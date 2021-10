¿Una sola raza peligrosa, la humana? Los planes de los dueños del mundo

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, Agostino Nobile nos ofrece esta reflexión, como es habitual en él muy rica y documentada, sobre los planes más o menos ocultos de los Dueños del mundo y sus grises empleados domésticos. Disfruten la lectura.

§§§

HAY UNA SOLA RAZA PELIGROSA, LA RAZA HUMANA

Hace unos años me encontré con la página de Facebook Voluntary Human Extinction Movement (VHEMT), un anacronismo de “Movimiento para la Extinción Humana Voluntaria”. En Italia tenemos un par de sitios similares. En la página de Facebook No Alla Sovrappopolazione [No a la superpoblación] aparece, entre otras cosas, una foto de tres hermosos perros abrazados con la frase “Sólo hay una raza peligrosa. La raza humana”. Hasta ahora han superado el millar de seguidores. En cuanto los interesados empiecen a tocar el tambor mediático, como hicieron con el Covid-19 y la vacuna, probablemente aumentará el número de estúpidos que se alinearán con las tesis anticientíficas difundidas por la Fundación Rockefeller, los Rothschild, Bill Gates & C.

En el artículo anterior hablamos del ecologista finlandés Pentti Linkola y muy brevemente del transhumanista Julian Huxley. Hoy veremos quiénes son los principales partidarios de la despoblación mundial.

Peter Koenig, economista y analista geopolítico, ex funcionario del Banco Mundial, ha trabajado mucho en todo el mundo en el área del medio ambiente y los recursos hídricos. Sobre él Wikipedia informa: “Escribe regularmente para Global Research, ICH, RT. Es autor de Implosion -An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed [Implosión – Una novela económica sobre la guerra, la destrucción del medio ambiente y la codicia corporativa] -ficción basada en hechos y en 30 años de experiencia del Banco Mundial en todo el mundo. También es co-autor de The World Order and Revolution-Essays from the Resistance [El Orden Mundial y la Revolución-Ensayos desde la Resistencia].

En un artículo del 31 de mayo de 2021 titulado “El New York Times predice una reducción masiva de la población”, Koening escribe: “Parece que hay una presión o un chantaje secreto/anónimo sobre varios sitios en línea que buscan la verdad sobre Covid, intimidándolos para que guarden silencio sobre la resistencia a la vacunación y que el ‘Estado profundo del Covid’ tiene una agenda precisa, a saber, que para 2022 al menos el 70% de la población mundial debe estar inyectada con el tipo de ARNm, el cual contiene un pico de proteína -un arma biológica diseñada para atacar el sistema autoinmune- y que en muchos casos causará coagulación de la sangre, parálisis y una serie de otros trastornos neurológicos, incluida la trombosis, y finalmente la muerte. Fundamentalmente, una vez que hayan sido inyectados, nadie podrá revertir el efecto, porque la proteína de la espiga podría haberse convertido en parte integrante de las células sanguíneas”.

En un artículo sobre las vacunas, publicado en octubre de 2012 en http://thinktwice.com/goldman- miller-study.htm, leemos: “Se han encontrado correlaciones estadísticamente significativas entre las vacunas, las hospitalizaciones y las muertes infantiles. El Dr. Gary Goldman y Neil Z. Miller han escrito un importante estudio sobre las vacunas que se publicó recientemente en una revista especializada. Este estudio encontró correlaciones estadísticamente significativas entre el número de dosis de vacunas administradas a bebés recién nacidos y las tasas de hospitalización y mortalidad infantil: los niños que reciben más vacunas tienden a tener mayores (peores) porcentajes de hospitalización y muerte. Dado que las vacunas se administran a millones de niños cada año, es imprescindible que las autoridades sanitarias dispongan de datos científicos procedentes de estudios de toxicidad sinérgica sobre todas las combinaciones de vacunas que puedan recibir los niños. Encontrar formas de aumentar la seguridad de las vacunas debería ser una prioridad absoluta”.

El estudio de los dos investigadores confirma lo que decenas de otros estudiosos autorizados y las empresas farmacéuticas saben desde hace años, hasta el punto de que no se responsabilizan de los efectos adversos. Pero como sabemos, el primer ministro Mario Draghi y su entorno arrastran los pies sin pestañear. ¿Queremos definirlo como un acto criminal?

La mayoría de los documentos internacionales que tratan de la superpoblación están redactados en términos endulzados que hacen pensar en editores que se preocupan por el ser humano: la sustentabilidad, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la acogida, la integración, el respeto a la naturaleza, etc. Pero hay personajes tan respetados y poderosos que se han despojado de la máscara y se han expresado sin tantas adulaciones.

El propio Draghi, después de la ingeniería social que mostró a millones de estúpidos llevando bozales inútiles contra los virus, mientras se vacunaban confiadamente como niños en los brazos seguros de su madre, habla abiertamente de transhumanismo. Imitando a la dictadura china, describe con detalle -evitando el crudo vocabulario de los personajes que veremos- cómo se llevará a cabo el control total de la población, tanto en la vida real como en la web. El objetivo no es la vida humana, sino el ecosistema y la economía. Y, lamentablemente, los millones de estúpidos pro-vacunas que siguen votando a sus verdugos le seguirán como las ratas seguían al flautista de Hamelin. Al final deberíamos saber qué pasó con las ratas.

En cuanto terminen de leer este artículo, vean la siguiente película, considerando todas las buenas intenciones expresadas por Mario Draghi como una estratagema para hacer aprobar la dictadura más malvada de la historia occidental: https://www.youtube.com/watch? v=0Ck77b6M88E.

