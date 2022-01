Tarquinia Prega. Venerdì 14 Gennaio, alle 17.30, davanti alla Cattedrale.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post brevissimo per informarvi di un’iniziativa che avrà luogo a Tarquinia, una città non lontana da Roma e Viterbo (nel caso che chi abita in quei due centri volesse partecipare). Ecco i dettagli:

L’evento è collegato a “ITALIA PREGA” :focolai di preghiera in strada, che prende origine dall’Austria, passata poi in Svizzera, Germania, e ora in Italia con lo scopo di rendere pubblica testimonianza della fede e di appellarsi al Cielo che intervenga a liberarci dalle oppressione della leggi inique.

L’evento a Tarquinia è aperto a tutti, in particolare ai suoi cittadini e a quelli delle zone limitrofi. Sì ripeterà ogni venerdì, stesso luogo, stesso orario. Raggiunto un certo numero di adesioni la preghiera avverrà camminando per le vie del paese, con fiaccola benedetta in mano a ciascuno, attraverso un percorso spirituale che prevede piccole tappe, tra una decina del Rosario e l’altra, davanti alle chiese e edicole sacre principali della città.

