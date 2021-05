Il Matto, e Cioran: la Via del Silenzio contro l’Immagine (e le Parole…)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto ci ha inviato una riflessione spirituale che di sicuro sarà di spunto a meditazioni e discussioni ricche di contenuti. Buona lettura.

LA VIA DEL SILENZIO CONTRO L’IMMAGINE

«Molte sono le vie che conducono a Dio: ciascuno percorra fino in fondo quella che ha intrapreso, e rimanga irrevocabilmente orientato nella direzione che ha scelto».

Giovanni Cassiano, Conferenze ai monaci.

Posto il chiarificante incipit, traggo dal mio scrigno di pietre preziose un articolo per me indimenticabile: “La via del silenzio contro l’immagine” di E.M. Cioran sul Corriere della Sera del 21 settembre 1989. Ne rimasi profondamente colpito già dalla prima lettura e per molto tempo vi ritornai più e più volte poiché lo sentivo mio: quel che scriveva il filosofo e saggista rumeno trovava in me un assenso totale e confermava l’orientamento spirituale da me assunto già da molti anni addietro, quando la vita terrestre, in ogni sua forma, aveva preso a starmi stretta, spingendomi ad evadere verso l’Alto.

Evadere, dico, da tutto ciò che era (ed è) appesantito dalla vita terrestre, compreso ogni linguaggio catafatico, cioè affermativo, descrivente, definente, inquadrante, schematizzante, dogmatizzante, costituito da straripanti e non di rado circonvoluti e soffocanti intrecci concettuali-discorsivi che, per me, avevano preso a costituire la rete – necessaria, ma fino a un certo punto – nella quale mi sentivo impigliato. Voglio dire che, per me, le parole avevano mutato funzione: da finestre aperte a finestre murate; da latrici di significati a occultatrici dei medesimi; da ponti a barriere.

Imboccai così, decisamente, la Via apofatica, la Via della negazione. Il pensiero cominciò a presentarmisi come una vera e propria impalcatura onirica di parole ed immagini, e perciò come un peso, proprio secondo quanto ne dice l’etimologia: “dal latino PENSUM, che significò la quantità di lana pesata per il compito delle schiave filatrici (ancellae pensiles”).

Quindi il pensiero come fardello, e perciò come ostacolo, ancora secondo l’etimologia, “da OB di faccia, e STACULUM stare: propriamente che sta dinnanzi”. E chi non ha mai sentito il peso di un pensiero e il suo costituirsi come ostacolo? Non fa parte, ciò, del vivere umano? E non è forse il pensiero, col suo instancabile costituirsi in griglia di concetti e parole, la causa delle discordie d’ogni genere che lacerano il mondo? Il conflitto babilonico fra concezioni religiose, politiche, economiche e quant’altro non è forse causato da giganteschi nugoli di pensieri articolati in invadenti sillogismi? E i cosiddetti “accordi fra le parti” non sono patetici tentativi omeopatici di rimediare al veleno delle parole col medesimo veleno? La verità è che il linguaggio non unisce bensì divide, e gli “accordi” si risolvono, nel migliore dei casi, in tregue armate più o meno precarie.

C’è una legge secondo la quale il simile cerca il simile, confermata dal mio incondizionato apprezzamento per questo brano magistrale di Cioran, un tipo niente affatto normale e, se fosse possibile, più matto di me. Ma si sa, tra matti ci s’intende a meraviglia, mentre i sani di mente, dal loro scranno di ferro ben fissato a terra col cemento concettuale-parolaio, strabuzzano gli occhi scandalizzati, e, padroni della verità … si accapigliano fra di loro, ciascuno tenuto ben saldo dalla ferrea cintura di sicurezza del proprio pensiero, della propria fede, cioè del proprio sogno, dacché pensare è sognare e la vita sulla terra una patetica, collettiva agitazione onirica.

LA VIA DEL SILENZIO CONTRO L’IMMAGINE

Allo spirito che si orienta verso la nudità ripugnano le parvenze che gli ricordano questo mondo dal quale si vuole separato. Prova soltanto esasperazione davanti a ciò che esiste o sembra esistere. Più si distoglierà dalle apparenze e meno avrà bisogno dei segni che le esaltano o dei simulacri che le denunciano, gli uni e gli altri ugualmente nefasti per la ricerca di ciò che importa, di ciò che si sottrae, di quel fondo ultimo che esige, per essere colto, la rovina di ogni immagine, anche spirituale.

