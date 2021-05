Sergio Russo : les murs de Jéricho vont s’effondrer, mais nous devons prier…

Marco Tosatti

Chers Stilumcuriali, notre artisan écrivain aux multiples facettes, Sergio Russo, nous a envoyé ce message que nous vous transmettons consciencieusement. Bonne lecture !

§§§

… LES MURS DE JERICO S’EFFONDRERONT!

Le Seigneur dit à Josué: « Regarde, je te donne Jéricho et son roi. Tous vous, braves guerriers, tous aptes à la guerre, vous ferez le tour de la ville, en faisant le circuit de la ville une fois. De cette façon vous allez le faire pendant six jours …le septième jour, vous ferez le tour de la ville sept fois … alors les murs de la ville s’effondreront et les gens entreront, chacun se tenant juste devant lui. »(Josué 6:1-5)

En ce mois de mai, la Sainte Vierge nous a fait comprendre un concept très important, relatif à la grande bataille qui se déroule à notre époque, concernant la situation de l’Église en particulier et du monde en général.

Et ce concept pourrait très bien se résumer dans les paroles du Psaume 74.7-8: “Pas de l’est, pas de l’ouest, pas du désert, pas des montagnes, mais de Dieu vient le jugement: c’est Lui qui renverse l’un et élève l’autre. “Par conséquent, vouloir résoudre la situation nous-mêmes serait comme vouloir arrêter un tsunami par ses propres mains.Et donc, dans un “cul de sac” comme celui-ci, dans le quelle nous sommes forcés, la seule issue est vers le haut: “élevez vos cœurs!”Nous ne pouvons pas gagner cette guerre des esprits par nos forces humaines, mais seulement par la force de Dieu!”Les guerriers se battront, mais Dieu donnera la victoire”, a déclaré Sainte Jeanne d’Arc.

Il donnera le départ! Seulement ensuite nous crieront et sortirons du placard (à moins que le Seigneur lui-même ne lui demande, en tant que un geste prophétique), le faire avant s’avérerait inutile : rien de plus qu’une guerre personnelle et, en fin des comptes, peut-être il ferait certainement le jeu de l’ennemi …Quant à nous alors: “nous devons terminer les 7 tours du septième jour en silence, en suivant notre Arche d’Alliance “- la très douce Marie, notre suprême chef, la femme revêtue du soleil – autour de l’ennemi Jéricho, et alors… oui, ses murs s’effondreront!Cependant entre-temps, même si nos cœurs tremblent de dégoût et d’impatience pour tant de raisons, nous devons nous métriser et ne pas nous montrer aux yeux de l’ennemi, car immédiatement il nous tuerait (en utilisant quelqu’un qui a une certaine autorité dans l’Église ou dans ce monde).Par conséquent, ils ne seront pas ceux de Babylone qui quitteront l’Église (en effets c’est comme si ceux avaient pris possession de ses «espèces sacramentelles»), mais ce sera nous qui sortirons de celle qui est devenu Babylone, afin de ne pas nous contaminer avec ses péchés et d’être impliqués dans ses châtiments (Apocalypse 18,4), en sortant ainsi à découvert.Ensuite, aura donc lieu la séparation du bon blé des mauvaises herbes, mais en attendant nous devons les séparer complètement en nous-mêmes …Et le départ sera donnée par Dieu lui-même, avec des faits qui forceront chacun à faire un choix ouvert de champ: ou avec la Vérité, ou avec son propre «je».Et rappelons-nous de nouveau que «Dieu comprend les petits», et que le Seigneur se sert lui-même de ce qui ne compte pas aux yeux des hommes: une petite pierre anonyme, dans le fronde de David, en s’appuyant sur sa confiance et son zèle … une petite pierre détaché de la montagne, mais pas par la main humaine, qui frappera les pieds de la superbe statue en la brisant! (Daniel 2,34).Et voici alors qu’ici nous souhaitons lancer une minuscule initiative de prière, et cependant avec la prétention de l’étendre au monde entier (que quiconque vient la connaitre, puisse à son tour la diffuser), un petit grand projet, qui s’adresse à tous les « gens de bonne volonté » – même si ce terme a été déformé par la fausse église – en utilisant comme “toits” virtuels tous ces blogs catholiques qui voudront être notre «mégaphone», comme nous l’avons entendu, dans le secret, «à l’oreille de la foi».