Lo esencial de su discurso se resume en los comentarios y agendas de sus compañeros, vivos o no. Veamos algunas de ellas.

En 2009, bajo la dirección de Jeffrey Sachs -recibido por Bergoglio y la comitiva vaticana con los brazos abiertos-, antes asesor de Ban Ki-moon, junto con Pejman Rohani y Matthew H. Bonds, publicaron el documento Socialidad, esterilidad y pobreza, en el que encontramos escrito lo siguiente: “Hemos verificado que, además de tener efectos en la economía, la reducción de la fertilidad también puede conducir a una fuerte reducción de las enfermedades a largo plazo, más de lo que cabría esperar, y también podría resultar una excelente estrategia para derrotar a algunas enfermedades infecciosas. Una solución así haría que hasta Malthus se sintiera orgulloso. […] el nuevo modelo, que representa un efecto económico, muestra que una reducción de la fecundidad puede ser incluso más eficaz que una vacuna; y que una política de difusión de las vacunas puede ser más eficaz si se lleva a cabo junto con una reproducción humana controlada. Este modelo demostrará seguramente los beneficios reales de la fecundidad controlada, ya que el efecto de la reducción de la tasa de natalidad conducirá también a una reducción del porcentaje de contagiados por enfermedades infecciosas, lo que equivaldría a una vacuna para todas las enfermedades infecciosas al mismo tiempo”.

William Benton (1900 – 1973), embajador de la UNESCO: “Mientras un niño respire el aire envenenado del nacionalismo, la educación de las mentes en el mundo sólo puede producir resultados precarios. Como hemos señalado, a menudo es la familia la que contagia al niño con el nacionalismo extremo. Por lo tanto, las escuelas utilizan los instrumentos descritos anteriormente para combatir las actitudes familiares que fomentan el chauvinismo (nacionalismo). Actualmente debemos reconocer que el nacionalismo es el mayor obstáculo para el desarrollo de la mentalidad mundial. Estamos al comienzo de un largo proceso de derribo de los muros de la soberanía nacional. En esto la UNESCO debe ser la pionera”.

Club de Roma, La primera gran revolución, 1991: “En la búsqueda de un nuevo enemigo que nos una, sacamos a relucir la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y otras cosas parecidas serían el objetivo. Pero al designarlas como el enemigo, caemos en la trampa de confundir los síntomas con las causas. Todos estos peligros son causados por la intervención humana, y sólo a través de un cambio de actitudes y comportamientos se pueden superar. El verdadero enemigo, pues, es la propia humanidad”.

Mikhail Gorbachev: “Debemos hablar más claramente de la sexualidad, de la anticoncepción, del aborto, respecto a los valores que controlan la población, porque en definitiva la crisis ecológica es la crisis de la población. Si se reduce la población en un 90%, no quedarán suficientes personas para causar grandes daños ecológicos”.

Aldous Huxley, en Population Explosion, 1959: “Existen enormes dificultades para aplicar cualquier política importante de limitación de la población; mientras que el control de la muerte es extremadamente fácil en las circunstancias modernas, el control de la natalidad es extremadamente difícil. La razón es muy sencilla: el control de la muerte -el control, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas- puede ser llevado a cabo por un puñado de expertos y una plantilla muy reducida de personas no cualificadas y requiere un gasto de capital muy reducido”. [En aquella época Huxley no preveía el gran poder que adquirirían las grandes farmacéuticas, de lo contrario no habría escrito que tal operación “requiere un gasto muy pequeño de capital”, sino que se puede conseguir haciendo una montaña de dinero].

Bertrand Russell, en El impacto de la ciencia en la sociedad, 1953: “No pretendo decir que el control de la natalidad es el único medio para evitar que la población aumente. Hay otros… la guerra es bastante decepcionante en este sentido, pero la guerra bacteriológica podría resultar eficaz. Si una peste pudiera propagarse en el mundo en cada generación, los supervivientes podrían procrear libremente sin llenar demasiado el mundo… El estado de cosas puede ser un poco desagradable, ¿pero a quién le importa? Las personas verdaderamente nobles son indiferentes a la felicidad, especialmente a la felicidad de otras personas… Hay tres maneras de asegurar una sociedad que quiere ser estable en términos de población . La primera es a través del control de la natalidad, la segunda a través del infanticidio o a través de guerras realmente destructivas, y la tercera a través de la pobreza general, excepto para una minoría poderosa…”.

Henry Kissinger, 1978: “La política de Estados Unidos respecto al Tercer Mundo debería ser de despoblamiento”.

Jacques Cousteau, embajador en la UNESCO, 1991: “Para salvar el planeta, habría que matar 350.000 por día”.

David Rockefeller, 2000: “Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la ‘crisis justa’ global y las naciones aceptarán el ‘Nuevo Orden Mundial’. Uno en su sano juicio podría preguntarse: pero si el planeta realmente corre el riesgo que describen, ¿por qué las multinacionales siguen fabricando productos contaminantes? ¿Por qué siguen con las modas de temporada que inducen a la gente a comprar ropa nueva? ¿Por qué producen artículos electrónicos como los smartphones que son desechables en dos o tres años y fomentan la compra de nuevos productos? ¿Por qué obligan a millones de africanos y asiáticos a inmigrar a una Europa en pleno invierno demográfico? ¿Por qué un país como Italia, cuya situación demográfica no es invernal sino siberiana, en lugar de ser premiado y valorado como nación modelo, se ve obligado a aceptar cientos de miles de inmigrantes?”.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 25 de octubre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/25/una-sola-razza- pericolosa-quella-umana-i- piani-dei-padroni-del-mondo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino