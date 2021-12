Se uno non si ama come fa ad amare l’altro e ad aprirsi a Dio?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il direttore de Il Borgo di Monopoli, Vitantonio Marasciulo, ci offre questa bella riflessione in chiusura del tempo di Avvento.Lo ringraziamo di cuore, e vi auguriamo buona lettura.

§§§

Se uno non si ama come fa ad amare l’altro e ad aprirsi a Dio?

Vivere liberi da sé stessi, per vivere meglio le verità del Natale. Chi ha autostima ha un modo di affrontare le difficoltà meno problematiche. La vita delle persone nella società contemporanea è diventata però una ferramenta. Ci vuole una forza interiore, la più radicata ed equilibrata possibile, per riuscire ad allontanare le catene dalla mente e dal cuore. Tuttavia se non ci fossero le difficoltà, la vita sarebbe una noia, un grigiore insopportabile. Avere tutte le ricchezze di questo mondo, ma non avere la ricchezza più importante “d’essere amico di sé stessi”, non giova più di tanto. Un aforisma di Seneca è esemplificativo in tal senso: “Mi chiedi qual è stato il mio più grande progresso? Ho cominciato a essere amico di me stesso”. Equivale a dire: “Amarsi per Amare”.

Ma se uno non si ama come fa ad amare l’altro e ad aprirsi a Dio?

La fede in tal senso aiuta, perché sviluppa Amore, unico potente antidoto ai veleni di cui è disseminata la vita. Proverò a spiegarmi e a testimoniare che la speranza di crescere nella fiducia in sé stessi c’è sempre in fondo al malessere, quel malessere che fa da sparring partner, che allena ad incassare meglio i pugni, a scansarli e saperli dare con autorevolezza, senza scendere necessariamente nelle dimensioni della forza.

Mi viene da pensare ai sacerdoti, ai testimoni di fede, i quali affermano una sacrosanta verità “che la salvezza passa dal seguire il Signore che libera dai mali del peccato”. Già il peccato. Quando la naturale autenticità e semplicità, che ereditiamo dalla nascita, viene deformata per vivere prigionieri di ansie e di paure, è perché non siamo educati a stimarci, per trarre dal male, il bene. In queste condizioni, le ansie e le paure si consolidano e si strutturano in schemi mentali e in comportamenti sin dall’infanzia, fanno da imprinting e si protraggono nel tempo.

Ecco l’interrogativo da cui si è partiti. Quando una creatura è bloccata in sé stessa e non si apprezza, come fa a vivere Cristo e a crescere nella fede? La domanda è pertinente specialmente in tempi di pandemia.

Chi è deputato alla cura delle anime, non può semplicisticamente affidarsi alle Parole di vita del Salvatore, che sebbene performanti, non penetrano nell’animo, in quanto bloccato da conflitti e da varie infezioni psicologiche, soprattutto di questi tempi. L’ascolto col cuore, la vicinanza, la disponibilità, fanno cogliere ciò che la creatura ha davvero bisogno, per aprire una breccia di luce, da cui illuminare il buio.

“Se vuoi uscire da te stesso – dice il Signore – devi seguirmi, devi vivermi dentro, perché sono Amore”.

Occorre dunque preservare l’autenticità e la semplicità, dimensioni per le quali siamo nati; sono autostrade che conducono a vivere un miglior equilibrio con sé stessi. Di contro bisogna fare i conti con la società della confusione & disorientamento, entro la quale le malattie di ansia sono per la maggiore, che come delle spie luminose si accendono addosso; fanno capire “che alla radice c’è soprattutto un problema di famiglia; un problema di educazione all’affettività e alle emozioni che influiscono sull’autostima del bambino e della bambina, che si trascinerà poi dietro lungo le altre stagioni della vita”: è quanto afferma Alberto D’Auria, nel libro “A lezione di autostima” ed. San Paolo. D’Auria, psicologo e psicoterapeuta, ospite di trasmissioni come Radio Maria e Tv private, a proposito del deficit educativo dei genitori, riverberanti la crisi della famiglia, afferma “che non si deve essere fatalisti, di inchiodare l’esistenza incolpando i genitori, perché quell’acqua che non è stata innaffiata sui figli, a nutrimento dell’autostima, quanto più è stata manchevole, tanto più quella sorgente accumulerebbe riserve d’acqua interiori, che aspettano di liberarsi, per aprire un cammino di fiducia in sé stessi, più di quanto si possa pensare”. Basta non arrendersi all’abbattimento e alle debolezze, perché la via di uscita la si trova sempre.

Insomma D’Auria ci dice “che nulla è perduto; che si può risalire la china e riprendere nelle proprie mani la vita”; ci dice “che dalle eccessive ansie si può uscire a patto che si conoscano i conflitti interni e dunque i propri limiti”. La via di uscita è l’accettazione di sé, la cui prova del nove è di non dare eccessivo peso ai giudizi degli altri e soprattutto ai giudizi severi di autolesionismo della vocina interiore. Più ci si accetta, più si conoscono i limiti e le ansie e più ci si aiuta. Accettarsi, aiuta a crescere in autostima, perché ci fa fare un percorso di liberazione per meglio vivere le gioie delle verità di Cristo ed essere alla sua sequela: è questo il senso della vita! Senza il Salvatore la vita non ha senso, la morte non senso, la felicità non ha senso, il male non ha senso.

