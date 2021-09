Un Papato a Scadenza? Una Questione Spinosa. Online, oggi alle 18.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra interessante condividere con voi l’annuncio di questo evento online previsto per oggi…trovate i dettagli qui sotto:

Il progetto di un nuovo documento che regolerà il papato emerito ha fatto molto discutere, soprattutto per quello che riguarda l’ipotesi di un papato che possa prevedere quasi una data di pensionamento. È questo possible? È questo auspicabile?

Ne parlano con Aurelio Porfìri, Corrado Gnerre, Aldo Maria Valli, Matteo D’Amico, José Antonio Ureta e Pietro Ferrari.

Il programma sarà trasmesso in live streaming sul canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: emerito, papa, porfiri



Categoria: Generale