Chacun donc – qui veut et peut – il va prendre un engagement minimal (à tout moment, lieu ou circonstance, cela n’a pas d’importance) à faire d’abord un signe de la Croix, grand, solennel, dévoué… et puis de réciter cette prière chaque jour, que plupart des gens savent déjà:

Sous ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu:ne méprise pas les supplications de nous qui sommes dans l’épreuve,mais délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Amen. De toute évidence, le moyen par excellence de contourner l’ennemi Jéricho est de faire en sorte que le Saint Rosaire tourne dans nos mains. En terminant avec cette particulière invocation: “O Marie, Mère de Jésus, dans tous nos besoins, Maman, tu en prends soin!” Nous souhaitons donc proposer ce projet, à partir du jour où la Vierge Marie est invoquée comme une «Aide aux Chrétiens» puissante et essentielle, étant ABSOLUMENT SÛRS de ceci: Elle, qui n’a jamais rejeté personne «qui est ou recouru à sa protection, ou imploré son aide, ou demandé son patronage », jamais au monde, a été déçu!Et les “murs de Jéricho” s’effondreront, bientôt, sûrement, même si nous sommes parfaitement bien conscient que d’autres grands événements eschatologiques doivent ensuite nécessairement avoir lieu, (“Il faut que tout cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin.” cf. Mt 24.6): l’Avertissement, le Grand Miracle, la Grande Tribulation, le royaume de l’anti-Christ, les trois jours de ténèbres, après quoi, sans l’ombre d’un doute … ” à la fin mon Cœur Immaculé triomphera! “Les six tours (chaque jour, ils ont accomplit un tour) autour des “murs de Jéricho” feront donc les écrouler, comme un misérable château de cartes: – les mass media “faux et menteurs”, dans leur grande majorité, désormais soumise à la seule pensée dominante; – le régime terroriste de santé, qui a utilisé hier le «covid», aujourd’hui utilise le soi-disant «vaccin», et demain utilisera les multiples et inconnues “variantes”; – ces gouvernements, avec leurs dirigeants, complices et oppressifs qui – comme révéla il y a quelque temps Saint Jean-Paul II – ils sont l’expression « d’une nouvelle forme de totalitarisme, qui porte cependant les vêtements de la démocratie » ; – la fausse science, qui s’est imposée aujourd’hui comme la seule vraie religion dans le monde entier, avec ses propres prêtres et clercs – les scientifiques et les chercheurs – toutes ces gens se sont engagés administrer un autre «sacrement» particulier, le vaccin, qu’ il doit pousser vers la nouvelle idole: la santé physique du corps; – la fausse église, avec le faux prophète qui travaille a son sommet et qui est maintenant devenue aux yeux du Seigneur – mais aussi de nombreux fidèles! – sel qui ne donne pas de saveur, et lumière qui n’éclaire plus;

– les élites mondialistes, qui ont comme leur armée les loges maçonniques diffusées presque partout dans le monde, et dont les généraux sont rares individus choisis, souvent cachés et secrets, qui ont la Kabbale juive pervertie comme leur doctrine et qui, précisément en ces temps, ils réaliseront(d’ailleurs sans le savoir) cette prophétie évangélique du Seigneur Jésus: «Je suis venu au nom de Mon père et vous ne me recevez pas; mais si un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez ». Et quand les sept derniers tours seront terminés le septième jour, Nôtre Sublime Combattante se lèvera: triomphera le Cœur Immaculé de la Femme vêtue du Soleil qui, comme une “terrible armée alignée pour la bataille”, à l’aide de cette simple et humble prière, mais néanmoins un “caillou” surnaturel, effondrera la statue actuelle de l’homme “qui devient dieu”, une statue en or, qui est le scintillement de la sienne sagesse; d’argent, l’éclat de ses exploits; de bronze, la redondance de ses réalisations; de fer, la sévérité de sa dureté; d’argile, la fragilité de ses contradictions. Nous devons comprendre de toute urgence que «maintenant les anges jouent leurs trompettes », donc« levons-nous et levons la tête, car nôtre libération est proche!” (Lc 21,28).

Quelques fidèles du Petit Reste en la fête de Marie Auxiliatrice, le 24 mai 2021