Cristo non è paura. E’ sommo bene; è sommo Amore. Le eccessive preoccupazioni, i conflitti sono insicurezze che si fanno muri, soffocando l’autenticità e la semplicità; sono ostacoli alla conoscenza del Signore nostro Dio. Per chi è allergico alle realtà spirituali, è naturale che faccia fede all’altro “Cristo”, alle caduche realtà terrene, come all’inizio fece Sant’Agostino, poi si accorse che Cristo abitava dentro di lui.

La verità del vangelo: “Sarò con voi fino alla fine del mondo”, ci fa capire che Lui è presente, vuole farsi conoscere dalle sue creature per poter essere un tutt’uno con essi: è questo il fine della vita!

Dove incontrarlo? E’ naturale, che se abbiamo un Padre nel cielo, manifestatosi nel Figlio, occorre incontrarlo e conoscerlo nelle pratiche del cielo, se il cielo è infinito il suo corrispettivo sulla terra è lo spirito che abita nel cuore dell’uomo. Lo spirito ha bisogno del silenzio, del dialogo in preghiera, intesa a chiedere lumi; nella recita del rosario; nel vivere l’Eucaristia. Lo si può incontrare e conoscere nel fratello, soprattutto fra i malati nel corpo e nello spirito. Chi ha Cristo nel cuore sa approcciarsi meglio verso coloro che hanno perso la bussola: non li giudica; ha uno sguardo benevolo, perché conoscendo la sofferenza propria, conosce la sofferenza e i limiti dell’altro/a, e se l’altro dovesse offendere, sa che non dovrebbe attaccarsi più di tanto all’offesa.

Fidatevi di Cristo, perché aiuta a far crescere nel valore dell’accettazione di sé, che fa sbloccare. Il Salvatore, tramite Maria, nostra madre, ci insegna ad addomesticare la vocina interiore che ti dice ‘che non sei in gamba’; ‘che non vali niente’; ‘che non ce la fai a fare quell’esame’; ‘a superare quella prova’; ‘che non riesci a sostenere quella relazione’”.

Volersi bene è un percorso di educazione che attraversa tutta l’esistenza. Amarsi è un’arte. La più potente risposta di guarigione è dentro di noi. Basta credere, basta obbedire, non alla vocina interiore, che si fa eco nell’inconscio, dentro cui sono depositati i ricordi spiacevoli, le prove non superate, i conflitti. Anche per chi è conquistato con sé stesso, deve fare i conti con questa vocina. Tuttavia, la vocina interiore più importante che portiamo in eredità, sin dalla nascita è il frammento di divino che ci parla, ci fa crescere in felicità, ci guida, ci sostiene, ci protegge, ci aiuta a discernere il bene dal male; ad essere affabili, empatici, amabili verso il prossimo. Questo frammento di divinità, deve essere allenato dall’umiltà, dall’autenticità, dalla semplicità, dall’obbedienza alla Verità, dalla preghiera, dall’Eucaristia, per giungere ad essere un tutt’uno con il Salvatore. In tal senso, il riferimento, vogliate o non vogliate, è Lei, la piena di grazia: Maria, la serva del Signore. Ci è data come mamma, sotto la croce. E’ un grande e inestimabile tesoro per noi averla dentro di noi. Lei attende solo al nostro bene. La felicità più grande che le si possa donare è di fidarsi del Signore, suo Figlio, che salva dal male del peccato. Col cuore di mamma ci invita a condividere la vita con Lei, perché aiuta a sciogliere il nodo più importante: la non accettazione di sè. L’accettazione indebolisce le paure e le ansie, perché le stesse sono meglio gestite. Si crea un movimento di crescita importante: meno sé stessi, più suo Figlio, il Salvatore.

Tuttavia vi sono anche altri strumenti di aiuto, come i libri, molti dei quali insegnano come educare la mente a non farsi bruciare dalle preoccupazioni e dunque come non farsi condizionare; insegnano l’accettazione di sé. Ma il libro più importante sta dentro di noi: è la voce del Natale, del bambinello, che si è fatto, per amore nostro, passione sul Calvario, che sana, con il quale si deve essere in sintonia. Per uscire da sé stessi, la verità della felicità ce l’ha solo Lui: Amarsi e Amare! Se imparassimo a fidarci di lui, saremmo in grado di accordare le corde (vedi chitarra) della nostra vita. Con la chiavetta si aggiusta la tonalità per armonizzarsi sul Salvatore. Ma ci vuole preghiera e silenzio e Eucaristia. Il Signore ci parla attraverso gli altri, attraverso i santi, attraverso la preghiera, contatto con il cielo, con lo spirito, da cui proveniamo e da cui andiamo a fine del viaggio. Lo si incontra nel rosario e soprattutto è presente alla messa Eucaristica. Ma colei che è la nostra fortezza; che si è fatta più che mai dinamica di questi tempi, è la nostra mamma, che sta in pena per noi per il rischio della pace e della libertà. (vedi messaggi Medjugorje). Piangerebbe di gioia se i suoi figli cambiassero vita per abbracciare suo Figlio. Ci chiede coraggio e disponibilità per rompere gli indugi e iniziare il cammino con Lei per giungere a suo Figlio.

BUON NATALE, BUON CAMMINO IN CRISTO E FELICE ANNO NUOVO

AI LETTORI DI STILUM CURIAE!

Vitantonio Marasciulo

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: borgo, marasciulo



Categoria: Generale