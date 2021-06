Il Fauci Gate, e le Strane Contraddizioni sull’Idrossiclorochina. Accuse dagli USA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre la campagna di inoculazione della terapia anti-Covid prosegue accompagnata dal bombardamento mediatico del mainstream che si affretta a derubricare come incidenti di percorso morti e reazioni avverse gravi, naturalmente senza nessuna correlazione con il “vaccino” dagli Stati Uniti nel Fauci Gate ci sono continue novità. Leggiamo questo articolo di Natural News e The Gateway Pundit. Una riflessione balza agli occhi, anche senza voler essere – cosa che non siamo – complottisti: e cioè che è proprio strana e singolare l’avversione per le cure del Covid che funzionano (pensiamo a Ippocrate.org. Terapiedomiciliaricovid19, e altri) sia in Italia, come abbiamo visto, con gli agit-prop del terrore alla Burioni, Speranza e Silieri, e negli Stati Uniti, dove il fenomeno è stato analogo: medici che hanno curato vittoriosamente i propri pazienti di Covid 19 hanno visto i loro protocolli di cura snobbati. In attesa, ovviamente, del “Vaccino” miracoloso; che a quanto pare, tanto miracoloso non è. Ed è un atteggiamento che continua. Nei giorni scorsi a Milano diecimila persone si sono riunite in piazza Duomo per chiedere l’applicazione delle terapie esistenti contro il Covid 19, osteggiate dai coloni della Sanità, politici e “scienziati” insieme. Nessuno dei media mainstream ne ha parlato, salvo un TV di regime nel tentativo di denigrare l’iniziativa. Sembra la morte – speriamo almeno temporanea – del servizio base dell’informazione. Ma leggiamo questo articolo.

§§§

Il cardiologo e professore di medicina Peter McCullough ha testimoniato in Texas all’inizio di quest’anno. Il dottor McCullough vede pazienti affetti da COVID e dice che l’85% dei pazienti affetti da COVID a cui è stato somministrato un piano di trattamento multi-farmaco guarisce dalla malattia con una completa immunità. McCullough ha aggiunto: “La pandemia avrebbe potuto essere già finita, dice, se coloro che sono risultati positivi al covid fossero stati immediatamente trattati prima di ammalarsi abbastanza da essere ricoverati. Dice anche che migliaia di persone avrebbero potuto essere e potrebbero ancora essere salvate se il protocollo di trattamento che lui e altri medici usano non fosse stato soppresso”.

Il dottor Fauci e il CDC e l’OMS hanno soppresso questo efficace piano di trattamento e altri.

Un’altra email bomba dagli archivi di Anthony Fauci è stata lanciata, questa volta mostrando che il “medico d’America” sapeva bene che l’idrossiclorochina (HCQ) era un rimedio efficace contro il Wuhan coronavirus (Covid-19), e tuttavia ha scelto di mentire al pubblico affermando il contrario.

Non solo, ma Fauci ha agito in collusione con altre entità dello stato profondo per bandire l’HCQ anche solo come trattamento “approvato” per il virus cinese, anche se numerosi studi dimostrano che è un rimedio efficace contro tutti i tipi di coronavirus.

Quindici anni fa, Fauci stesso era un forte sostenitore dell’HCQ, avendo indicato prima che fosse politicamente scorretto farlo che l’HCQ funziona contro la SARS, un cugino dell’influenza Wuhan.

La clorochina, ha ammesso Fauci nel 2005, “ha completamente abolito l’infezione da SARS-CoV”. Per qualsiasi motivo, la storia è cambiata nel 2020 quando è emersa la SARS-CoV-2 (covid), quando Fauci ha improvvisamente deciso che l’HCQ e i suoi derivati non potevano essere usati nel trattamento della malattia cinese.

In risposta a un’inchiesta del 24 febbraio 2020, Fauci fu sprezzante sui potenziali benefici dell’HCQ nel trattamento precoce dell’influenza di Wuhan.

“C’è qualche indicazione / dati per comprovare questa affermazione dalla Cina (pubblicazione allegata) che la clorochina / idrossiclorochina può diminuire le infezioni COVID-19 e la malattia polmonare?” ha scritto il farmacologo del Maryland Philip Gatti in una e-mail a Fauci.

“Non ci sono dati in questo breve rapporto e quindi non ho modo di valutare la loro affermazione”, ha risposto Fauci. “Ci sono un sacco di questi tipi di affermazioni in giro. Mi piacerebbe vedere i loro dati”.

Fauci ha raddoppiato con l’inganno sostenendo che l’idrossiclorochina è “pericoloso”

Dopo essere stato presentato con i dati, Fauci ha proceduto a raddoppiare sulla sua affermazione che l’HCQ era inefficace contro il virus cinese, arrivando persino a sostenere che il suo uso era “pericoloso”.

Durante un’apparizione sulla CNN la scorsa primavera, Fauci ha avvertito la manciata di spettatori della rete che usare l’HCQ in modo profilattico come aveva fatto l’allora presidente Donald Trump era pericoloso, nonostante il fatto che il farmaco sia stato usato per decenni senza problemi.

Sembrerebbe come se Fauci volesse solo contraddire Trump piuttosto che informare gli americani su un rimedio sicuro ed efficace per l’influenza cinese. Poiché Trump era a favore dell’HCQ, Fauci si è opposto, dimostrando la sua fedeltà alla politica piuttosto che alla medicina.

Milioni di persone sono ora morte, grazie al cattivo consiglio di Fauci. Big Tech ha seguito l’esempio censurando ulteriormente tutte le informazioni sull’HCQ dai social media, e gran parte del mondo è stato immerso in chiusure, mandati per le maschere e chiusure di aziende – tutto a causa delle bugie di Fauci.

Tenete a mente che nel 2013, Fauci ha promosso l’uso dell’HCQ nel trattamento del MERS, un altro tipo di coronavirus simile alla SARS e all’influenza di Wuhan. Cosa è cambiato da allora? Trump è diventato presidente, è la risposta più semplice.

“Quando i libri di storia saranno scritti il dottor Tony Fauci passerà come uno dei più grandi assassini di massa dei nostri giorni”, scrive Jim Hoft per The Gateway Pundit.

Ci si chiede dove si stia nascondendo Fauci in questi giorni, mentre il coperchio è saltato su tutto questo scandalo. Fauci sta rapidamente diventando la figura più odiata del pianeta, anche più, forse, del miliardario eugenetico Bill Gates. La buona notizia è che alla fine la giustizia sta arrivando per tutti loro.

“Ha finanziato la ricerca sul coronavirus negli Stati Uniti. Poi l’ha finanziata in Cina dopo che è stata vietata qui. Poi ha minimizzato la gravità della malattia. Poi ha mentito su un trattamento di successo per il pericoloso agente patogeno creato dall’uomo. Fauci è un assassino. Arrestate Fauci”.

§§§

