Pezzo Grosso: si el Papa y el Vaticano sonríen a la ultra abortista Pelosi…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Pezzo Grosso comenta los equilibrios, las contorsiones y los saltos de los jerarcas eclesiásticos amigos de Biden, de Pelosi y de los autodenominados demócratas católicos que, sin embargo, patrocinan (Planned Parenthood, la organización abortista más grande del mundo, está entre sus donantes) el asesinato en el vientre de la madre hasta poco antes del parto. Estamos hablando de estadounidenses, pero no es que falten aquí de los nuestros… todos católicos y todos adultos. Lo hicieron, para ser mayores de edad, porque en ese momento no había católicos pro-abortistas. Feliz lectura.

§§§

Estimado Tosatti, he recibido una copia de esta carta (adjunta a continuación) que Jeff Mirus, presidente de Trinity Communications, la organización sin fines de lucro que administra Catholic Culture, un pilar para la defensa de la fe católica, le ha dirigido, un artículo escrito por Phil Lawler.

Jeff tituló la carta “Servant or sycophant?” [¿Sirviente o sicofante?] y hace referencia a la última hazaña de Bergoglio, quien con gran valentía y desprecio a cualquier crítica farisaica de los tradicionalistas recibió a Nancy Pelosi en audiencia.

Hizo esto mientras el arzobispo de San Francisco, monseñor Salvatore Cordileone, no sólo reprendía públicamente a Pelosi (autodenominada católica practicante) por su apoyo al aborto, sino que también pedía oraciones y ayunos para su conversión.

“¿Servidor o sicofante?” puede traducirse como “¿servidor o adulador?”. La expresión ‘siervo’ es intuible, ‘adulador’, del griego, en este caso podría referirse a un “contratado que mezcla la verdad” con el oportunismo.

Merece un comentario proporcionado, de crónica y doctrina.

La crónica. Nancy Pelosi es una ágil italoamericana de 81 años, portavoz de los demócratas en el Congreso; es la que consiguió que se aprobara el impeachment contra Donald Trump. Es la líder estadounidense de los proabortistas y de la financiación estatal de las organizaciones proabortistas.

Obviamente, es una ambientalista radical, pro-inmigración, pro-investigación con células madre embrionarias, anti-escuela privada, etc. Un curriculum vitae perfecto para ser apreciada por Bergoglio.

Sabino Paciolla nos recuerda en un artículo que los obispos de Estados Unidos se reunirán próximamente para discutir la “Coherencia Eucarística”, es decir, la decisión de excomulgar o no a los abortistas autodenominados católicos (Pelosi, Biden, etc.).

La verdadera razón de la visita de Nancy a Bergoglio está precisamente aquí: convencer a Bergoglio de que el aborto no es un pecado, de hecho, y se puede ser católico abortista y recibir la Santa Comunión. Exactamente como había declarado Chelsea Clinton cuando vino a Roma invitada por el cardenal Ravasi (en el congreso “Mente, Alma, Cuerpo”).

Los principios teológicos. Nancy declaró recientemente que <Dios nos dio libre albedrío para decidir abortar>.

Dejemos de lado por un momento el innegable valor de la vida de la criatura abortada y demos una pincelada de lo que es el libre albedrío para los “jesuitas” y ex alumnos jesuitas, ¡quienes, incluso para los luteranos eran hijastros de Maquiavelo!

En sus Cartas Provinciales Pascal fustiga a los jesuitas precisamente por su posición sobre el libre albedrío y su duplicidad sobre la -doctrina de la intención-.

De hecho, para la teología moral jesuita, la ética del comportamiento, depende de las intenciones, no de las acciones y del resultado. El ejemplo más concreto para que el lector de Stilum Curiae reflexione podría referirse al desorden sexual de los sacerdotes.

Según este principio de teología moral, si un sacerdote es homosexual y no sublima su tendencia, sino que fornica, pero no lo hace con la intención de ofender a Dios, no comete pecado. ¿Está claro? ¿Está todo claro con esta consideración? ¿Entienden ahora por qué monseñor Carlo Maria Viganò se equivoca y el cardenal McCarrick debe ser absuelto? Así al menos en la situación actual…

Volviendo a la audiencia papal concedida a Nancy Pelosi, es es evidente que si se aborta para evitar un sufrimiento psicosocial, pero no con la intención de ofender a Dios, no hay pecado, caramba.

No sólo McCarrick, sino también Pelosi y Clinton tienen razón. Por tanto, si es necesario por escrúpulo de conciencia siempre se encontrará un jesuita de esta categoría (¡no todos los jesuitas, que quede claro!) que ciertamente absolverá del escrúpulo, invocando el libre albedrío según la doctrina de la intención (recta).

Conclusión. En este pontificado se ha hecho imposible distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. A lo sumo se puede intuir la diferencia entre distintos males y elegir el menos malo (el mal de todos modos).

Esto se debe a la incapacidad de comprender las consecuencias del mal y de entender que un fin aparentemente bueno nunca puede justificar el uso de un medio malo. Los “tradicionalistas tomistas y aristotélicos cegados” seguimos afirmando la ética de la responsabilidad personal, en lugar de la ética de las intenciones. Pero no creo que tenga que convencer a los lectores de SC (aparte de algunos ciertamente)…

Publicado originalmente en italiano el 14 de octubre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/14/pezzo-grosso-se- papa-e-vaticano-sorridono- allultra-abortista-pelosi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