Privilegio maledetto dell’uomo esteriore, l’immagine, per quanto pura sia, conserva una traccia di materialità, un qualcosa di rugoso, e, poiché rinvia fatalmente al mondo, essa comporta per ciò stesso un elemento di incertezza e di perturbamento. Soltanto attraverso una vittoria su di essa ci si potrà avviare verso l’essere nudo, verso quella sicurezza senza legami che si chiama liberazione. Liberarsi, in verità, equivale a spogliare l’immagine, a svestirsi di tutti i simboli di quaggiù.

Ci si affranca dall’immagine soltanto se, con uno stesso movimento, ci si affranca dalla parola. Ogni parola equivale a una lordura, ogni parola è un attentato alla purezza. “Nessuna parola può sperare altro che la propria sconfitta”, proclama Gregorio Palamàs nella Difesa dei santi esicasti. Al fondo che sta al di là delle apparenze, non si accede se non in virtù del silenzio, quel silenzio che Serafim di Sarov diceva che rende l’uomo simile agli angeli.

Fatto degno di nota: non c’è silenzio frivolo, silenzio superficiale. Ogni forma di silenzio è essenziale. Quando lo si assapora, si percepisce automaticamente una sorta di supremazia, una strana sovranità. È possibile che ciò che si designa come interiorità non sia nient’altro che un’attesa muta. Perciò nessuna “vita vera” o, semplicemente, nessuna vita spirituale che non implichi la morte dell’immagine e della parola, la distruzione, nel più profondo dell’essere, di questo mondo e di tutti i mondi. L’esperienza mistica, al suo limite estremo, si identifica con la beatitudine di un supremo rifiuto.

Perseguire, cercare l’immagine dimostra che si è rimasti al di qua dell’assoluto e che si è inadatti alla visione pura. Ciò si capisce, dato che questa visione non è tanto senza oggetto quanto al di là di ogni oggetto. Si potrebbe anzi dire che ciò che essa ci permette di vedere è l’assenza senza confini di tutto ciò che può essere visto, la nudità come tale, il vuoto come pienezza o, meglio, quell’“abisso della sovraessenza” celebrato da Ruysbroek.

Fra tutti coloro che cercano, soltanto il mistico ha trovato, ma, prezzo di un favore così eccezionale, non potrà mai dire che cosa, benché egli abbia la certezza che conferisce unicamente il sapere incomunicabile (il vero sapere insomma). La strada sulla quale egli vi inviterà a seguirlo sbocca su una vacuità senza uguali ma, ed è questa la meraviglia, una vacuità che vi colma, poiché si sostituisce a tutti gli universi aboliti. Ciò di cui si tratta in questo caso è un’impresa, la più radicale che sia stata tentata, per ancorarsi a qualcosa di più puro dell’essere o dell’assenza di essere, qualcosa di superiore a tutto, perfino all’assoluto.

Il sapere attinto alle apparenze è un falso sapere o, se si preferisce, un non sapere. Per il mistico, la conoscenza nel senso vero, nel senso intimo della parola, si riduce a una ignoranza illuminata, a una ignoranza “trans luminosa”. Color che vivono nella pratica di questa ignoranza e della luce divina percepiscono se stessi, dice ancora Ruysbroek, come una “solitudine devastata”.

Partendo da questa solitudine si comprenderà facilmente l’urgenza del deserto, spazio propizio alla fuga verso l’assenza di immagini, verso una spogliazione inaudita, verso l’unità nuda, verso la Deità piuttosto che verso Dio. “La Deità e Dio” afferma Meister Eckhart, “sono altrettanto separati quanto il cielo e a terra. Il cielo è a migliaia di leghe più in alto. Così la Deità in rapporto a Dio. Dio diviene e passa”.

Limitarsi a Dio significa, come ha notato un commentatore, “restare ai margini dell’eternità”, rendersi inadatti a penetrare nell’eternità stessa, alla quale si giunge soltanto elevandosi alla Deità.

Ispirandosi sempre alla stessa “solitudine devastata”, come non evocare quella oratio ignita, quella “preghiera di fuoco” della quale, secondo un Padre dei primi secoli, siamo capaci solo quando siamo talmente impregnati da una luce dall’alto che è impossibile servirsi ancora del linguaggio umano?

