogliono far mangiare lorsignori…) che han divorato il bene e la normalità. Se avessimo curato come una banale influenza il covid (che io ho avuto, sanandolo con due aspirine e il Brufen) non ci sarebbe stata la corsa spaventosa al vaccino, l’orrore del gp, la guerra tra vax e no vax, il trionfo del demonio nelle frasi pronunciate contro gli uni e gli altri, l’orrendo “chi non si vaccina, muore, e uccide gli altri” di un certo signore grigio e volpino, al quale, nonostante tutto, i “cattolici,” riuniti in meeting, hanno reso un tributo d’onore.

Se non ci fosse stato il vaccino, frutto amaro della tachipirina e della vigile attesa (della morte), non ci sarebbero tutte queste drammatiche morti improvvise, che io quotidianamente registro nell’elenco delle persone per le quali pregare. Prima del Concilio, la Chiesa cattolica ci invitava a pregare affinché il Signore ci preservi dalla morte improvvisa, proprio perché al supremo momento vorremo arrivare preparati. Invece… E poi ci sono le conseguenze avverse che molti registrano e denunciano. Tutta gente lasciata sola, perché i medici non sanno che cosa dire e allora di fronte a bruciori misteriosi e altre stranezze mai viste e conosciute, dai, a parlar di depressione e di stress. Certo lo stress che deriva dalla menzogna. Ma, io lo so, un giorno trionferà il Cuore Immacolato di Maria e quanti hanno creato il caos e la disperazione si troveranno davanti al tribunale dell’Altissimo. Un invito a far penitenza e a convertirsi rivolto a quanti hanno combinato tutto questo e quanti hanno taciuto colpevolmente facendosi strumento dell’orrore. Sì, esige il dovere morale di riconoscere i propri errori e di riparare il male fatto.

§§§

