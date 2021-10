Agostino Nobile: Mascherine…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, Agostino Nobile ci offre questo divertente, ironico e ahimè plausibilissimo colloquio fra uno dei Signori del Mondo e una creatura inferiore, un giornalista. Buona lettura.

MASCHERINE

Ball Gatez: «Lei non credeva che avremmo messo il bavaglio all’intero occidente, e invece…»

«Non è vero» ribatté Mediocrez, giornalista della Repubblica delle Banane. «Ho solo detto che senza trasferenze bancarie e minacce i governi, magistrati e medici non si sarebbero allineati».

«E chi gliel’ha detto che non l’abbiamo fatto?» Dopo avergli lanciato un sorriso beffardo, Gatez si sedette dietro la sua scrivania: «Questo esperimento ci dice che circa il 60-70% dei popoli occidentali sono talmente soggiogabili da superare largamente le nostre aspettative».

Ossequiosamente, Mediocrez borbottò: «È vero… non mi sarei mai aspettato un tale risultato».

«E stia certo che se un giorno la museruola non sarà obbligatoria, milioni di ebeti continueranno a portarla come lattanti attaccati al ciuccio. Per pura deficienza mentale e per paura di ritorsioni, quel 70%, rappresenta il nostro cavallo di Troia o, se vuole, le nostre armate».

Gatez, puntandolo dritto negli occhi, domandò: «Ha mai fatto una ricerca sui siti autorevoli internet per vedere cosa dicono sui virus?»

Mediocrez cercò di rispondere, ma era talmente spiazzato e imbarazzato dalla domanda che, come un cagnolino colto sul fatto, riuscì solo a deglutire la poca saliva che gli rimaneva in bocca.

«Bene» sorrise Gatez. Cliccando sulla tastiera del suo computer, continuò «Le leggo dalla pagina INAIL, sito Nanotecnologia – Inail, che sintetizza molto bene le prove scientifiche universalmente acclarate: “Un nanometro corrisponde a 1 x 10-9 metri o a un milionesimo di millimetro. Per capire meglio il senso di questa scala possiamo dire che il capello umano misura tra i 10.000 e i 100.000 nanometri (nm), che il diametro della cellula del globulo rosso è di circa 5.000 nm e che le dimensioni dei virus hanno tipicamente una dimensione massima tra 10 e 100 nm”».

Senza nemmeno guardarlo negli occhi, Gatez domandò. «Le dice qualcosa?»

«Ahh… Mmmh…»

«Glielo dico io. I virus misurano da 0,00001 millimetri a 0,0001 millimetri. Quindi?»

«Quindi?»

«I virus sono talmente piccoli che qualsiasi mascherina in commercio ha l’effetto di un cancello contro le zanzare. Ergo?»

«Ergo?»

«Le mascherine hanno una funzione psicologica. Dunque?»

Spazientito, Mediocrez sbuffò. «Guardi, non riesco a seguirla. Me lo dica senza giri di parole».

«La stragrande maggioranza di politici, medici e, perdonate la franchezza, voi giornalisti rappresentate l’ipocrisia più disonesta della storia».

Mediocrez, sorpreso borbottò: «Ma… dovrebbe essere contento per il lavoro che…»

«Sono più che contento» lo interruppe Gatez. «Mi sento padrone del mondo». Dopo un breve silenzio, continuò: «Però… Se avessi visto governi, diciamo, refrattari ai nostri piani probabilmente non avremmo continuato la battaglia per ricominciare tutto daccapo».

«Allora è vera la storia del Great reset!» esclamò eccitato Mediocrez.

«Solo gli ideologizzati lo ignorano. Noi, comunque, lo definiamo semplicemente cinesizzazione. Infatti non eravamo sicuri di riuscire nel nostro intento perché gli occidentali, al contrario dei popoli asiatici, hanno quel terribile senso di libertà inculcato dal disprezzato cristianesimo. Una bestia difficile da sconfiggere… Per fortuna ci siamo sbagliati. Gli occidentali, ormai ateizzati fino ai vertici vaticani, sono diventati malleabili come nelle culture illiberali. Un esempio. Contro le decine di contraddizioni scientifiche in Europa nessun pool di magistrati si è ancora mosso con forza e determinazione. Basterebbe smontare l’obbligo della mascherina per prendere in castagna politici e pseudomedici».

«Mmmh».

«Il siero genico fa indubbiamente la sua parte, ma la mascherina non è da meno. Per cinesizzare l’occidente la museruola obbligatoria rappresenta una grande vittoria. Vaccinati e non sono sottoposti a una costrizione psicologica lenta e indolore, ma dirompente. Avere una parte del volto coperto condiziona la capacità di riconoscimento emotivo che determina un’influenza sulle nostre relazioni interpersonali. La mascherina, oltre agli effetti negativi che produce ai polmoni, oscura il sorriso, la cortesia che connette con il conoscente e lo sconosciuto, ma soprattutto ricorda ad ogni istante della giornata che vivono in costante pericolo. Senza contare le divisioni sociali che possono sfociare nella violenza».

«Ma perché, secondo lei, politici, magistrati e medici hanno accolto il vostro programma?»

«Ha dimenticato quel 60-70% di popolazione e voi giornalisti».

«Certo… certo!» esclamò con una certo imbarazzo.

«Gliel’ho già detto. Sono scristianizzati e come tali hanno terrore della morte e di perdere il lavoro. Preferiscono vivere come talpe delle fogne piuttosto che morire, vedi i mesi in cui sono stati costretti ai lockdown. Inoltre, dopo anni di corruzione scolastica e mediatica si vergognano della cultura cristiana e, dunque, di essere occidentali. Le sembrerà paradossale, ma oggi la gente ha paura della libertà…. La nostra forza sta nella debolezza identitaria che gli abbiamo inoculata da due secoli a questa parte. Oggi con la cancel culture stiamo dando il colpo di grazia».

«Addirittura!» esclamò Mediocrez. Aggiustandosi nella sedia posta di fronte alla scrivania, domandò: «E la Costituzione?»

«Costituzione, scienza e, soprattutto, la dignità sono defunte da anni. Il vero e il falso lo decidiamo noi. Chi non si adegua viene vilipeso e cacciato dagli albi professionali. La democrazia e il buon senso non sono morti col Covid, ma da quando controlliamo la scuola e i media. E devo ammettere che la mancanza di reattività e la miseria umana che ne è scaturita alimenta e consolida fortemente il nostro cinismo».

«Se realizzerete il vostro programma, cosa farete?»

«Sarà dura… Ma siamo certi che senza la dignità umana infusa dall’inutile se non dannosa dottrina cristiana, potremo fare e disfare quando e come vogliamo. Covid, aborto, eutanasia e sessualismo docet».

«Vuole dire che tutto sarà possibile?»

«Ah, ah, ah» sghignazzò in maniera scomposta Gatez. Riassumendo l’aplomb di un uomo di Stato si rilassò sullo schienale della sedia. Dopo aver inspirato, con una punta di sarcasmo concluse: «Le rispondo con le parole di un personaggio de I fratelli Karamazov: Se Dio non esiste tutto è permesso».

Agostino Nobile

