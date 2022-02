BDV. Il Rimpianto dei Papi di Una Volta, e i tanti Tradimenti di Oggi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra BDV questa melanconica riflessione sui Pontefici di un tempo, magari personalmente criticabili, magari di vita riprovevole, ma di fede certa, e quello a cui stiamo assistendo oggi. Buona lettura.

Splendeva, ieri, un bel sole d’oro in un cielo color manto della Madonna, e respiravo nell’aria fresca senza mascherina, quasi a riveder, più tardi, le stelle. Eppure, eppure, guardandomi intorno mi pareva di abitare in un pianeta che non riconoscevo, intorno ancora molti monatti, con la mascherina a becco, gli occhi appuntiti sul balcone duro, i negozi sono vuoti, lugubri le strade deserte. Camminavo, spalla a spalla, con la mia amica Gosia, e la nostra meta era la chiesina di Santa Rita, che guarda in viso il teatro Quirino, e lì, in quella piccola chiesa è stata ricostruita la grotta di Massabielle, con la Madonnina bella, Immacolata Concezione, la rosellina sul dolce piedino e Bernadette in ginocchio davanti a Lei. Sì, da Roma, eccoci, lei e io, a Lourdes per la Santa Messa delle ore otto del mattino, celebrata dal sacerdote proprio dentro la santa grotta. Gli occhi sono chiusi, immersa nel Signore, prego e mi perdo nel mio “eccomi”, tutta nella Sua volontà che è la mia felicità.

Poi, rinforzate dalla grazia e dal dono, torniamo sui nostri passi, salutando i carabinieri a guardia del Palazzo del Quirinale, ai quali vorrei donare un santino preso in chiesa, ma, mi dicono, non possono accettarlo. Però mi han detto che la preghiera a Maria l’hanno fatta. E chissà se è vero. Scendiamo, Gosia e io, fino a Via Nazionale, dopo aver salutato San Pietro, con le sue chiavi, e San Paolo, con la spada, che sono a guardia, ancora adesso, su un terrazzamento del portone del gran Palazzo apostolico dove viveva il Santo Padre fino all’arrivo dei Savoia e dove oggi abita il presidente della Repubblica (la minuscola se l’è meritata per non avere difeso la Costituzione dall’imbarbarimento di questi due ultimi anni…). Roma, cattolica, bellissima, mi sorride nelle Madonnine che sono ovunque. Lungo la via della Dataria, ce n’è una dolcissima e accesa da tanti lumini che brillano anche quando è giorno fatto. Pura gioia.

Giungiamo, a passo veloce, in Via Nazionale, strada piemontese, che larga com’è ricorda i vialoni illuministi di Torino e non certo il labirinto di straduzze, che erano tanto romane, caratteristiche della bellezza medievale dello Stato Pontificio , tutto giardini, fontane, santuari e silenzio. Chiudo gli occhi e invece del traffico moderno, eccomi immersa nel verde dei giardini di Villa Ludovisi che fu incanto di Sisto V (un Papa che amo). Doveva essere una villa della delizia, da mozzare il fiato, per come la racconta una giornalista di rango come Matilde Serao.

Respiro, un passo e due. Entriamo in un bar dove non chiedono l’orrido lasciapassare verde che io ho avuto per via della guarigione, ma che mi rifiuto di usare per motivi frivoli: io un caffè lo prendo al bar, solamente se lo possono prendere tutti quanti. Non accetto l’apartheid isterico di questi tempi senza carità, a costo di discutere e anche litigare (per poi far pace) con mio marito!

Ora è tempo, per Gosia e per me, del saluto. Lei, al lavoro, io nella mia piccola vita tutta casa e chiesa, tra scrittura e cucito. E mentre cammino, lentamente, verso il palazzo rosa cipria dove abito, penso a come mi sento sola e a come ogni volta che vedo l’Eucarestia distribuita sulle mani, la trafittura della lancia di Longino si fa più dolorosa. Per non dir del Padre nostro recitato a tradimento delle parole di Gesù. Sì, sono sola, abbandonata dalla Chiesa che ha cessato di essere ciò che era, tradendo come fece Geroboamo, il vero Signore, volgendosi ai vitelli d’oro in forma di Pachamama.

E avvolgendo il nastro dei tanti tradimenti che hanno portato sul soglio petrino un signore che parla “Urbi et orbi” della fratellanza (massonica) e che ogni giorno scandalizza con i suoi “ni e so”, che non esita a buttare a mare il deposito petrino, che ha smesso di essere kathekon… E credo che al centro di questo tradimento sia stato l’ecumenismo misericordioso, buonista e puzzolente. Sì, il concedere che ci siano altre verità, mentre la Verità è una sola. Solo Gesù è Via, Verità e Vita e conduce al Padre, attraverso Maria. Per strade diverse, ognuno la sua…

I Papi di un tempo, anche quelli più viziosi, come Alessandro VI, mai avrebbero deviato da questa Eterna Verità. Potevano essere peccatori, sì, ma mai Giuda Iscariota. Vabbè, sono arrivata a casa e mio marito ha comperato il fegato, sicché, prima che vada a male, lo preparo per sabato mattina. Taglio le cipolle (così posso piangere senza essere notata per il tradimento, l’ennesimo, che ha rimesso Gesù sulla Croce e il Papa vero, il mio dolce Benedetto, nel Getsemani) e lascio che la carne sfrigoli nell’olio mentre tutt’intorno, seppur muta, risuona e squilla allegra la mia preghiera del cuore…

